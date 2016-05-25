Çocuklu ailelere uygun şahane bir ev

Özellikle aileler için ideal bir projeye göz atıyoruz bugün. Hem bulunduğu yer açısında hem de modern yapısı itibariyle çocuklarınız için de harika bir tasarım. Bu projenin başında planlama aşaması ve denetimden sorumlu Licht Design şirketine bağlı yetenekli bir ekip vardı. Şimdi nasıl bir proje hazırlamışlar daha detaylı bakalım.
Binanın bulunduğu Bavyera, Almanya'nın güneydoğusunda bir eyalet. Fotoğrafta görebileceğiniz gibi kırsal, yeşillikler içindeki mahalle huzurlu ve sakin bir ev ortamı arzulayanlar için ideal. Bu projede bilinçli bir tercih olan geleneksel ve modern mimarinin karışımı ilginç bir sonuç ortaya çıkarmış. Dış cephenin en dikkat çekici özelliği kereste kullanımı. Binanın yalnızca bir bölümünde kullanılan ahşap doğal bir tasarım unsuru olarak göze hoş görünüyor.
Oturma odasını daha genel plan gördüğümüz bu resimde salonun tüm detayları net bir şekilde seçilebiliyor. Geniş camlı kapılarından bolca şık alan salonda daha önce de dediğimiz gibi ağırlık yeşil renkli mobilyalarda. Oturma takımının büyük koltuğu ise tekli koltukla kontrast oluşturan siyah deri kanepe. Bir arada oldukça uyumlu olup şıklığı arttırmışlar. Her ne kadar modern bir dekorasyona sahip olsa da Hindistan'a özgü dekoratif aksesuarlar etnik bir atmosfer oluşturuyor. Bunun dışında rustik bir karakteri de var odanın. Taşlı duvarla sehpa yerine kullanılan kütükler eve doğallık katmış.
Ön kısımda bulunan garaj ve ahşap bölüm ile sokağa karşı daha kapalı bir görünüm sergileyen evin arka kısmı daha dışa dönük. Özellikle doğal havadan bolca yararlanma imkanı sunan veranda keyifli akşam yemekleri için ideal görünüyor.
Evin zemin katı oldukça etkileyici. Bu açıdan bakıldığında oturma odası, daha arkalarda yemek odası ve biraz da mutfak görünüyor. Rahat mobilyalar ve fıstık yeşili koltukla halı takımı dekorasyona canlılık katan öğeler. Televizyon ünitesinin bulunduğu duvarın taşlı görüntüsü ise rustik bir hava katmış.
Mutfakla oturma odası arasındaki alanda bulunan yemek odası yine modern bir tasarım. Ahşap zeminle uyumlu olarak yemek masası da ahşap malzemeden seçilmiş. Ancak daha koyu bir tondan kullanılarak silik olmaktan kurtarılmış. Masayı tamamlayan sandalyeler çağdaş tasarımıyla takıma özgünlük katıyor. Yemek odasında bir diğer özgün parça ise kesinlikle lambalar. Sıra dışı aydınlatma ünitesi yemeği çağrıştırırken dekoratif durmayı başarmış.
Parlak ve basit tasarımıyla modern ve ferah bir etki bırakan mutfak tasarımının kendine has özellikleri var. Örneğin uzun tutulan alt dolaplar dışında üst dolap kullanılmayarak onun yerine geniş dikdörtgen pencereler tercih edilmiş. Böylece epey aydınlık bir mutfak ortamı elde ediliyor. Baştan sona beyazlara bürünmüş mutfakta küçük malzemelerde mor rengi kendini belli ediyor.
Zemin kattan üst kata erişimi sağlayan merdivenler dar olmasına rağmen estetik görünüyor. Böylece dekorasyonda nasıl titizlenildiğini daha iyi anlıyoruz. Basamakları ahşap kenarları beyaz olan merdivenin alt boşluğu da unutulmayarak iki adet dekoratif aksesuarla tamamlanmış.
Üst katta bulunan ebeveyn yatak odası modern ve ferah bir dekorasyona sahip. Çatı katında bulunmasından ötürü bir duvarı alçak olan tasarımda, yatağın dayandığı kısa duvar açık maviye boyanmış. Dekorasyonun genelinde mavi renginin ağırlığı var. Özellikle bir sürü küçük çekmecesi olan dolap renk geçişleriyle neşeli görünüyor. Halı kullanılmayan zemin belki de bundan ötürü olduğundan daha boş izlenimi veriyor. Bu da ferahlık hissini arttırmış.
Bu evi ailelere uygun olarak tasarlandığından bahsetmiştik. Şimdi genç odasına geçiyoruz. Bir duvarı şeker pembesine boyanmış oda bir hayli iç açıcı. Tüm ihtiyaçları karşılayan mobilyalar bulunmasına rağmen bu oda da oldukça geniş görünüyor.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Eski bir bahçenin muhteşem dönüşümü’ başlığına göz atabilirsiniz.