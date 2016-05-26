Değişimine hayran kalacağınız şahane bir daire

Bugün bir apartman dairesinin nasıl modernize edildiğine yakından tanıklık edeceğiz. Bir Kore şirketi olan 제이앤예림 DESİGN eski bir dairenin yenilenmesi projesi ile yazımızın konuğu oluyor. Geniş odaları ile çocuklu bir aileye ait olan daire esasen çok kötü durumda değildi. Ancak günümüze nazaran bakımsız ve demode kalmıştı. Ev sahipleri evlerini canlandıracak bir değişime ihtiyaç duydu ve uzmanlarımıza başvurduktan sonra yenileme başladı. Gelin, şimdi sırasıyla evin eski ve yeni halini inceleyerek nasıl bir çalışma yapılmış daha yakından bakalım.
Eşyaların büyük çoğunluğunun boşaltıldığı bu kesitte açık mutfakla salonu bir arada görüyoruz. Mutfak dolapları koyu ahşaptan yapılma. Evin genelinde ahşap ağırlığı var. Mutfak dolapları çok eski olmamakla birlikte demode duruyor.
Dönüşümden sonra koyu renkli ahşaplar tamamen iptal edilerek zeminde daha açık ve hafif ahşap parke kullanıldı. Bu sayede salon olduğundan çok daha geniş görünüyor. Yine eskiye nazaran duvar renkleri bir ton daha açıldı. Aynı zamanda duvar kenarlarında bulunan koyu ahşap çerçeveler kaldırıl ki modası geçmiş olduğu için daireyi eski gösteriyordu. Kapılarda ve bazı duvarlarda kullanılan açık lila rengi mekanı kapamak yerine ferah gösterdi. Tavan ışıklandırması ise modernize edilerek salon tamamen aydınlatıldı.
Mutfağın dönüşümden sonraki hali oldukça etkileyici. Öncelikle bu mutfağı diğer mutfaklardan ayıran şey kesinlikle siyah kanepe. Beyaz pürüzsüz dolaplara gömülü siyah kanepe yarattığı kontrastla ayrı bir şıklık katmış. Siyah lambalar kanepe ile uyum içinde. Bu sayede mutfakta işinizi görürken aynı zamanda sosyalleşebiliyorsunuz.
Şimdi ise kanepe açısından çekilmiş mutfağı görüyoruz. Soluk haki rengi mutfak dolapları parlak lake kapaklarıyla epey şık. Mutfağın üst kısmında ise taşlı duvar dikkat çekici. Yerde ise yine ahşap parkeler var. Bu üç farklı malzeme bir arada uyum içinde olup birbirini dengelemiş.
Banyonun eski hali hala kullanılabilir olmakla birlikte yıpranmış ve bakımsız görünüyor. Küvet standart ve basit bir model olup beyaz fayansların koyu kenarları çirkin duruyor. Yer zemini ise leke tutmuş vaziyette. Lavabo üstünde bulunan aynanın önü çeşitli kişisel malzemelerle doldurulduğu için göz yoran bir kalabalık oluşturmuş. Tüm bunlardan kurtulma vakti gelmiş de geçiyor.
İlk olarak çok fazla yer işgal eden küvetten vazgeçilerek yerine şeffaf camlı önü açık modern bir duş eklendi. Özellikle bunun gibi küçük banyolar için küvet kullanmak pek akıllıca bir fikir sayılmaz. Diğer değişikliklere gelince… Leke tutmuş sarı yer zemini değiştirilerek daha soft bir ton tercih edildi. Banyo fayansları ise eskiye nazaran daha koyu renkte. Ancak büyük aynalar sayesinde banyo olduğundan daha geniş görünüyor. Dönüşümde sonra banyo daha modern ve şık bir görünüme kavuştu.
Birbirine bakan iki oda kapısı arasında kalan boşluğu bir dolapla değerlendirmek oldukça pratik. Ancak bu resimdeki örnek yaratıcı durmaktan çok mekana kasvet katıyor. Çünkü bu koridor geniş pencerelerden gelen ışıktan yararlanmadığı için karanlıkta kalmış. Açık raf içinde duran içki şişeleri ise estetikten uzak. Bakalım nasıl bir değişiklik yapıldı?
Kesinlikle muhteşem… Küçük koridor alanını bir mobilya ile değerlendirmek doğru olmakla birlikte yanlış kullanımın nasıl da kötü sonuç vereceğini bir önceki fotoğrafta görmüştük. Şimdi de hemen hemen aynı boyutlarda çekmeceli bir dolap görüyoruz. Üstelik eskisi gibi koyu renkte. Ancak bu defa karanlık bir hava katmıyor. Çünkü gün ışığından faydalanmayan duvar ışıklandırıldı. Sadece aydınlatma ile ne kadar ferah bir yere dönüştüğünü fark ettiniz mi?
Daire kapısını gördüğümüz bu resimde yine içimize sıkıntı veren bir manzara var. Darmadağın duran ayakkabı ve eşyalar görüntü kirliliği yaratmış. Duvardaki ayna ise hiç dekoratif değil.
İşte şimdi çok daha iyi görünüyor. Özellikle yer zemini ve ışık şıklığı arttıran öğeler.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Göz kamaştıran modern ahşap ev’ başlığına göz atabilirsiniz.