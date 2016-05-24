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Türkiye'den 5 ahşap mucizesi

nihal e. nihal e.
Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Oturma Odası
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Türkiye'nin farklı yerlerinde inşa edilmiş ahşap ev örneklerini inceleyeceğimiz bu yazıda günümüzde hala ahşap evlerin varlığını koruduğunu fark edeceksiniz. Kimi zaman klasik kimi zamansa modern çizgileri olan bu evlere şimdi daha detaylı göz atalım. 

​Çevreyle uyumlu

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap evler adı üzerinde ahşap malzemeden yapıldığı için doğal bir materyal olup çevreyle uyum içindedir. Özellikle beton, çelik gibi yapıların soğuk havasına nazaran sıcak bir etkiye sahiptir. Kırsal çağrışımları vardır. Geleneksel yapılarda sık rastlanır. Her ne kadar günümüzde çok katlı yüksek binalar daha revaçta olsa da bu örnekte olduğu gibi müstakil bir ahşap ev, bilhassa şehirden uzakta inşa edilenler size bir nebze nefes aldırabilir.

​Ahşap mutfak

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Dış cephede olduğu gibi iç kısımda da ahşabın güçlü ağırlığı var. Evin mutfağını gördüğümüz bu kesitte pencerenin olduğu duvar boyunca mutfak dolapları yerini almış. Cam masa ve yine ahşap tonlarında sandalyelerle tamamlanan masa takımı dekorasyonla uygun. Çok fazla teknolojik alet görmüyoruz, yalnız küçük bir buzluk. İsteğe göre her türlü ekipman sağlanabilir ancak evin doğal yapısı dekorasyona da yansıdığından bilinçli olarak bu etki korunmak istenmiş gibi.

​Kütük ev

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Proje sahiplerinin villaya kütük ev adını takması boşa değil. İki katlı kütükten yapılmış bir ev yeniden inşa edilerek 3 katlı bir villa meydana getirilmiş. Fotoğraftan fark edebileceğiniz gibi tamamen doğa içerisinde olan yapı son derece büyük. Özellikle çocuklu aileler için ideal görünüyor. Üstelik spa gibi hizmetler de sunuyor.

​Lüks salon

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Evin iç kısmına geçtiğimizde ilk olarak son derece geniş oturma odasını fark ederiz. Her bir duvarında geniş camlarla aydınlık bir ortamı olan oturma odasında deyim yerindeyse yok yok. Öyle büyük ki her bir köşede ayrı bir oturma takımı bulunuyor. Dış cephesinde kullanılan ahşap malzeme evin içinde de devam ederek zeminde uygulanmış. Duvarlar ve koltukları takımları ise zarif bir beyazlığa sahip.

​Orman içinde

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Sıradaki evimiz Burdur'da bulunan Saklı Göl Evleri tasarımı romantik bir villa. Özellikle ağaçlı bir arazide taşlı bahçe yolu ve dökülen yaprakların etkisiyle birlikte her görende nostaljik hisler uyandıran kusursuz bir ev.

​Işıldayan mavi

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Yatak Odası
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Villanın içini incelediğimiz fotoğrafta hem yatak odasını hem de oturma odasıyla terası aynı anda görebiliyoruz. Nispeten küçük görünen iç mekanda fuzuli kapı ve duvarlar kullanılmayarak aksine açıklık avantaja çevrilmiş. Dekorasyonda koyu maviler göz alıcı duruyor. Özellikle beyaz fonla beraber iyice vurgulanan maviler modern bir hava estirmiş.  Doğa içerisinde bulunmasından ötürü teras ve pencereler geniş tutularak hem aydınlıktan istifade edilmiş hem de mekan içinde doğal bir ambiyans oluşmuş.

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​Hatay'dan modern bir villa

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Modern Evler
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Farklı malzemelerin bir arada kullanıldığını gördüğümüz dış cephede ikinci kat tamamen ahşapla kaplanmış. Birinci ve üçüncü katlarda ise pencere detaylarından yine ahşap göze çarpıyor. Ek olarak çatı pervazları ve kolonlar da ahşaptan yapılma. Terasta kullanılan cam bölüm villaya modern bir hava kazandırmış denebilir.

​Klasik bir salon

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin geniş salonunda iki ayrı oturma takımı bulunuyor. Dekorasyonun genel tarzı geleneksele yakın olduğundan oturma takımlarının daha klasik olanına göz gezdiriyoruz. Sade bir kanepe ve ona eşlik eden yeşil berjer koltuklar nostaljik bir atmosfer oluşturuyor. Yalnız ortada bulunan modern sehpa günümüze yakın bir tasarım.

​Küçük bir ev

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Bu defa ahşabın daha basit kullanıldığı farklı bir örnek karşımızda. Tamamen ahşaptan yapılma küçük bir kulübeyi andıran yapının acaba içi nasıl?

​Sürpriz bar

ahşap ev içi görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Oturma Odası
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev içi görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Evin iç kısmında şaşırtıcı bir biçimde yine tamamen ahşaptan yapılma bir bar ve tabureler bulunuyor. Dekoratif açıdan da ilginç aksesuarlarla süslenmiş bara klasik görünümlü bir koltuk eşlik etmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’3 saatte jet hızıyla ev temizliği’ başlığını okuyabilirsiniz.

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