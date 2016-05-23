Kendi evini kendisi yapan adam

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirlilik gibi sorunlarını göze alsanız da bir yandan da azalan coğrafi alanlar ve nüfus artışı nedeniyle oluşan konut ihtiyacı ve beraberinde gelen kira ve ev bedellerinin artışı ile boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bütün bu dezavantajlar zamanla sizi kırsal hayata ve alternatif konut projelerine yönlendirebilir. Özellikle yalnız yaşayanlar ya da kalabalık olmayan ailelere sahip olanlar için ideal olan, çelik konstrüksiyon ev, modüler ev, bungalov ev gibi alternatif çözümler ve kırsal yaşam hayali size de çok çekici gelebilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı, tek kişilik ve sürdürülebilir bir yaşam için eşsiz bir çözüm olan konteyner evlere ayırıyoruz. Eğer siz de alternatif yapı ve konut sistemleri araştırıyorsanız bu fikir ilginizi çekebilir. Almanya'da bulunan Stefan Brandt adlı bir firma bir konteyneri tam teşekküllü bir yaşam alanına çevirecek çözümler üretiyor. Su ve elektrik sisteminden izolasyonuna, döşemesinden mobilyalarına kadar her detayı planlayarak konteyneri bir mikro eve dönüştüren bu firmanın işlerine mutlaka bakın.
Konteynerler, taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere imal edilen ve 20'(yaklaşık 15m²) ile 40'(yaklaşık 30m²) olmak üzere iki farklı genişlikte bulunabilen, çelik kutu biçiminde kapaklı yapılardır. Taşımacılık ve lojistik amaçlı kullanılabilmesi için bir takım sağlamlık testlerinden geçmesi gereken konteynerler, bir süre kullanıldıktan sonra sektördeki ömrünü doldurup hurdaya çıkabiliyor ve geri dönüşüm için inşaat sektörüne kazandırılan konteynerler oldukça verimli bir şekilde değerlendirilebiliyorlar. Tek bir konteynerden, bir odalı bir ev inşa edilebildiği gibi birçok konteyner bir araya getirilerek farklı ve daha geniş yapılar da tasarlanabiliyor. Konteyner evler hakkında daha fazla bilgi ve farklı örnekler bulmak için “Tasarım harikası konteyner evler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Zemin, duvar ve tavanını dilediğiniz döşeme ile kaplayabileceğiniz bu mikro evlerde açılır kapanır özellikteki modüler mobilyalar vazgeçilmeziniz olacak. Bu sayede hem alan hem de eşya tasarrufu yapabileceksiniz. Üstelik çok daha sağlam ve modern bir şekilde.
Plana göre konteynerin istenilen yüzüne geniş pencereler veya sürgülü cam kapılar yapılabilir. Bu kapıların uygulandığı yerdeki konteyner yüzeyinin tıpkı bir kapak gibi açılarak bir verandaya dönüştürülmesi de mümkün. Bu projede, üzeri ahşapla kaplanarak doğal ve rahat bir zemine kavuşan yüzey istenildiğinde tekrar kapatılabilecek şekilde planlanmış. 15M²lik bir iç alana sahip olan bu konteyner yatak odası, çalışma odası, banyo, oturma odası ve hatta mutfak olarak bile kullanılabilecek özellikte.
Güneş panelleri ve sıkı bir izolasyon ile sürdürülebilir özellik kazanan bu konteyner evler enerji verimliliği için de ideal. Taşınabilir, tek kişilik, sürdürülebilir ve oldukça sağlam olan konteyner evler, deprem bölgelerinde yaşayanların ilk tercihleri arasında.
Planda da görebileceğiniz gibi bu konteyner evin içerisinde bir yatak odası, bir açılır kapanır mutfak tezgahı, bir banyo, bir açılı kapanır çalışma masası ve bir de koltuk ile değerlendirebileceğiniz oturma alanı bulunuyor. Eğer siz de modern dünyanın bitmek bilmeyen eşya ihtiyacına isyan ediyorsanız ve bir yatak, bir koltukla yaşarım diyorsanız bu evleri mutlaka değerlendirin.
İstediğiniz kadar çok pencere açabileceğiniz ve dilediğiniz zaman penceresiz de kullanabileceğiniz bu yapılarda aydınlatma hiç sorun olmayacak. Küçük bir alana sahip olduğu için ve iki yüzü tamamen pencere olarak kullanılabileceği için oldukça ferah ve kolay aydınlanabilir bir yapıya sahip.