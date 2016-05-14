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Türkiye'den bitkilerle güzelleşen evler

Özlem K. Özlem K.
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
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Bugün yazımızda en güzel çiçekler ve saksı bitkileri ile dekore edilmiş evleri derledik. Şehir hayatında maruz kaldığımız aşırı betonlaşmadan bir kaçış olan ev bitkiler aynı zamanda ev dekorasyonumuza en güzel renkleri katmanın da bir yolu. Bugün ülkemizden çeşitli firmaların ve iç mimarların çiçekler ile bezedikleri ev dekorasyonlarına göz atacağız. Ülkemizde saksı bitkisi yetiştirmek oldukça yaygın olmasına rağmen çiçeklerle yapılan dekorasyona pek fazla rastlamıyoruz. Yapma çiçekler hala bazı evlerde kullanılırken gerçek çiçeklerin yer aldığı dekorasyon örnekleri oldukça az. Bu yazımızda homify sayfalarından çiçekli ve saksı bitkili ev dekorasyonu örneklerini inceleyebilirsiniz. Mekanlara davetkar, nezih bir hava katan bu dekorasyon örnekleri evlerimizde daha fazla bitki bulundurmak için umuyorum ki hepimizi teşvik eder.

Dev kaktüs ve minik sukulent

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Boğaza nazır bu konutta ise pencere kenarına oldukça büyük boy bir kaktüs yerleştirilmiş. Bir üstteki örnekte de olduğu üzere beyaz ve doğal ahşap rengi tonların ile dekore edilmiş olan bu oturma odası kaktüsün koyu yeşil rengi ve amorf şekli ile şenlenmiş. Orta sehpada bir adet de sukulent türü bulunuyor.

Yuvarlak cam vazoda sarı güller

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Beyaz rengin ve doğal ahşap dokusunun yoğun olarak kullanıldığı bu dekorasyonda küre şeklindeki cam vazo içerisine sarı güller yerleştirilmiş. Böylece, çağdaş bir dekorasyon için çağdaş bir çiçek sunumu oluşturulmuş.

Koyu pembe – beyaz çiçekler

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Bu seferki örneğimiz Ordu'dan. Beyaz yerine bolca gri görüyoruz. Doğal ahşap zeminler, beyaz duvarlar gri döşemeler ile kombine edilmiş. Sarı tekli koltuk ve koyu pembe ve beyaz çiçekler mekanın dekorasyonuna renk katan unsurlar.

Feng shui dekorasyonu

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Akademisi tarafından gerçekleştirilen bu dekorasyon ise üstteki örneklerin kombinasyonu gibi. Beyaz, gri ve ahşap beraber kullanılmış, pembe ve yeşil dekoratif ögeler mor ve beyaz çiçekler ile kuvvetlendirilmiş. Feng shui ilginizi çekiyorsa, Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi başlıklı yazımıza da mutlaka göz atın.

Dev tropik bitkiler

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.G Evi Arnavutköy

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kahverengi ve bej tonlarının hakim olduğu bu oturma odasında ise oldukça büyük boyutlarda iki adet tropik saksı bitkisi tercih edilmiş. Modern çizgilere sahi bir dresuarın iki yanına yerleştirilen bu bitkiler mekana doğal, hoş bir hava katmış. Bu iki bitkiyi dekorasyondan çıkarsanız, elinizle kapatırsanız göreceksiniz ki, mekan oldukça boğucu bir hal alacak.

Mor çiçekler

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Yine muhteşem bir örnek ile karşınızdayız. Etnik aksesuarların modern mobilya parçaları ile birlikte kullanıldığı bu oturma odası dekorasyonunda konik biçimli cam vazoda uzun yeşil sapları olan yuvarlak, mor çiçekler tercih edilmiş. Dekorasyonda bolca kullanılan köşeli, sert çizgileri başarıyla kıran yuvarlak çiçekler harika bir tezat da yaratmışlar.

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Yemek masası üzerinde

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Çiçek yerleştirilebilecek en iyi noktalardan biri de yemek masası üzeri. Alçal boyuttaki çiçek düzenlemelerini yemek esnasında da kullanabilirsiniz. Yüksek boyutlu olanları yemek için tavsiye etmiyoruz, zira hem kişileri hem de sofranın bazı kısımlarını bloke edebiliyorlar.

Kahverengini kıran pembe, sarı ve yeşiller

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu / H2C tarafından dekore edilen bu oturma odasında ise klasik tarz ve kahverengi yoğun olarak kullanılmış. Mekanın ağırlığını ise sehpa üzerinde yer alan canlı çiçekler kırıyor. Pembe, sarı ve yeşil renklerdeki çiçek düzenlemesi mekana sevimli, sıcak bir hava katmış.

Dikey bahçeler

İç Mekan Dikey Bahçeler Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

İç Mekan Dikey Bahçeler

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Zeminde yeterli alana sahip olmayan okuyucularımız için ise oldukça sıra dışı bir çözümümüz var: Dikey bahçeler! Uygun malzemeler ile oluşturulabilecek dikey bahçeler ile hem zeminde yer kaplamıyor hem de duvarlara ezber bozan, muhteşem bir dekorasyon sağlıyor. Fotoğraftaki örnek İzmirli peyzaj firması Buti̇k Bahçe Di̇key Bahçe Ve Peyzaj Tasarımları tarafından yapılmış.

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