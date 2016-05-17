Bodrum manzarasına hakim muhteşem bir villa

Gerek Türkiye'de gerekse de dünyanın pek çok farklı bölgesinde tatil bölgelerinin dönemsel trendlere göre daha az ya da fazla ilgi gördüğü zamanlar hep olmuştur. Örneğin bir zamanlar Ege'nin en gözde yerlerinden biri olan Marmaris, bugün eski şaşaalı günlerinden uzaktadır. Benzer şey başka pek çok tatil bölgesi için de söylenebilir. Elbette onların da tekrar moda olacağı dönemler olacaktır. Zira bu meselenin tabiatı böyledir. Öte yandan bazı yerler vardır ki, onların modası asla geçmez, kaliteleri değişmez ve her daim gözde olmaya, göz önünde kalmaya devam ederler. İşte ülkemizde bu tanıma yüzde yüz uyan ve gördüğü ilgi asla azalmayan bir yer varsa, orası muhakkak Bodrum'dur. Neredeyse elli yıldır yerli ve yabancı turistlerin en önemli duraklarından biri olan, doğasıyla göz kamaştırmasının yanı sıra özellikle son yıllarda birbirinden iddialı konut ve otel projeleriyle de adından söz ettiren Bodrum, Ege'nin parlayan yıldızı olma özelliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. Son dönemde turistik bir merkez olmasının yanında yerleşik nüfusunun da giderek artması ve özellikle yurtdışından ciddi bir göç almasıyla birlikte Bodrum'un konut piyasası da bir hayli hareketlendi. Bu yüzden Bodrum çevresinden çok çeşitli villa projeleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Ancak bugün sizlere tanıtacağımız villa, manzarası başta olmak üzere pek çok niteliğiyle bu yeni nesil projeler arasında sivrilmeyi başarıyor. Saytaş Sabuncuoğlu Yapı imzasını taşıyan bu villaya biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Pek çoğumuzun malumu olduğu üzere Bodrum ve çevresindeki yeni nesil villa projeleri üst gelir grubuna yönelik olarak tasarlanıyor ve pek çok lüks donanıma sahip oluyorlar. Geleneksel Bodrum mimarisini modern çizgilerle harmanlayarak yeni bir üslup ortaya koyan bu villada ise lüks kavramının gerektirdiği özellikleri eksiksiz bir şekilde karşılayan iddialı bir donanım görüyoruz. Oldukça geniş tutulmuş özel yüzme havuzu bu lüks özelliklerden yalnızca bir tanesi.
Bodrum'u Bodrum yapan niteliklerin en başta gelenlerinden biri de hiç şüphesiz dillere destan manzarasıdır. Birbirinden güzel sayısız koyuyla büyük bir yarımada olan Bodrum'da, önü açık ve ufka kadar uzanan bir manzaraya sahip çok fazla konut bulunmuyor. Doğrusu denizi bir parça bile gören bir eviniz varsa kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Burada ise durum bundan çok farklı bir noktada. Villanın bahçesi Bodrum manzarasına adeta kuşbakışı hakim bir konumda. Sadece bahçesi de değil elbette, villanın içinde ve dışında her odadan, her köşesinden bu harika manzarayı seyre dalmak mümkün.
Şömineler uzunca bir süredir ısınma amaçlı olarak kullanılmıyor. Buna karşın Bodrum gibi sıcak bir bölgede, oturma odasını ısıtabilecek kadar verimli oldukları da söylenebilir. Bu yüzden bu türden pek çok villada olduğu gibi burada da yeni nesil modern bir şömine görüyoruz. Hemen altında bulunan ve odun yığmak için özel olarak tasarlanmış girintisiyle de birlikte pratik bir kullanım imkânı sağlayan şömine sıcacık kış günleri vaat ediyor.
Villanın geleneksel Bodrum mimarisinden esinlenilen bir tarzı olduğunu belirtmiştik. Ancak bu geleneksel mimariden farklı olarak villanın pek çok noktasında yuvarlak hatların tercih edildiği gözlerden kaçmıyor. Yapıya akıcı bir form kazandıran bu hatlar, gözü yormayan ve şık bir sonuç ortaya koyuyor.
Villanın iç mekânlarında en sık kullanılan iki renk olarak siyah ve beyaz öne çıkıyor. Bodrum evlerinde beyazın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ve hatta bu beyaz dış cehpelerin bir araya gelmesiyle o ünlü Bodrum manzarasının oluştuğunu hepimiz biliriz. Buna eşlik eden siyah ise ortaya çok başarılı bir kontrast çıkarmış ve son derece şık iç mekânlar elde edilmiş.