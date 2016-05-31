Küçük mutfakların şık ve zarif değişimleri

Evin yaşam alanlarından biri olan, ev hanımlarının ve kullanıcıların çokça vakit geçirdikleri alanlar olan mutfaklar, günümüzde modern ve işlevsel olarak tasarlanıp dekore ediliyor olsa da geçmişten gelen mutfak dekorasyon kültürü ve mutfak alanlarının küçük olması işlevsiz ve görselliği olmayan mutfakların kullanılmasını zorunlu kılıyor. Mutfağın küçük olması veya geleneksel bir şekilde dekore edilmiş olması bir handikap değildir. Artık modern dünyanın getirisi olan ve modern bir şekilde dekore edilmiş işlevsel mutfaklara sahip olmak çok kolaydır. Evinizin formuna göre, göz alıcı bir güzelliğe sahip, insanı mest eden, baktıkça huzur veren fonksiyonel mutfaklara sahip olmak için homify öncesi ve sonrası yazılarında yer alan küçük mutfak dekorasyonları yazılarını incelemelisiniz. Bu yazılarda küçük mutfakların nasıl yeniden yaratıldığına ve modern mutfaklar haline getirildiğine şahit olacaksınız. Bu yazımızda da geleneksel bir şekilde dekore edilmiş mutfakların nasıl modern bir şekilde dekore edildiğine şahit olacaksınız.
Resimde yer alan mutfak, mevcut durumda kullanılan, eski mutfak mobilyaları ile hem kötü bir görünüme sahip hem de işlevsiz ve karanlık bir mutfaktır. Küçük alan mutfak mobilyaları ile daha dar bir alan haline getirilmiş, mobilya renk seçimleri mutfağı daha itici bir mutfak haline getirmiş.
Eski formu tamamen ortadan kaldırılmış, yan duvar açılarak salon ile iç içe açık bir mutfak oluşturulmuş. Mutfak hacmi korunarak işlevsel, modern ve şık bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mobilya seçimleri narin ve şık olacak şekilde yapılmış ve renk tercihi salon renklerine uyumlu olacak şekilde yapılarak ortaya modern bir mutfak çıkarılmış.
Zemin katın kot altında olduğu bir mutfak için en büyük dorun aydınlatmadır. doğal ışık görmediği için nem ve küf sorunları ile birlikte,karanlık ve kasvetli mutfak havası da insanı huzursuz eder. Resimde yer alan bodsrum kat mutfağının yeni hali görünce içinizin huzurla dolmasını sağlıyor.
Yenilenen mutfak muhteşem güzellikte, yüksek pencereleri ile ışıl ışıl, fayans ve seramikleri ile insanı mutlu eden bir güzelliğe sahip olmuş. Kapalı olan duvar açılarak görsel, şık ve salona bitişik yarı açık bir mutfak konsepti oluşturularak çok şirin ve samimi bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Küçük bir mutfak olmasına rağmen işlevsel olarak dekore edilmiş olan bu mutfak çok eski olması nedeniyle oldukça fazla yıpranmış. Yıpranmış olmasından kaynaklı eski ve kötü görüntüsü mutfağın önüne geçerek mutfak konseptini geri plana itmiş.
eski yıpranmış mutfak yenilenerek resimde yer alan sıcak, samimi, modern ve göz alıcı bir güzelliğe sahip mutfak haline getirilmiş. Beyaz mutfak mobilyaları ile mutfağın güzelliği pekiştirilirken dar alanın işlevsel bir şekilde dekore edilmesi de mutfağı ön plana çıkarmış.
Yenileme çalışması öncesi mutfağın kalabalık formu mutfak olmaktan çok muhafaza ve depolama alanı olduğunu gösteriyor. Raf sistemlerinin mutfağı getirdiği kötü halin ve görsel açıdan ne kadar olumsuz etkilediği resimlerden de görülüyor.
Kalabalık görünüm ve raf sistemlerinden arındırılarak daha sade ve daha şık bir mutfak haline getirilen mutfağımız, aynı zamanda modern ve estetik bir çizgide dekore edilerek ortaya resimdeki gibi göz alıcı bir güzelliğe sahip mutfak çıkarılmış.