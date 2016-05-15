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Türkiye'den rüya gibi 10 yatak odası

Özlem K. Özlem K.
homify Eklektik Yatak Odası
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Yatağımızın kalitesi kadar yatak odamızın dekorunun da ruh halimizi etkilediğini biliyor muydunuz? İyi bir uyku çekememek tüm günümüzü nasıl etkiler bilirsiniz. Boyun, sırt ağrıları bir yana, tüm gün süren bir keyifsizlik hali alır insanı. Yaptığımız işe odaklanamaz hale gelir, yaşamdan tat alamayız. Günümüzün ortalama üçte birini geçirdiğimiz yatak odalarımıza yeteri kadar özen gösteriyor muyuz? 'O vakti çoğunlukla uyurken geçiriyoruz, o nedenle bir önemi yok' diye düşünmemek lazım, zira tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtan bir odada güne başlamak demek günümüzü çok daha verimli geçirip o günden doyum sağlayabileceğimiz anlamına gelir. Üstelik günümüzde, yatak odaları yalnızca uyumak için değil, yorucu bir günün ardından bir dinlenme alanı ya da evde yalnız kalmak istediğimiz zamanlarda çekilebileceğimiz kendi özel alanımız olarak da görev yapıyor.

homify ekibi olarak, farklı tarzlara sahip ancak her biri birbirinden güzel 10 yatak odası örneğini sizler için derledik. Nasıl ki herkesin birbirinden farklı dekorasyon anlayışı ve  ihtiyaçları var, yatak odası mobilyaları da aynı işlevi görse dahi, birbirinden oldukça farklı çizgilere sahip. Üstelik seçenekler o kadar fazla ki, birbirinden tamamen farklı zevklere sahip her bir insanın kendi beğenisine göre bir yatak odası dekorasyonu yapamaması için hiçbir neden yok. Sizler de homify sayfalarında gezerek karyola modellerinden giysi dolaplarına, makyaj masalarından koltuk ve puflara kadar yüzlerce değişik model arasından gönlünüze göre seçim yapabilir, kendi tarzınızı ifade edecek doğru ürünleri bulabilirsiniz. 

Pastel renklerde, gösterişli bir yatak odası

Vezir Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Proje isimli bu muhteşem yatak odası tasarımı iç açan renklerle dekore edilmiş. Tavan zemini ve yer döşemesinde sade renklerin kullanıldığı yatak odasında, tek duvar zeminini yatak başlığı ile uyumlu tonlarda renkli duvar kağıdı ile bezenmiş. Hem şık bir duvar dekoru oluşturulurken, hem de gösterişli bir yatak başlığı tasarlanmış. Genel olarak açık renklerde sade bir nevresim tercih edilmiş. Aksesuar ve objelerin hareketliliği odaya dinamik bir hava katmış. Renklerin gözünüzü okşadığı tasarımda halı unsuru da unutulmamalı.

Sayvanlı karyola farkı ile wabi-sabi yatak odası

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Eskiden anca saraylarda ve soylu evlerinde kullanılan sayvanlı yataklar günümüzde çok daha kolay ulaşılabilir bir mobilya parçası oldu. Minimalistten oryantaliste, baroktan İskandinav'a onlarca farklı çeşidi bulunan direkli ve cibinlikli bu karyolalar her türlü zevke hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Siz de gönlünüze göre olan bir modeli Sayvanlı Yataklar başlıklı bu sayfamızda bulabilirsiniz.

Boydan boya pencereli, banyosu ile entegre bir yatak odası

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Yatak Odası
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Ebeveyn banyosu kavramına çarpıcı bir yaklaşımı CCT Investments portföyünde bulunan bu dairenin yatak odasında görüyoruz. Muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan bu yatak odasında boydan boya pencereler kullanılmış ve tam olarak pencerelerin önüne modern bir küvet yerleştirilmiş. Tüm gün odadan çıkmamak için harika bir neden!

Akdeniz kırsal stili bir yatak odası

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Kandilli'de konumlanan bu villanın yatak odası ise bembeyaz dekore edilmiş. Sayvanlı yatak, kırsal stil pencereler, beyaz keten perdeler ise son derece sade bir dekorasyona sahip olan yatak odasına şık, ahşap iskeletli bir de koltuk yerleştirilmiş.

Muhteşem doğa manzaralı bir yatak odası

15300 Misia Residence Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Yatak Odası
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

15300 Misia Residence

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Yemyeşil çimlere ve devamında başlayan ormana bakan bu yatak odası adeta huzur yayıyor. Sağlıklı, deliksiz bir uyku ve güne keyifli bir biçimde başlamak için ideal bir atmosfere sahip olan bu yatak odası iç mimar İnan Aydoğan tasarımı.

Modern ve sleek bir yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Dekoratör Hakan Helvacıoğlu / H2C'den her zaman olduğu üzere, yine muhteşem bir tasarım ile karşınızdayız. Siyah, antrasit, acı kahverengi gibi koyu renklerin beyaz ile birlikte, kusursuz bir uyum içerisinde kullanıldığı bu yatak odasında yatağın arkası niş tarzında gömme raflara sahip beyaz bir duvar olarak tercih edilmiş, koyu renkli duvar ise pencerenin olduğu kısımda kullanılmış. Tül perdeler de aynı şekilde koyu bir renkte seçilmiş. Karyolanın kendisi beyaz, başı koyu renkli. Çarşaf ve tüylü yatak örtüsü seçimi yine koyu renk üzerinden. Bu çalışmada koyu renkler ve beyaz müthiş bir dengeyle kullanılmış. Sarı renkli modern berjer koltuk ile de odaya neşeli bir hava katılmış.

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Avangart tasarıma sahip bir yatak odası

Ankara Villa Projesi homify Modern Yatak Odası
homify

Ankara Villa Projesi

homify
homify
homify

Ankara'da konumlanan bir villa için Nuevo tasarım tarafından dizayn edilmiş olan bu yatak odası avangart çizgilere sahip mobilyalar ve aksesuarlar ile donatılmış. Ülkemizde avangart mobilya denince akıllara gelen mobilya türünün aslında hatalı bir isimlendirme olduğu konusuna değinen ’Muazzam bir yerel yanılsama: Avangart mobilya modelleri’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yıldızları izlemek için tavan pencereli yatak odası

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Yatak Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yatak odasında olabilecek en büyük lükslerden biri sanıyorum ki yıldızları izleyebilme olanağı. Ordulu mimarlık firması Yücel Partners gerçekleştirdiği bir villa projesinde bu hayali gerçeğe çevirmiş. Geniş tavan pencereleri altında yer alan yatak sahiplerine gece-gündüz muhteşem gökyüzü manzaraları vadediyor.

Modern, kentli, eklektik bir yatak odası

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Yatak Odası
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Silas Holst & Johannes Nymark House

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Antalyalı iç mimar Sibel Sarıkaya tarafından dekore edilen konutun yatak odası ise endüstriyel detayları, sofistike aksesuar seçimleri ve sade renk yelpazesi ise tam olarak urban olarak anlandırılan, kentli yaşam tarzına uygun, şık bir çizgide. 

Meraklısına, çılgın bir tasarım

homify Modern Yatak Odası Pembe
homify

homify
homify
homify

Bu çılgın yatak odası ise meraklısına! Antrasit ile pembe renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı, cesur bir tasarıma sahip olan bu yatak odası ekseriyette genç kızlar için düşünülmüş. Sıra dışı tavan aydınlatma sistemi ile ön plana çıkan bu yatak odası bazı okuyucularımız için fazla çılgın bir tasarıma sahip olsa da, içinde farklı beğeniler için adapte edilebilecek birçok iyi fikri barındırıyor.

Asaleti ile öne çıkan 10 ev
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