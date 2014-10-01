Şehirden kaçmak isteyenler için en güzel kır evleri

Avrupa'yı biraz geriden takip ediyor olsak da, Türkiye de son dönemde baş döndürücü bir şekilde şehirleşen ve şehir nüfusunun oranının her geçen gün arttığı bir bölge. Bu gelişmişlik anlamında kâğıt üstünde olumlu bir gelişme olsa da, bu orantısız şehirleşmenin en direk sonuçlarından biri şu anda başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde gördüğümüz çarpık yapılaşma, aşırı büyüme, trafik, hava kirliliği ve kaos oluyor. Dolayısıyla şehirlerde yaşayan birçok profesyonel artık, bir fırsatını bulup şehir hayatından ve o keşmekeşten uzaklaşmaya, bunu yapamıyorsa bile şehre yakın olan, ama doğayla daha çok iç içe olabileceği, şehrin kaosundan uzak bir ev arayışına giriyor.
Elbette şehir yaşamının bu hayhuyundan, o tempodan, gürültü ve kalabalıktan hoşlananlar, en güzel kır evinde bile sıkıntıdan patlayanlar da vardır. Ama aşağıda sunacağımız birkaç alternatif kır evi, böylesi kozmopolitan tiplerin fikirlerini bile az da olsa değiştirebilir.
İşte sizler için seçtiğimiz birkaç kır evi alternatifi. Yakında şehirden kaçmayı planlıyorsanız, bu örnekler size belki ilham verebilir:
Köy deyince aklınıza tezek kokuları içinde yıkıntı evlerden ve yorgun yaşlı yüzlerden oluşan bir yerleşim birimi geliyorsa, haksız değilsiniz. Ama son zamanlarda Türkiye'deki restorasyon çalışmaları da gösteriyor ki bir köy evi, yeterince özenilirse son derece cazip bir yaşam alanı haline getirilebilir. İşte şehirden kaçmak isteyenler için enfes bir alternatif. İspanya kırsalındaki bu rustik köy evi, hem o geleneksel köy evi cazibesine sahip, hem de modern bir yaşam alanı sunabiliyor. Ayrıca Ege kasabalarından bildiğimiz taş evlere benzeyen konutun nasıl bir doğal izolasyona sahip olduğunu, sıcak bir yaz gününde böyle bir taş eve girip birdenbire serinlemiş olanlar iyi bilir.
Peki ya böyle bir dağ evine ne dersiniz? Doku itibarıyla Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz kıyılarını andıran manzara içinde, ahşap malzemesiyle doğayla tamamen uyum sağlayan böyle bir evde hem muhteşem manzaranın, hem etrafınızdaki temiz havanın tadını çıkarabilir, sağlıksız şehir yaşamından sonra vücudunuzun tamamen yenilendiğini hissedebilirsiniz. Sıfırdan inşa edilse bile, böyle bir dağ evinin çok masraflı olmayacağını da akılda tutmak gerekiyor.
Son tanıtacağımız ev de yine yukarıdaki mantığa uygun olarak, Almanya'nın başkenti Berlin'in en çık banliyo semtlerinden biri olan Dahlem'den bir villa. Eve ve bulunduğu bölgeye şöyle bir bakınca buranın bir şehir olduğuna bile inanasınız gelmiyor, zira gerek villanın kendisi, gerek etrafındaki doğayla olan uyumu ve yazlık evi andıran mimarisi, gerekse de etrafın yeşilliği size hem şehrin konforlarını, hem de kır yaşamının güzelliklerini sunuyor.
Peki siz bu evlerden hangisinde yaşamak isterdiniz? Fikirleriniz yorum kısmında bizimle paylaşın.