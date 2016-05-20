Dönüşümüyle sizi şaşırtacak 7 banyo tadilatı

Yaşam alanlarımız olan evlerimizde zamana en çok yenik düşen bölümler genellikle mutfak ve banyolardır. Özellikle yapıldığı döneme ait moda olan modellere göre tasarlanan bu alanları bir süre sonra yenilemek gerekir. Bugün size mucizevi bir dönüşüm geçiren 7 banyo tadilatı tanıtacağınız. Hayranlıkla baka kalacağınız turumuza hemen başlayalım.
Banyolarda pencerelere giderek daha sık rastlıyoruz. Fakat bu örnekte olduğu gibi banyonuz çatı katındaysa nefis gökyüzü manzarasının tadını çıkarabiliriz. Şimdi dönüşümden sonraki haline göz atalım.
Nispeten küçük bir alana sahip banyoda mevcut boşluk çok iyi bir şekilde değerlendirilmiş. Küvet yalnızca manzaradan istifade etmek için değil yeterli ışık sağlaması bakımından da doğru yere konumlandırılmış.
Bir zamanlar koyu kahverengi fayanslar modaymış ancak günümüzde pek rağbet gördüğü söylenemez. Özellikle de karanlık ve kasvetli bir manzaraya sebebiyet veriyorsa.
Dönüşümden sonra adeta başka bir banyoya girmiş gibi oluyoruz. Öncelikle iç karartan kahverengi duvar fayansı tamamen yenilendi. Yerine beyaz rengi tercih edildi. Küçük banyoda daha fazla yer açmak için küvet iptal edildi, yerine şeffaf camlı modern bir duş eklendi. Eski banyoda olan iki adet lavabonun birinden vazgeçilerek daha fazla boş alan sağlandı. Böylece küçük ama ferah yeni görünümüne kavuştu.
Bir önceki örneğimizde olduğu gibi yine kasvetli kahverengi duvar fayansına rastlıyoruz. Eski zamanlarda banyo için koyu renkler tercih edilebiliyorken günümüzde bunun gibi kırma çatılı küçük banyolar için mekanı daha geniş göstermek adına açık tonlar kullanılıyor.
İlk olarak koyu renk fayanslar iptal edilerek yerine kum renkli seramik ve beyaz duvarlar tercih edildi. Bu sayede banyo daha aydınlık bir görünüme kavuştu. Lavabo ve klozet bölümleri de yer değiştirilerek boş alan sağlanmaya çalışıldı.
Tadilattan önce banyo çok yıpranmamakla beraber sıradan bir görünümü vardı. Turkuaz tonlarında mozaik çiniler çok koyu olmamakla birlikte küçük banyoyu daha da daraltıyordu. Bu sebeple ev sahipleri daha çağdaş ve ferah bir tasarım istedi.
Şimdi banyo çok daha modern ve taze bir görünüme kavuştu. İlk olarak çinilerden ve küvetten vazgeçilerek yerine şeffaf camlı geniş bir duş eklendi. Lavabo tasarımı da yenilerek depolama için ek dolaplar eklendi.
Bu örnek diğerlerinden daha farklı. Çünkü burası daha önce banyo değildi. Dolayısıyla banyo sıfırdan inşa edildi. Tavan kalıntılarıyla oldukça sefil görünüyor. Bakalım değişim nasıl olmuş…
Sıfırdan inşa edilen çatı katı banyosu tek kelimeyle muhteşem görünüyor. Pencere hizasında denk gelen büyük küvet günün yorgunluğunu atmak için ideal. Hemen yanda cam bir duvarla ayrılan duş tasarımı ise oldukça modern.
Yine bir başka küçük banyo örneği karşımızda. Çok yıpranmamakla beraber vasat bir tasarımı var. Gri desenli fayansların solukluğuna toprak kırmızısı zemin yardım etmemiş. Diğer kırmızı aksesuarlar ise dekorasyonu güçlendirmek yerine yoksul gösteriyor.
Kırmızı ve grinin uyumsuzluğu yerine daha yumuşak tonlarda olan mavi ile bej rengi kombinasyonuna başvuruldu. Banyoda mevcut olan küvet, lavabo ve klozet yenilenmek suretiyle tekrar kullanıldı. Son olarak eski kalitesiz aksesuarlar yerine daha sofistike objelerle şıklık arttırıldı.
Fotoğraftaki banyo ’Od Nowa Meble’ tasarımıdır.
Son örneğimiz epey demode bir tasarıma sahip. Duvar kağıdı yetersiz kalarak bir bölgeyi açık bırakmış. Yine duvar kağıdına uyumlu olsun diye seçilen yeşil küvet ve lavabo, soluk tonuyla banyoyu canlandırmak yerine sıradanlaştırmış.
Bu açıdan bakıldığında banyonun tamamını göremesek de eski halinden eser kalmadığı anlaşılıyor. Küvet yerine konulan duş küçük banyolar için doğru karar. Lavabo altına eklenen raflar depolama için elverişli.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Rüyalarınıza girecek 6 göz alıcı konut’ başlığına bakabilirsiniz.