현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Hayır diyemeyeceğiniz 10 muhteşem ev

Murat Aksoy Murat Aksoy
The Plus House, Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. Modern Evler
Loading admin actions …

Başlıkta da görebileceğiniz gibi bugün size tanıtacağımız on farklı eve hayır diyemeceksiniz. Bu yazımızda sizler için birbirinden farklı tarzlarda, hemen her okurumuza en az birinin hitap edeceğini düşündüğümüz, farklı coğrafyalardan ve elbette ülkemizden çeşitli evleri görsellerimiz yardımıyla tanıtmaya çalışacağız. Şimdi sizleri bekletmeden, sizler için seçtiğimiz evleri görmeye başlayabiliriz.

Akdeniz esintisi

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Bahçe
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Bize hiç de yabancı olmayan, hatta içerisinde sayılabileceğimiz Akdeniz kültürüne ve mimarisine ait bir evle başlıyoruz. Fotoğraftaki evimiz Portekiz’de yer alıyor. Ferah ve yemyeşil bahçesi, şirin bir balkonu da üzerinde barındıran dış cephesi, kompakt ama zarif yapısıyla tam da Akdeniz çağrıştıran bir ev.

Ahşap rengi güzellik

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Ahşabın modern mimariye en güzel uygulanışlarından bir olduğunu düşündüğümüz bu evin projesi İstanbul kökenli firmalarımızdan Buun Motto Architects’e ait. Ev, Mersin’de yer almakta ve 72 dönüm içerisinde yer alan bir sitenin çerisinde bulunmakta. Şık ahşaptan dış cephesi, modern ve zengin aydınlatması, genişçe balkon ve teraslarıyla tam bir keyif evi.

Taşın doğru kullanımı

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Çeşme’de yer alan bu taş ağırlıklı ev Minerva Mimarlık tarafından tasarlandı. Villa şeklinde tasarlana yapıda, yine bir önceki evimizde olduğu gibi ahşap kaplama dış cephe şıklığıyla dikkat çekerken, daha göz alıcı bir unsur olarak hem cephelerde hem de bahçe duvarlarında kullanılan beyaz taşlar dikkatleri üzerinde topluyor.

Havalı bir konak

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Çok seyredilen bir diziden kaynaklı bir dönem oldukça moda olan eski konaklar bir bir yenileniyor ve imkanı olanlara mükemmel olanaklar ve estetik evler sunmaya devam ediyorlar. Kapadokya’da yer alan ve taş yapısıyla usta işi ve çok başarılı aydınlatmasıyla dikkat çeken konak, özellikle geniş ailelerin ihtiyaçları için birebir gibi görünüyor.

Çevreciler için

ENERGETIKhaus100® cube, FASA AG FASA AG Klasik Evler
FASA AG

FASA AG
FASA AG
FASA AG

Dış cephesinden hepiniz de kolaylıkla anlayabileceği üzere güneş panellerine sahip ve kendi kendine ihtiyacı olan enerjiyi üretebilen bu ev, bu alanda önde gelen ülkelerden olan Almanya’da yer alıyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken ve doğayla iç içe bulunan bu ev enerji tasarrufu konusunda hassas ve çevreye duyarlı okuyucularımızın dikkatinden kaçmayacak gibi görünüyor.

Modernizm sevenlere

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir önceki evimiz gibi yine Almanya’da bulunan bu evimiz adeta modern mimarinin tanımı gibi. Bembeyaz bir tasarım, keskin ve geometrik hatlar, kusursuz çizgiler, sade ama zengin bir görünüm. Modernist mimariden hoşlananların aradıkları herşeyi bulabilecekleri fevkalade bir proje.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Dağ evleri

Maison V.W., Franklin Azzi Architecture Franklin Azzi Architecture Modern Evler
Franklin Azzi Architecture

Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Architecture

İmkanı olanlar için dağlara ya da doğaya kaçmak, orada bir sığınak bulmak şehirden bunalanlar için çok büyük bir fırsat ve nimet. Hele bir de Fransa’da yer alan bu eve ya da bir benzerine sahipseniz. Şık bir taş ev, ahşap bir teras, mükemmel bir manzara ve başbaşa kalınan bir doğa: İnsan başka ne ister ki!

Farklılık arayanlara

The Plus House, Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. Modern Evler
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.

Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.

Hindistan ve komşusu ülkelerin kültürlerinin ne kadar canlı, ne kadar cıvıl cıvıl olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu kültürün mimariye yansımasın da elbette kaçınılmaz oluyor. Anlayacağınız üzere fotopraftaki ev Hindistan’da yer alıyor ve rengarenk ve eklektik dış cephesiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Estetik harikası

DJ-HOUSE, SPACE101建築事務所 SPACE101建築事務所 Eklektik Evler
SPACE101建築事務所

SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所

Teknolojik yeniliklerdeki üstünlükleriyle her zaman bir adım önde olan Japonlar yine uzay çağının evini inşa etmeyi başarmışlar. Hoş bir bahçeye de sahip, ön cephesi tamamen açık ve geniş cam paneller sayesinde apaydınlık olan bu tek katlı ev, bolca doğal ışıktan faydalanabilme özelliğinin yanında, geniş iç hacmi ve başarılı yapay aydınlatmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Ormanın büyüsü

Dom w Sękocinie, Z3Z ARCHITEKCI Z3Z ARCHITEKCI Minimalist Evler
Z3Z ARCHITEKCI

Z3Z ARCHITEKCI
Z3Z ARCHITEKCI
Z3Z ARCHITEKCI

Sıradan evlerden sıkıldıysanız, farklı arayışlar içindeyseniz, hayatınıza yeni bir renk katmak istiyorsanız ve değişik ev modellerine de merakınız varsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın faydalı olacağını umuyoruz.

​Sazdan çatısıyla sevimli tatil evi
Bu şahane evlerden hangisi sizin favoriniz oldu?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler