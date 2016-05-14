Türkiye'den bitkilerle güzelleşen evler

Bugün yazımızda en güzel çiçekler ve saksı bitkileri ile dekore edilmiş evleri derledik. Şehir hayatında maruz kaldığımız aşırı betonlaşmadan bir kaçış olan ev bitkiler aynı zamanda ev dekorasyonumuza en güzel renkleri katmanın da bir yolu. Bugün ülkemizden çeşitli firmaların ve iç mimarların çiçekler ile bezedikleri ev dekorasyonlarına göz atacağız. Ülkemizde saksı bitkisi yetiştirmek oldukça yaygın olmasına rağmen çiçeklerle yapılan dekorasyona pek fazla rastlamıyoruz. Yapma çiçekler hala bazı evlerde kullanılırken gerçek çiçeklerin yer aldığı dekorasyon örnekleri oldukça az. Bu yazımızda homify sayfalarından çiçekli ve saksı bitkili ev dekorasyonu örneklerini inceleyebilirsiniz. Mekanlara davetkar, nezih bir hava katan bu dekorasyon örnekleri evlerimizde daha fazla bitki bulundurmak için umuyorum ki hepimizi teşvik eder.