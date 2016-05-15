Türkiye'den rüya gibi 10 yatak odası

Yatağımızın kalitesi kadar yatak odamızın dekorunun da ruh halimizi etkilediğini biliyor muydunuz? İyi bir uyku çekememek tüm günümüzü nasıl etkiler bilirsiniz. Boyun, sırt ağrıları bir yana, tüm gün süren bir keyifsizlik hali alır insanı. Yaptığımız işe odaklanamaz hale gelir, yaşamdan tat alamayız. Günümüzün ortalama üçte birini geçirdiğimiz yatak odalarımıza yeteri kadar özen gösteriyor muyuz? 'O vakti çoğunlukla uyurken geçiriyoruz, o nedenle bir önemi yok' diye düşünmemek lazım, zira tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtan bir odada güne başlamak demek günümüzü çok daha verimli geçirip o günden doyum sağlayabileceğimiz anlamına gelir. Üstelik günümüzde, yatak odaları yalnızca uyumak için değil, yorucu bir günün ardından bir dinlenme alanı ya da evde yalnız kalmak istediğimiz zamanlarda çekilebileceğimiz kendi özel alanımız olarak da görev yapıyor.

homify ekibi olarak, farklı tarzlara sahip ancak her biri birbirinden güzel 10 yatak odası örneğini sizler için derledik. Nasıl ki herkesin birbirinden farklı dekorasyon anlayışı ve ihtiyaçları var, yatak odası mobilyaları da aynı işlevi görse dahi, birbirinden oldukça farklı çizgilere sahip. Üstelik seçenekler o kadar fazla ki, birbirinden tamamen farklı zevklere sahip her bir insanın kendi beğenisine göre bir yatak odası dekorasyonu yapamaması için hiçbir neden yok. Sizler de homify sayfalarında gezerek karyola modellerinden giysi dolaplarına, makyaj masalarından koltuk ve puflara kadar yüzlerce değişik model arasından gönlünüze göre seçim yapabilir, kendi tarzınızı ifade edecek doğru ürünleri bulabilirsiniz.