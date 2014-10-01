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Beyazın cazibesi: 5 ülke, 5 örnek

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Beyaz sadece bir renk değil, aynı zamanda bir konsept. Renkler herkesin algı haritasında farklı şeyler çağrıştırabilir ama beyaz renk, evrensel olarak, saflık, temizlik, dinginlik, hijyen ve ışık gibi kavramlarla bir arada anılır. Bunun yanında beyaz renk sadece mimari, tasarım ve iç mimari gibi alanlarda değil; müzikten fotoğrafçılığa, gastronomiden web tasarımcılığına kadar birçok dalda önemli bir role sahiptir. Özellikle tasarım alanında fazla kaçması halinde riskli bir tercih olabileceği gibi, bazen herhangi bir planlama ya da tasarımın eksikliği olarak yorumlanır, bazen de gerçek niyetleri saklayan bir kılıf. Ama şu anda bulunduğunuz ortama kafanızı kaldırıp bir bakın. Bir ev de olsa, ofis de olsa, diğer renklerin garantisi yok ama beyazı göreceğiniz kesin. 

Bu yazıda, beş Avrupa ülkesinden seçtiğimiz beş örnekle, beyazın sadelik ve işlevsellik açısından mimari ve tasarım alanındaki kullanımına göz atmak istedik. İşte beş ülkeden beş örnekle beyazın büyüsü.

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