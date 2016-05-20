Dönüşümüyle sizi şaşırtacak 7 banyo tadilatı

Dönüşümden sonra adeta başka bir banyoya girmiş gibi oluyoruz. Öncelikle iç karartan kahverengi duvar fayansı tamamen yenilendi. Yerine beyaz rengi tercih edildi. Küçük banyoda daha fazla yer açmak için küvet iptal edildi, yerine şeffaf camlı modern bir duş eklendi. Eski banyoda olan iki adet lavabonun birinden vazgeçilerek daha fazla boş alan sağlandı. Böylece küçük ama ferah yeni görünümüne kavuştu.