İstanbul'un yükselen yıldızı Ömerli'de sıradışı bir villa

İstanbul'un son gözdeleri arasında yer alan Ömerli, özellikle villa tipi konutlarıyla büyük bir ilgi topluyor. İstanbul'a en yakın tatil merkezlerinden biri olarak yıllardır önemini koruyan Şile'ye yakın konumuyla olduğu kadar şehir merkezine de makul bir uzaklıkta bulunması ile giderek kalabalıklaşan Zekeriyaköy, Kemerburgaz, Göktürk ve Beykoz gibi bölgelere önemli bir alternatif olarak dikkat çeken Ömerli'de pek çok ünlü ismin de konut sahibi olmaya başladığını magazin gündeminden sıkça duyuyoruz bugünlerde. Kuzey Ormanları'nın oksijeni bol havasından hoyratça yararlanan Ömerli'de sayıları giderek artan ve devasa bahçeleriyle dikkat çeken villalardan özellikle mimarisiyle öne çıkan bir tanesini bu yazımıda sizlere tanıtacağız. İzmir merkezli Saytaş Sabuncuoğlu Yapı imzası taşıyan bu sıradışı villa, pek çok özelliğiyle bölgedeki benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.
Başta belirttiğimiz gibi, bu villanın en dikkat çeken yönlerinin başında yenilikçi mimari anlayışı geliyor. Villanın yarım bir silindir şeklinde dizayn edilen ön bölümü, ihtiyaca göre tamamen kapalı veya yarı açık bir alan olarak kullanılabilmesiyle her mevsim farklı ihtiyaçların karşılanmasına hizmet edecek şekilde tasarlanmış. Geniş cam kapılarla doğrudan bahçeye açılan bu alan, gerektiği durumda bahçeyle kesintisiz bir bütün de oluşturabiliyor. Silindirik yapısı ise hiç şüphesiz yapının en önemli özelliği.
Villanın inşası sırasında doğal yapıyı bozmamak adına ciddi bir hassasiyet gösterilmiş. Özellikle ağaçların korunmaya çalışıldığını villanın son haline bakarak da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Doğal bir yaşam arayışındaki bir kesime hitap eden Ömerli'de başka türlü bir yaklaşımın olması da zaten beklenemezdi. Hem İstanbul'un içinde hem de stressiz, sakin, yeşiller içinde havasıyla bir o kadar uzağında olan bu villa, sahiplerine gerçek anlamda doğal bir yaşam vaat ediyor.
Ağaçların ve bölgenin doğal özelliklerinin korunmasının yanı sıra, villanın inşasında mümkün olduğunda doğal ve geri dönüştürülebilir malzemelerden kullanılmasına da özen gösterilmiş. İşlenmemiş ağaç kütükleri, doğal taşlar ve bambular bu doğal malzemeler arasında başlıcalarını oluşturuyor.
Silindirik bir mimari, özellikle ülkemizde sıkça karşılaşmadığımız ve bizler için oldukça sıradışı bir tasarım örneği. Dışarıdan bakıldığında köşeli ve prizmatik bir yapıya kıyasla çok daha akıcı bir görüntü veren bu yapı, iç mekânda ise son derece sıcak bir hava temin ediyor. Elbette bu havanın oluşumunda çatı destekleyici olarak kullanılmış doğal ahşabın, şöminenin, doğal taşların ve hasır aydınlatmaların da rolü yadsınamaz. Bu da bize doğru bir tasarımın mimari ve dekorasyonun bir araya gelmesiyle ve ancak her yönüyle özenli bir çalışma yapılmasıyla elde edilebileceğini bir kez daha gösteriyor.
Bahçe düzenlemesi ve peyzaj mimarisi, bu ve buna benzer geniş bahçeli villalarda son derece önemli alanlardır. Mimari olarak her şeyiyle mükemmel bir bina, iç mekânları ne kadar güzel dekore edilmiş ve ne kadar iddialı bir tasarıma sahip olursa olsun, doğru düşünülmüş ve incelikle uygulanmış bir bahçe düzenlemesinden yoksun bırakılmışsa, hiç şüphesiz büyük ölçüde eksik kalmış demektir. Çünkü yatay mimarinin önemli örnekleri olarak dikkat çeken bu iddialı villalarda bahçeler konutların olduğu kadar konut sahiplerinin yaşamlarının da oldukça önemli bir parçasıdır. Kaldı ki zamanının kayda değer bir kısmını bahçesinde geçirmeyecek olan bir kişi kalkıp da şehrin bu kadar kıyısında ve ormanlık alanda bir bölgeye yerleşmez. Bu villanın bahçesi, villanın mimarisinde ve iç dekorasyonunda gösterilen özenden payına düşeni yeterince almış. Sade, sakin ve bir o kadar işlevsel bir peyzaj mimarisi tercih edilmiş. Bu peyzajın en önemli parçası ise hiç kuşkusuz villanın inşasından çok daha önceden beridir burada olan ağaçlar. Bu da doğal özelliklerin korunması gereken bir şey olmasından başka doğru kullanıldığında tasarıma da ne kadar başarıyla hizmet edebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.