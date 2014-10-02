Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı

Her alanda çevreye dair duyarlılığın gitgide arttığı günümüzde, inşaat malzemesi ve mobilya seçiminde de ahşap gibi daha doğal ve çevre dostu ürünler tercih ediliyor. Ayrıca plastik, cam ve metal gibi klasik malzemelerden yapılan mobilyalardan biraz sıkılmış olmamızın da bunda payı olabilir elbette. Ahşap, kimileri tarafından girdiği ortama kattığı rustik ve yer yer gayet sıcak havayla, son teknolojiye sahip ama soğuk görünen malzemeye tercih edilebiliyor.

Diğer yandan, ahşapın bir başka avantajı da özellikle minimalizmin işlevselliğinden, keskin hatlarından ve pürüzsüz yüzeylerinden sıkılanlar için çok radikal bir değişiklik imkânı sunması. Elbette ahşap deyince ilk aklan gelen yer mutfağınız olmayabilir, ama aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi yeni bir mutfak illâ ki modern, metalik, endüstriyel bir görüntüye sahip olmak zorunda değil. Sonuçta mutfak ailenizle birlikte toplanıp yemek yediğiniz, kimi zaman konuklarınızı ağırladığınız, huzur vermesi gereken bir mekân ve böyle bir mekâna ahşapın sıcaklığı ve davetkâr görüntüsü gayet güzel gidebilir. İşte mutfağını değiştirmek isteyen okurlarımız için mutfak dekorasyonunda ahşapın güzel uygulamalarına birkaç örnek. Belki biraz olsun ilham verir.