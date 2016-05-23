Kendi evini kendisi yapan adam

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirlilik gibi sorunlarını göze alsanız da bir yandan da azalan coğrafi alanlar ve nüfus artışı nedeniyle oluşan konut ihtiyacı ve beraberinde gelen kira ve ev bedellerinin artışı ile boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bütün bu dezavantajlar zamanla sizi kırsal hayata ve alternatif konut projelerine yönlendirebilir. Özellikle yalnız yaşayanlar ya da kalabalık olmayan ailelere sahip olanlar için ideal olan, çelik konstrüksiyon ev, modüler ev, bungalov ev gibi alternatif çözümler ve kırsal yaşam hayali size de çok çekici gelebilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı, tek kişilik ve sürdürülebilir bir yaşam için eşsiz bir çözüm olan konteyner evlere ayırıyoruz. Eğer siz de alternatif yapı ve konut sistemleri araştırıyorsanız bu fikir ilginizi çekebilir. Almanya'da bulunan Stefan Brandt adlı bir firma bir konteyneri tam teşekküllü bir yaşam alanına çevirecek çözümler üretiyor. Su ve elektrik sisteminden izolasyonuna, döşemesinden mobilyalarına kadar her detayı planlayarak konteyneri bir mikro eve dönüştüren bu firmanın işlerine mutlaka bakın.

Konteynerler, taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere imal edilen ve 20'(yaklaşık 15m²) ile 40'(yaklaşık 30m²) olmak üzere iki farklı genişlikte bulunabilen, çelik kutu biçiminde kapaklı yapılardır. Taşımacılık ve lojistik amaçlı kullanılabilmesi için bir takım sağlamlık testlerinden geçmesi gereken konteynerler, bir süre kullanıldıktan sonra sektördeki ömrünü doldurup hurdaya çıkabiliyor ve geri dönüşüm için inşaat sektörüne kazandırılan konteynerler oldukça verimli bir şekilde değerlendirilebiliyorlar. Tek bir konteynerden, bir odalı bir ev inşa edilebildiği gibi birçok konteyner bir araya getirilerek farklı ve daha geniş yapılar da tasarlanabiliyor. Konteyner evler hakkında daha fazla bilgi ve farklı örnekler bulmak için “Tasarım harikası konteyner evler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.