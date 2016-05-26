Değişimine hayran kalacağınız şahane bir daire

İlk olarak çok fazla yer işgal eden küvetten vazgeçilerek yerine şeffaf camlı önü açık modern bir duş eklendi. Özellikle bunun gibi küçük banyolar için küvet kullanmak pek akıllıca bir fikir sayılmaz. Diğer değişikliklere gelince… Leke tutmuş sarı yer zemini değiştirilerek daha soft bir ton tercih edildi. Banyo fayansları ise eskiye nazaran daha koyu renkte. Ancak büyük aynalar sayesinde banyo olduğundan daha geniş görünüyor. Dönüşümde sonra banyo daha modern ve şık bir görünüme kavuştu.