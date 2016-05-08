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Küçük bir evi dekore etmek için 6 fikir

Murat Aksoy Murat Aksoy
better.sleeping, better.interiors better.interiors Eklektik Yatak Odası
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Küçük bir ev, küçük bir alan; bu da doğal olarak dekorasyon ile mobilya ve eşya yerleşimi konusunda da hareket alanının daralması demektir. Mekanının boyutlarının küçük olması yapılacak dekorasyon varyasyonlarının sayısını ve alternatifleri azaltır. Ancak yine de bu zorluğu aşmak için çeşitli yöntemler ve fikirler geliştirildiğini de söylememiz gerekir. Zaten bugünkü yazımızın konusunu da bu yöntem ve fikirler oluşturmakta. Şimdi konumuza biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

1-Evin girişi

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Giriş ya da antre dediğimiz kısım zaten çoğu zaman boyut olarak küçük yerlerdendir. Bu küçük alanın doğru kullanımı, özellikle evin diğer bölümleri de küçükseler daha büyük önem kazanır, zira bu çapta bir yerden verim alabilmek için her bir santimetrekareyi doğru kulanıp değerlendirmek gerekmektedir. Bolca eşya saklayabilmek adına bolca raf ve dolap bulundurmalı, ev yüksek tavanlıysa üst kısımlar da mutlaka kullanışlı hale getirilmelidir. Ayrıca giriş kısmında yerleştirebilieceğiniz bir boy aynası, bu dar alanı olduğundan daha geniş göstermeye yarayacaktır.

2-Odalar

Interior Design - Ufficio, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri Ticari alanlar Ofisler ve Mağazalar
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

Eviniz küçükse ve klasik mobilya seviyorsanız bu zevkinizden feragat etmek zorunda kalabilirsiniz, zira küçük alanlar için en uygun mobilyalar, fotoğraftaki örnek modelimizde de görebileceğiniz üzere modern, minimalist veya İskandinav tarzı mobilyalar ve dekorasyon öğeleridir. Gayet basit ve düz bir mantıkla şunu söyleyebiliriz ki, bunu siz de kolayca tahmin edebilirsiniz, küçük ve az sayıda mobilya seçmelisiniz. Ayrıca, (örneğin L koltuk gibi) evin ve odanın şekline uyan mobilyalar, yerden tasarruf adına işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

3-İyi organize etmek

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Akdeniz Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

İyi organize olmak ve her alanı ve boşluğu çok iyi değerlendirmek küçük alan dekorasyonunda altın değerindeki noktalardır. Bazen mutfağı yemek odası veya alanıyla, hatta ve hatta oturma odasıyla kombine etmek size oldukça fazla yer kazandıran uygulamalar olacaktır. Fotoğrafta gördüğünüz ve Rachele Biancalani’ye ait olan Akdeniz tarzı örneğimizde olduğu gibi. Bu bağlamda dekore edilen alanı olduğundan geniş gösterecek birtakım hilelere de başvurabilirsiniz; çeşitli renk ve ışık oyunları ya da aynalardan faydalanmak gibi.

4-Banyolar

Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto Modern Banyo
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

Banyolarda da yine yukarıda belirttiğimiz gibi büyükçe aynalar kullanmak, açık renk fayansları tercih etmek, yer çok darsa küvet yerine duşakabin kullanmak gibi dekorasyon oyunlarıyla belirli bir yer ve belli bir ferahlık ve aydınlık duygusu yakalayabilirsiniz. Yine aynı şekilde duvarları boş geçmeyin; banyo  ve tuvaletle ilgili mazlemeler ve akseuarlarınız için bol miktarda raf veya mümkün mertebe dolap kullanmaya gayret edin.

5-Yatak odası

better.sleeping, better.interiors better.interiors Eklektik Yatak Odası
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

Evin fiziki şartları elveriyorsa yüksek hatta asma bir yataktan faydalanmak yatak odaları için her zaman en iyi çözümdür diye düşünüyoruz. Özellikle evinizi yüksek tavanlıysa yüksek yatakları kullanmaktan kesinlikle kaçınmayın diye tavsiye ediyoruz. Böylelikle sandığınızdan çok daha büyük oranda yerden tasarruf sağlayacaksınız. Yine aynı şekilde çocuk odalarında ranza kullanmak size birkaç metrekare kazandıracak ve evin kullanım lanı pratik olarak artacaktır.

6-Çatı katı

Spazio MINI :: la mansarda di Stella, Spazio 14 10 Spazio 14 10 Modern Yatak Odası
Spazio 14 10

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

Bir çatı katınız varsa ya da eviniz sadece bir çatı katından oluşuyorsa bunu da bir fırsata dönüştürmeniz mümkün. Elbette çatı katı bir depolama alanı olarak kullanılabileceği gibi özelliğine göre, bir hobi odası, çocuk oyun alanı ve hatta yatak odası olarak da kullanılabilir. Yeter ki işin içine biraz yaratıcılık da katın!

Dekore etmeyi planladığınız mekanın boyutları mütevazi ise ve bu konuda zorluklar yaşıyorsanız, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘30 / 40 metrekarelik bir daire bir aile için nasıl uygun hale getirilir?’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atmanız sizin için faydalı olabilir.

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