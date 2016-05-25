Çocuklu ailelere uygun şahane bir ev

Oturma odasını daha genel plan gördüğümüz bu resimde salonun tüm detayları net bir şekilde seçilebiliyor. Geniş camlı kapılarından bolca şık alan salonda daha önce de dediğimiz gibi ağırlık yeşil renkli mobilyalarda. Oturma takımının büyük koltuğu ise tekli koltukla kontrast oluşturan siyah deri kanepe. Bir arada oldukça uyumlu olup şıklığı arttırmışlar. Her ne kadar modern bir dekorasyona sahip olsa da Hindistan'a özgü dekoratif aksesuarlar etnik bir atmosfer oluşturuyor. Bunun dışında rustik bir karakteri de var odanın. Taşlı duvarla sehpa yerine kullanılan kütükler eve doğallık katmış.