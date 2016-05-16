İstanbul'un yükselen yıldızı Ömerli'de sıradışı bir villa

Bahçe düzenlemesi ve peyzaj mimarisi, bu ve buna benzer geniş bahçeli villalarda son derece önemli alanlardır. Mimari olarak her şeyiyle mükemmel bir bina, iç mekânları ne kadar güzel dekore edilmiş ve ne kadar iddialı bir tasarıma sahip olursa olsun, doğru düşünülmüş ve incelikle uygulanmış bir bahçe düzenlemesinden yoksun bırakılmışsa, hiç şüphesiz büyük ölçüde eksik kalmış demektir. Çünkü yatay mimarinin önemli örnekleri olarak dikkat çeken bu iddialı villalarda bahçeler konutların olduğu kadar konut sahiplerinin yaşamlarının da oldukça önemli bir parçasıdır. Kaldı ki zamanının kayda değer bir kısmını bahçesinde geçirmeyecek olan bir kişi kalkıp da şehrin bu kadar kıyısında ve ormanlık alanda bir bölgeye yerleşmez. Bu villanın bahçesi, villanın mimarisinde ve iç dekorasyonunda gösterilen özenden payına düşeni yeterince almış. Sade, sakin ve bir o kadar işlevsel bir peyzaj mimarisi tercih edilmiş. Bu peyzajın en önemli parçası ise hiç kuşkusuz villanın inşasından çok daha önceden beridir burada olan ağaçlar. Bu da doğal özelliklerin korunması gereken bir şey olmasından başka doğru kullanıldığında tasarıma da ne kadar başarıyla hizmet edebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.