Bodrum manzarasına hakim muhteşem bir villa

Gerek Türkiye'de gerekse de dünyanın pek çok farklı bölgesinde tatil bölgelerinin dönemsel trendlere göre daha az ya da fazla ilgi gördüğü zamanlar hep olmuştur. Örneğin bir zamanlar Ege'nin en gözde yerlerinden biri olan Marmaris, bugün eski şaşaalı günlerinden uzaktadır. Benzer şey başka pek çok tatil bölgesi için de söylenebilir. Elbette onların da tekrar moda olacağı dönemler olacaktır. Zira bu meselenin tabiatı böyledir. Öte yandan bazı yerler vardır ki, onların modası asla geçmez, kaliteleri değişmez ve her daim gözde olmaya, göz önünde kalmaya devam ederler. İşte ülkemizde bu tanıma yüzde yüz uyan ve gördüğü ilgi asla azalmayan bir yer varsa, orası muhakkak Bodrum'dur. Neredeyse elli yıldır yerli ve yabancı turistlerin en önemli duraklarından biri olan, doğasıyla göz kamaştırmasının yanı sıra özellikle son yıllarda birbirinden iddialı konut ve otel projeleriyle de adından söz ettiren Bodrum, Ege'nin parlayan yıldızı olma özelliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. Son dönemde turistik bir merkez olmasının yanında yerleşik nüfusunun da giderek artması ve özellikle yurtdışından ciddi bir göç almasıyla birlikte Bodrum'un konut piyasası da bir hayli hareketlendi. Bu yüzden Bodrum çevresinden çok çeşitli villa projeleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Ancak bugün sizlere tanıtacağımız villa, manzarası başta olmak üzere pek çok niteliğiyle bu yeni nesil projeler arasında sivrilmeyi başarıyor. Saytaş Sabuncuoğlu Yapı imzasını taşıyan bu villaya biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?