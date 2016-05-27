​Şehir merkezinde 7 muhteşem İtalyan dairesi

Şehirde yaşamak deyince akla hemen hava kirliliği ve gürültü gibi olumsuz koşullar gelir. Bu gibi sağlıksız ve yıldırıcı etkenlerden uzakta bir sığınak arayıp yaşamımızı sürdürmeyi hayal ederken buluruz kendimizi. Ancak çoğu zaman okul ve iş gibi sebeplerden ötürü taşra hayatına dönmeyi gerçekleştiremeyiz. Peki makus talihimizi yenemiyorsak eğer şehir merkezinde başka bir dünya kurabilir miyiz? Tüm sosyal olanaklarıyla bir apartman dairesinde örneğin? Neden olmasın? Bugün hayal kurmayı sevenler için İtalya'nın Milano, Napoli gibi ikonik şehirlerinde birbirinden güzel daireleri ziyaret edeceğiz. Her biri farklı bir stile sahip bu evler tıpkı ait oldukları şehirler gibi epey görkemli.