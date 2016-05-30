Komşularınızın bayılacağı çevre dostu bir ev

Homify bu güz sizleri için çevre dostu bir evi tanıtıyor. Günümüzde betonlaşan şehirlerde pek bulamadığımız bu çevre dostu evler için farklı tasarımlar ve farklı konseptler uygulayarak klasik şehir evinden çok çok farklı ve çevre ile dost bir eve sahip olabiliyoruz. Bu gün inceleyeceğimiz ev; beton yerine prefabrik olarak tercih edilen, aile ve sosyal hayat açısından istediğiniz ve ihtiyacınız olan büyüklüğe sahip bir ev. Evin kendisi gibi çevre düzenlemesi için ayrılmış alan da oldukça büyük. Mimari yapısı, dokusu ve karakteri ile tam bir aile evi olan, çevre düzenlemesi ile muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu ev prefabrik olması ile de çevresine hiç bir zararı bulunmayan istenildiği an taşınabilen bir evdir. Bu evin tasarımı Danhaus Konut tarafından yapılmış ve homify farkı ile sizlere sunulmuştur.