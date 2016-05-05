Hayır diyemeyeceğiniz 10 muhteşem ev

İmkanı olanlar için dağlara ya da doğaya kaçmak, orada bir sığınak bulmak şehirden bunalanlar için çok büyük bir fırsat ve nimet. Hele bir de Fransa’da yer alan bu eve ya da bir benzerine sahipseniz. Şık bir taş ev, ahşap bir teras, mükemmel bir manzara ve başbaşa kalınan bir doğa: İnsan başka ne ister ki!