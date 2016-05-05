Hayır diyemeyeceğiniz 10 muhteşem ev

Başlıkta da görebileceğiniz gibi bugün size tanıtacağımız on farklı eve hayır diyemeceksiniz. Bu yazımızda sizler için birbirinden farklı tarzlarda, hemen her okurumuza en az birinin hitap edeceğini düşündüğümüz, farklı coğrafyalardan ve elbette ülkemizden çeşitli evleri görsellerimiz yardımıyla tanıtmaya çalışacağız. Şimdi sizleri bekletmeden, sizler için seçtiğimiz evleri görmeye başlayabiliriz.
Bize hiç de yabancı olmayan, hatta içerisinde sayılabileceğimiz Akdeniz kültürüne ve mimarisine ait bir evle başlıyoruz. Fotoğraftaki evimiz Portekiz’de yer alıyor. Ferah ve yemyeşil bahçesi, şirin bir balkonu da üzerinde barındıran dış cephesi, kompakt ama zarif yapısıyla tam da Akdeniz çağrıştıran bir ev.
Ahşabın modern mimariye en güzel uygulanışlarından bir olduğunu düşündüğümüz bu evin projesi İstanbul kökenli firmalarımızdan Buun Motto Architects’e ait. Ev, Mersin’de yer almakta ve 72 dönüm içerisinde yer alan bir sitenin çerisinde bulunmakta. Şık ahşaptan dış cephesi, modern ve zengin aydınlatması, genişçe balkon ve teraslarıyla tam bir keyif evi.
Çeşme’de yer alan bu taş ağırlıklı ev Minerva Mimarlık tarafından tasarlandı. Villa şeklinde tasarlana yapıda, yine bir önceki evimizde olduğu gibi ahşap kaplama dış cephe şıklığıyla dikkat çekerken, daha göz alıcı bir unsur olarak hem cephelerde hem de bahçe duvarlarında kullanılan beyaz taşlar dikkatleri üzerinde topluyor.
Çok seyredilen bir diziden kaynaklı bir dönem oldukça moda olan eski konaklar bir bir yenileniyor ve imkanı olanlara mükemmel olanaklar ve estetik evler sunmaya devam ediyorlar. Kapadokya’da yer alan ve taş yapısıyla usta işi ve çok başarılı aydınlatmasıyla dikkat çeken konak, özellikle geniş ailelerin ihtiyaçları için birebir gibi görünüyor.
Dış cephesinden hepiniz de kolaylıkla anlayabileceği üzere güneş panellerine sahip ve kendi kendine ihtiyacı olan enerjiyi üretebilen bu ev, bu alanda önde gelen ülkelerden olan Almanya’da yer alıyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken ve doğayla iç içe bulunan bu ev enerji tasarrufu konusunda hassas ve çevreye duyarlı okuyucularımızın dikkatinden kaçmayacak gibi görünüyor.
Bir önceki evimiz gibi yine Almanya’da bulunan bu evimiz adeta modern mimarinin tanımı gibi. Bembeyaz bir tasarım, keskin ve geometrik hatlar, kusursuz çizgiler, sade ama zengin bir görünüm. Modernist mimariden hoşlananların aradıkları herşeyi bulabilecekleri fevkalade bir proje.
İmkanı olanlar için dağlara ya da doğaya kaçmak, orada bir sığınak bulmak şehirden bunalanlar için çok büyük bir fırsat ve nimet. Hele bir de Fransa’da yer alan bu eve ya da bir benzerine sahipseniz. Şık bir taş ev, ahşap bir teras, mükemmel bir manzara ve başbaşa kalınan bir doğa: İnsan başka ne ister ki!
Hindistan ve komşusu ülkelerin kültürlerinin ne kadar canlı, ne kadar cıvıl cıvıl olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu kültürün mimariye yansımasın da elbette kaçınılmaz oluyor. Anlayacağınız üzere fotopraftaki ev Hindistan’da yer alıyor ve rengarenk ve eklektik dış cephesiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Teknolojik yeniliklerdeki üstünlükleriyle her zaman bir adım önde olan Japonlar yine uzay çağının evini inşa etmeyi başarmışlar. Hoş bir bahçeye de sahip, ön cephesi tamamen açık ve geniş cam paneller sayesinde apaydınlık olan bu tek katlı ev, bolca doğal ışıktan faydalanabilme özelliğinin yanında, geniş iç hacmi ve başarılı yapay aydınlatmasıyla da dikkatleri çekiyor.
Sıradan evlerden sıkıldıysanız, farklı arayışlar içindeyseniz, hayatınıza yeni bir renk katmak istiyorsanız ve değişik ev modellerine de merakınız varsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın faydalı olacağını umuyoruz.