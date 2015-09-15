Derli toplu bir ev için 10 sürgülü kapılı gardırop modeli

Sürgülü kapılı giysi dolapları yatak odalarına hem konfor hem alan tasarrufu hem de ergonomi açısından oldukça büyük bir katkıda bulunan mobilyalardır. Ayrıca estetik açıdan da oldukça farklı stillerde dizayn edilebiliyorlar. Sürgülü kapılı dolaplar bu açılardan oldukça kullanışlı olmalarının yanı sıra, yaratıcı dokunuşlarla mükemmel görünüşlü birer dekoratif mobilyaya da dönüşebilirler. İşte biz de buna örnek teşkil eden 10 farklı sürgülü kapılı gardırop modelini bu yazımızda sizin için derledik.
Aslında son derece klasik ve sıradan bir model olan bu dolapta ise mobilya tasarımlarının küçük ayrıntılarla nasıl sıradanlıktan kurtulduğunu ve göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Yumuşak renkli yüzeydeki ışıltılı gümüş detaylar sayesinde bu gardırop da listemizde yer buluyor.
İlk sıradaki modelde oldukça dinamik bir gardıropla karşılaşıyoruz. Dolabın kapılarının ışığı yansıtan opak yüzeyi sayesinde yatak odasında oldukça özel ve sıra dışı bir etki yaratıyor. Dolap aynı zamanda sürgülü kapıları kapalı pozisyondayken de açıkken de odada yarattığı kuvvetli etkiyi sürdürebiliyor çünkü dolabın içi de oldukça farklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak dizayn edilmiş. Hem askılık, hem pantolon ve gömlekler için ayrı raflar, hem de ayakkabılığa sahip olan iç kısım da fonksiyonellik açısından göz dolduruyor.
Eğer stil sahibi, şık ve göz alıcı bir mobilya hayal edin desek, muhtemelen hayal edeceğiniz mobilya bir gardırop olmaz. Çünkü ne yazık ki genellikle hem dolap üreticileri hem de kullanıcılar giysi dolaplarını yatak odası dekorasyonunu tamamlayan ve dekorasyonda birincil önem taşımayan mobilyalar olarak görme eğilimindeler. Oysa şık bir elbise dolabının yatak odasının tüm dokusunu ve havasını nasıl değiştirdiğini bu örnek modelde görebiliyoruz. Oldukça orijinal bir tasarıma sahip olan bu sürgülü kapılı dolap grinin farklı tonlarını yüzeyinde estetik desenlerle buluşturmuş. Orta kısımdaki renk şeritleri ise tasarıma son dokunuş niteliğinde.
Sıradaki dolapta ise minimal, yalın ama bir o kadar da etkili bir tasarım söz konusu. Çağdaş bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş olan yaşam alanında odanın genel dokusuna ve renk tonlarına uyumlu bir sadelik taşıyan ve dekorasyonla ahenk içindeki dolap açık renk yüzeyi üzerindeki ahşap vurgularla dikkat çekiyor.
Bu giysi dolabında ise yenilikçi ya da dramatik bir tasarımla karşılaşmasak da sade ve yalın dizaynına rağmen, hatta bu dizaynı sayesinde göz dolduran güzellikte bir görünüme sahip. Dolabın renkleri ve dokusu sayesinde hem sade hem de ilgi çekici bir tarz yaratılmış. Toprak rengi tonları sadelik ve şıklığı bir arada sevenler için ideal bir tercih.
Sürgülü kapılı bu gömme dolapta ise grinin karizmatik ve etkili tonu, sakin bir tasarımla birleşmiş. Dolabın ortasındaki mavi, yeşil ve sarıdan oluşan renk üçlemesi ayrıntısı ise dolabın daha canlı ve hareketli bir görünüme kavuşmasını sağlıyor ve tasarımı daha samimi bir hale getiriyor. Bu tarz dolaplar özellikle genç odaları için oldukça ideal.
Sıradaki dolap modeli ise hayalperest dokusu, canlı ve neşeli renk kombinasyonuyla özellikle çocuk odalarına çok yakışacak bir örnek. Diğer dolap modellerinden ayrılan yanı ise yüzeyin tek bir renkle kaplı olmaması ve dikdörtgenler şeklinde bölünmüş halde renklendirilmiş olması.
İspanyol mobilya imalatçısı firma Muebles Flores Torreblanca tarafından tasarlanan ve üretilen bu dolapsa hem görkemli hem de minimal bir yapıya sahip. Eşsiz ve doğal görünümüyle öne çıkan dolabın geniş odaya uyumlu bir iç kapasitesi var.
Farklı tarzlara sahip her yatak odasına uyum sağlayabilecek olan bu ahşap dokulu dolap hem rustik özelliğiyle naturel bir görünüme sahip hem de tasarımı itibariyle mütevazi ve samimi bir atmosfer yaratıyor. Kaplardan birinin tamamen aynayla kaplı olması da hem fonksiyonellik hem de şıklık açısından göz dolduruyor.
Listemizi bu güzel, alımlı ve zarif dolapla sonlandırıyoruz. Pürüzsüz bir yüzeye sahip olan gardırop beyazın güzelliğini tüm yaşam alanına yayıyor. Ayrıca şık, sade ve zarif dokusuyla yalnızca yatak odaları için değil oturma odaları ve çalışma odaları için de cazip bir mobilya niteliğinde.
Yatak odanız için daha fazla ve farklı dolap modellerini incelemek istiyorsanız Akılcı çözümlerle yatak odası dolap modelleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.