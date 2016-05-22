Kusursuz dönüşüm

Güney Kore'de bulunan Juno Design adlı mimarlık ve tasarım firması eski ve bakımsız bir daireyi, detaylı bir tadilat ve başarılı bir dekorasyon ile stil sahibi bir yaşam alanına dönüştürmüş. Homify ekibi olarak bu yazımızı bu muhteşem dönüşüm hikayesine ayırıyoruz. Evin eski halinin kötü kullanılmış ve uzun süre bakımsız bırakılmış görüntüsü ev sahiplerini umutsuzluğa itmiş olabilir ancak uzman bir ekibin özenli çalışması ile bu ev, adeta bir sanat eserine dönüşmüş. Sıkı bir tadilat ve başarılı bir dekorasyon ile tamamlanan dönüşüm, başta ev sahipleri olmak üzere herkesi mutlu etmişe benziyor. Gelin evin yeni halini birlikte daha yakından görelim.

Renovasyon ve dönüşüm projeleri ilginizi çekiyorsa bir başka muhteşem hikayeyi “Harabe bir evin rüya gibi dönüşümü” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.