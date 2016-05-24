Türkiye'den 5 ahşap mucizesi

Ahşap evler adı üzerinde ahşap malzemeden yapıldığı için doğal bir materyal olup çevreyle uyum içindedir. Özellikle beton, çelik gibi yapıların soğuk havasına nazaran sıcak bir etkiye sahiptir. Kırsal çağrışımları vardır. Geleneksel yapılarda sık rastlanır. Her ne kadar günümüzde çok katlı yüksek binalar daha revaçta olsa da bu örnekte olduğu gibi müstakil bir ahşap ev, bilhassa şehirden uzakta inşa edilenler size bir nebze nefes aldırabilir.