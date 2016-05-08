Küçük bir evi dekore etmek için 6 fikir

Bir çatı katınız varsa ya da eviniz sadece bir çatı katından oluşuyorsa bunu da bir fırsata dönüştürmeniz mümkün. Elbette çatı katı bir depolama alanı olarak kullanılabileceği gibi özelliğine göre, bir hobi odası, çocuk oyun alanı ve hatta yatak odası olarak da kullanılabilir. Yeter ki işin içine biraz yaratıcılık da katın!

Dekore etmeyi planladığınız mekanın boyutları mütevazi ise ve bu konuda zorluklar yaşıyorsanız, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘30 / 40 metrekarelik bir daire bir aile için nasıl uygun hale getirilir?’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atmanız sizin için faydalı olabilir.