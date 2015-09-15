Derli toplu bir ev için 10 sürgülü kapılı gardırop modeli

Listemizi bu güzel, alımlı ve zarif dolapla sonlandırıyoruz. Pürüzsüz bir yüzeye sahip olan gardırop beyazın güzelliğini tüm yaşam alanına yayıyor. Ayrıca şık, sade ve zarif dokusuyla yalnızca yatak odaları için değil oturma odaları ve çalışma odaları için de cazip bir mobilya niteliğinde.

Yatak odanız için daha fazla ve farklı dolap modellerini incelemek istiyorsanız Akılcı çözümlerle yatak odası dolap modelleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.