Komşularınızın bayılacağı çevre dostu bir ev

Homify bu güz sizleri için çevre dostu bir evi tanıtıyor. Günümüzde betonlaşan şehirlerde pek bulamadığımız bu çevre dostu evler için farklı tasarımlar ve farklı konseptler uygulayarak klasik şehir evinden çok çok farklı ve çevre ile dost bir eve sahip olabiliyoruz. Bu gün inceleyeceğimiz ev; beton yerine prefabrik olarak tercih edilen, aile ve sosyal hayat açısından istediğiniz ve ihtiyacınız olan büyüklüğe sahip bir ev. Evin kendisi gibi çevre düzenlemesi için ayrılmış alan da oldukça büyük. Mimari yapısı, dokusu ve karakteri ile tam bir aile evi olan, çevre düzenlemesi ile muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu ev prefabrik olması ile de çevresine hiç bir zararı bulunmayan istenildiği an taşınabilen bir evdir. Bu evin tasarımı Danhaus Konut tarafından yapılmış ve homify farkı ile sizlere sunulmuştur.
Prefabrik olduğu için istediğiniz gibi tasarlayabildiğiniz bu ev, çarpıcı bir dış cephe güzelliğine sahip olan bir evdir. Dört cephesi de modern bir şekilde tasarlanmış, geniş ayna pencereleri ile muhteşem bir görselliğe kavuşturulmuş. Çatısı ve çatı için seçilen gri kiremitleri evin kusursuzluğunu ve ış cephe güzelliğini ortaya çıkarmış.
Evin iç mekanları da dış mekanlar gibi oldukça zarif ve modern bir şekilde dekore edilmiş. Resimde yer alan bölüm oturma odası olarak düzenlenmiş ve odaları veya yaşam alanlarını bir birinden ayırmak için seperatör kullanılmamış. Renk seçimleri oldukça titiz bir şekilde yapılarak dekorasyonun renk güzelliği ön plana çıkarılmış. Duvar dekorasyonu oldukça şık bir şekilde yapılmış ve bu bölüm evin en renkli bölümü haline getirilmiş.
Evin yemek salonu çok şirin bir şekilde dekore edilerek süslenmiş. Özel bir masa ve sandalye takımı ile birlikte masa ve sandalyeleri kapsayacak ölçülerde bir hali ile muhteşem güzel bir konsept oluşturulmuş. Özel bir şömine/barbekü karışımı ile yemek salonu özel bir alan haline getirilirken mobilyaların ve süs eşyalarının ahşap olması ile doğal bir özelliğe sahip olması sağlanmış.
Evin mutfak bölümü açık mutfak şeklinde tasarlanmış ve yemek barı ile hem işlevsel hem de açık bir mutfak haline getirilmiş. Mutfak dolabı tercih edilmemiş ve tezgahın olduğu duvar renkli ve desenli bir duvar kağıdı ile kaplanarak doğal bir görsellik oluşturulmuş. Yemek barı ve sandalyeler yine doğal malzemelerden seçilerek muhteşem güzellikte bir mutfak ortaya çıkarılarak evin her anlamı ile çevre dostu bir ev olması sağlanmış.
Evin yatak odası oldukça sade dekore edilmiş ve bütün mobilyalar diğer odalar da olduğu gibi doğal malzemelerden yapılmış veya tercih edilmiş. Bir yatak bir komodin ve bir sandalyeden ibaret olan bu yatak odası geniş pencereleri ile ışıl ışıl ve bahçeye bakan bir yatak odası haline getirilmiş.
Evin banyo kısmı, titiz bir çalışma sonucunda oldukça modern bir banyo şeklinde dizayn edilmiş. Bir küvet, bir lavabodan oluşan banyo, geniş penceresi ile güneş alan ve ışıl ışıl olan bir banyo olarak dekore edilmiş. Renk seçimlerinde zıt renklerin şıklığı tercih edilmiş ve çarpıcı güzelliğe sahip bir banyo olması sağlanmış.