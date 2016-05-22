Kusursuz dönüşüm

Güney Kore'de bulunan Juno Design adlı mimarlık ve tasarım firması eski ve bakımsız bir daireyi, detaylı bir tadilat ve başarılı bir dekorasyon ile stil sahibi bir yaşam alanına dönüştürmüş. Homify ekibi olarak bu yazımızı bu muhteşem dönüşüm hikayesine ayırıyoruz. Evin eski halinin kötü kullanılmış ve uzun süre bakımsız bırakılmış görüntüsü ev sahiplerini umutsuzluğa itmiş olabilir ancak uzman bir ekibin özenli çalışması ile bu ev, adeta bir sanat eserine dönüşmüş. Sıkı bir tadilat ve başarılı bir dekorasyon ile tamamlanan dönüşüm, başta ev sahipleri olmak üzere herkesi mutlu etmişe benziyor. Gelin evin yeni halini birlikte daha yakından görelim.
Renovasyon ve dönüşüm projeleri ilginizi çekiyorsa bir başka muhteşem hikayeyi “Harabe bir evin rüya gibi dönüşümü” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Çok fazla penceresi bulunmayan bu açık mutfak, yanlış ışıklandırmanın dekorasyonu ne kadar olumsuz etkilediğini göstermek için oldukça iyi bir örnek. Eski ve kullanışsız dolapları, yanlış yerleşimi ve kötü ışıklandırması ile iç karartan bu dekorasyonun yeni haline bir göz atalım.
Bembeyaz bir fon ve çok sayıda ışıklandırma ögesi ile mükemmel bir şekilde ferahlatılan alana İskandinav stil dekorasyon uygulanmış. Ahşap ögelere beyaz, gri ve siyah renklerinin eşlik ettiği dekorasyonda oldukça başarılı bir monokromatik renk dengesi hakim. İşe zemin, duvarlar ve tavanı tamamen yenileyerek başlayan uzman ekip evde hiçbir eski eşyaya yer bırakmamış. Mutfak dolapları ve ekipmanlar da stile uygun şekilde yenilenmiş.
Evin mutfak alanının üst kısmında bulunan ve pencereleri oturma odasına bakan bu asma kat, düşük tavanı nedeniyle oldukça karanlık ve boğucu görünürken, bakın başarılı bir tadilatla nasıl bir görünüme kavuşacak.
Tıpkı diğer odalarda olduğu gibi asma katı da beyaz fon ve güçlü ışıklandırma ögeleri ile aydınlatan tasarımcılar, bu alanı çalışma odası olarak değerlendirmişler. Geniş bir masa, raf ve kitaplıklar ile dekore edilen alanın renkleri ve desenleri de oldukça modern bir çizgi çiziyor. Ev sahipleri evin bu alanını diledikleri gibi değerlendirebilir ve istedikleri zaman ufak değişikliklerle farklı amaçlara uygun hale getirebilirler.
Eski pencere pervazları, soluk ve kirlenmiş duvar boyası ve eski ışıklandırma ögeleri ile sıkıcı bir görüntü sunan bu kat, tadilatın ardından evin oturma odasına ferahlık ve şıklık kazandıran bir detaya dönüşecek.
Beyaz fon ve parlak spot ışıkların avantajını bu odada da görebilirsiniz. Geniş köşe koltuk sayesinde konfor kazanan dekorasyonda başarılı bir yerleşim dikkat çekiyor. Asma kat odanın pencereleri ise bu odaya farklı bir güzellik kazandırmış.
Kullanılır durumda olsa da eski görünen bu banyoda da birkaç küçük değişikliğe gidilmiş. Yeni halini görünce iyi ki banyoya da el atılmış diyeceksiniz.
Duvar seramiği değişen banyonun küvet ve lavabosu kullanılır durumda olduklarından değiştirilmemiş. Basit bir bakım ve boya ile yenilenen banyonun bu son hali eve elbette daha çok yakışmış.
Mutfağın eski haline baktığınız zaman kullanılmaz durumda olan eski ve paslı dolaplar dikkatinizi çekecektir. Kapakları olmayan depolama alanları, lekeli tezgah ve eski duvar kaplamaları tamamen değiştirilerek mutfak adeta baştan yaratılacak.
Birçok değişiklik ile yepyeni bir yüze bürünen bu mutfak dekorasyonunda İskandinav stilin en çarpıcı özellikleri dikkat çekiyor. Beyaz tonlarının yoğun olarak kullanıldığı dekorasyonda, parlak ışıklar ve vurgu rengi görevini üstlenen aksesuarlar göze çarpıyor.