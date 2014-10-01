Şehirden kaçmak isteyenler için en güzel kır evleri

Avrupa'yı biraz geriden takip ediyor olsak da, Türkiye de son dönemde baş döndürücü bir şekilde şehirleşen ve şehir nüfusunun oranının her geçen gün arttığı bir bölge. Bu gelişmişlik anlamında kâğıt üstünde olumlu bir gelişme olsa da, bu orantısız şehirleşmenin en direk sonuçlarından biri şu anda başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde gördüğümüz çarpık yapılaşma, aşırı büyüme, trafik, hava kirliliği ve kaos oluyor. Dolayısıyla şehirlerde yaşayan birçok profesyonel artık, bir fırsatını bulup şehir hayatından ve o keşmekeşten uzaklaşmaya, bunu yapamıyorsa bile şehre yakın olan, ama doğayla daha çok iç içe olabileceği, şehrin kaosundan uzak bir ev arayışına giriyor.

Elbette şehir yaşamının bu hayhuyundan, o tempodan, gürültü ve kalabalıktan hoşlananlar, en güzel kır evinde bile sıkıntıdan patlayanlar da vardır. Ama aşağıda sunacağımız birkaç alternatif kır evi, böylesi kozmopolitan tiplerin fikirlerini bile az da olsa değiştirebilir.

İşte sizler için seçtiğimiz birkaç kır evi alternatifi. Yakında şehirden kaçmayı planlıyorsanız, bu örnekler size belki ilham verebilir: