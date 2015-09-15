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Derli toplu bir ev için 10 sürgülü kapılı gardırop modeli

Homify TR Homify TR
homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
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Sürgülü kapılı giysi dolapları yatak odalarına hem konfor hem alan tasarrufu hem de ergonomi açısından oldukça büyük bir katkıda bulunan mobilyalardır. Ayrıca estetik açıdan da oldukça farklı stillerde dizayn edilebiliyorlar. Sürgülü kapılı dolaplar bu açılardan oldukça kullanışlı olmalarının yanı sıra, yaratıcı dokunuşlarla mükemmel görünüşlü birer dekoratif mobilyaya da dönüşebilirler. İşte biz de buna örnek teşkil eden 10 farklı sürgülü kapılı gardırop modelini bu yazımızda sizin için derledik.

Gümüş pırıltılar

Armarios en melamina, Arconada Armarios Arconada Armarios Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Arconada Armarios

Arconada Armarios
Arconada Armarios
Arconada Armarios

Aslında son derece klasik ve sıradan bir model olan bu dolapta ise mobilya tasarımlarının küçük ayrıntılarla nasıl sıradanlıktan kurtulduğunu ve göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Yumuşak renkli yüzeydeki ışıltılı gümüş detaylar sayesinde bu gardırop da listemizde yer buluyor.

Modern ve çok yönlü

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

İlk sıradaki modelde oldukça dinamik bir gardıropla karşılaşıyoruz. Dolabın kapılarının ışığı yansıtan opak yüzeyi sayesinde yatak odasında oldukça özel ve sıra dışı bir etki yaratıyor. Dolap aynı zamanda sürgülü kapıları kapalı pozisyondayken de açıkken de odada yarattığı kuvvetli etkiyi sürdürebiliyor çünkü dolabın içi de oldukça farklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak dizayn edilmiş. Hem askılık, hem pantolon ve gömlekler için ayrı raflar, hem de ayakkabılığa sahip olan iç kısım da fonksiyonellik açısından göz dolduruyor.

Estetik renk şeritleri

Vizyon yatak odası homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

Vizyon yatak odası

homify
homify
homify

Eğer stil sahibi, şık ve göz alıcı bir mobilya hayal edin desek, muhtemelen hayal edeceğiniz mobilya bir gardırop olmaz. Çünkü ne yazık ki genellikle hem dolap üreticileri hem de kullanıcılar giysi dolaplarını yatak odası dekorasyonunu tamamlayan ve dekorasyonda birincil önem taşımayan mobilyalar olarak görme eğilimindeler. Oysa şık bir elbise dolabının yatak odasının tüm dokusunu ve havasını nasıl değiştirdiğini bu örnek modelde görebiliyoruz. Oldukça orijinal bir tasarıma sahip olan bu sürgülü kapılı dolap grinin farklı tonlarını yüzeyinde estetik desenlerle buluşturmuş. Orta kısımdaki renk şeritleri ise tasarıma son dokunuş niteliğinde.

Ahşap vurgular

Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

Sıradaki dolapta ise minimal, yalın ama bir o kadar da etkili bir tasarım söz konusu. Çağdaş bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş olan yaşam alanında odanın genel dokusuna ve renk tonlarına uyumlu bir sadelik taşıyan ve dekorasyonla ahenk içindeki dolap açık renk yüzeyi üzerindeki ahşap vurgularla dikkat çekiyor.

Toprak tonlarının büyüsü

Armario japones cristal opaco, Arconada Armarios Arconada Armarios Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Arconada Armarios

Arconada Armarios
Arconada Armarios
Arconada Armarios

Bu giysi dolabında ise yenilikçi ya da dramatik bir tasarımla karşılaşmasak da sade ve yalın dizaynına rağmen, hatta bu dizaynı sayesinde göz dolduran güzellikte bir görünüme sahip. Dolabın renkleri ve dokusu sayesinde hem sade hem de ilgi çekici bir tarz yaratılmış. Toprak rengi tonları sadelik ve şıklığı bir arada sevenler için ideal bir tercih.

Renk üçlemesi

Armarios en melamina, Arconada Armarios Arconada Armarios Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Arconada Armarios

Arconada Armarios
Arconada Armarios
Arconada Armarios

Sürgülü kapılı bu gömme dolapta ise grinin karizmatik ve etkili tonu, sakin bir tasarımla birleşmiş. Dolabın ortasındaki mavi, yeşil ve sarıdan oluşan renk üçlemesi ayrıntısı ise dolabın daha canlı ve hareketli bir görünüme kavuşmasını sağlıyor ve tasarımı daha samimi bir hale getiriyor. Bu tarz dolaplar özellikle genç odaları için oldukça ideal.

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Hayalperest dokunuşlar

Armarios a Medida, Muebles Ebanos Muebles Ebanos Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Muebles Ebanos

Muebles Ebanos
Muebles Ebanos
Muebles Ebanos

Sıradaki dolap modeli ise hayalperest dokusu, canlı ve neşeli renk kombinasyonuyla özellikle çocuk odalarına çok yakışacak bir örnek. Diğer dolap modellerinden ayrılan yanı ise yüzeyin tek bir renkle kaplı olmaması ve dikdörtgenler şeklinde bölünmüş halde renklendirilmiş olması.

Doğal ve minimal

ARMARIOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

İspanyol mobilya imalatçısı firma Muebles Flores Torreblanca tarafından tasarlanan ve üretilen bu dolapsa hem görkemli hem de minimal bir yapıya sahip. Eşsiz ve doğal görünümüyle öne çıkan dolabın geniş odaya uyumlu bir iç kapasitesi var.

Aynalı rustik doku

Shaker Sliding Wardrobe Doors Your Style Sliding Doors Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Your Style Sliding Doors

Shaker Sliding Wardrobe Doors

Your Style Sliding Doors
Your Style Sliding Doors
Your Style Sliding Doors

Farklı tarzlara sahip her yatak odasına uyum sağlayabilecek olan bu ahşap dokulu dolap hem rustik özelliğiyle naturel bir görünüme sahip hem de tasarımı itibariyle mütevazi ve samimi bir atmosfer yaratıyor. Kaplardan birinin tamamen aynayla kaplı olması da hem fonksiyonellik hem de şıklık açısından göz dolduruyor.

Tamamen beyaz

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Listemizi bu güzel, alımlı ve zarif dolapla sonlandırıyoruz. Pürüzsüz bir yüzeye sahip olan gardırop beyazın güzelliğini tüm yaşam alanına yayıyor. Ayrıca şık, sade ve zarif dokusuyla yalnızca yatak odaları için değil oturma odaları ve çalışma odaları için de cazip bir mobilya niteliğinde. 

Yatak odanız için daha fazla ve farklı dolap modellerini incelemek istiyorsanız Akılcı çözümlerle yatak odası dolap modelleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.

Özgün tasarımlarıyla ilginizi çekecek duvar rafları
Bu sürgülü kapılı gardırop modellerini siz nasıl buldunuz?

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