​Şehir merkezinde 7 muhteşem İtalyan dairesi

Şehirde yaşamak deyince akla hemen hava kirliliği ve gürültü gibi olumsuz koşullar gelir. Bu gibi sağlıksız ve yıldırıcı etkenlerden uzakta bir sığınak arayıp yaşamımızı sürdürmeyi hayal ederken buluruz kendimizi. Ancak çoğu zaman okul ve iş gibi sebeplerden ötürü taşra hayatına dönmeyi gerçekleştiremeyiz. Peki makus talihimizi yenemiyorsak eğer şehir merkezinde başka bir dünya kurabilir miyiz? Tüm sosyal olanaklarıyla bir apartman dairesinde örneğin? Neden olmasın? Bugün hayal kurmayı sevenler için İtalya'nın Milano, Napoli gibi ikonik şehirlerinde birbirinden güzel daireleri ziyaret edeceğiz. Her biri farklı bir stile sahip bu evler tıpkı ait oldukları şehirler gibi epey görkemli.
Venedik'in tarihi ve romantik bir şehir olduğu bilgisini hesaba katarsak bu dairenin çağdaş karakterini daha iyi idrak ederiz. Özellikle çatısı itibariyle şehrin zengin geçmişine nazaran en modern materyaller kullanılmış. Şeffaf camlı merdiven korkuluğu, ahşap merdivenleri ve tuğla duvarıyla zengin malzeme kullanımı göz alıcı mekana derinlik katıyor. Yeterince dikkatli bakılmadığında fark edilmeyen saydam yemek takımı ise çağdaş tasarımıyla çarpıcı hale gelmiş.
Bir sonraki dairemiz muhteşem bir kent olan Milano'da yer alıyor. Bir kır evinin çağdaş bir yorumu olarak ele alabileceğimiz proje klasik öğeler de barındırıyor. Süslü ahşap detayları, spiral merdiveni, beyaz antikaları ve büyük pencereleriyle epey zengin bir daire. Yüksek pencereleri aynı zamanda Paris mimarisinin tatlı ve zarif tasarımlarını hatırlatıyor. Her bir ayrıntısında kaybolduğumuz evde bir de cömert asma kat bulunuyor.
Bir sonraki yolculuğumuz Roma'da bulunan yeni nesil bir daire. Açık planlı yaşam alanına sahip dairede mutfak, yemek odası ve salon bir arada bulunuyor. Açık renkte ahşap zemin ve kusursuz beyazlığıyla duvarlar ideal genişlikte ve havadar bir mekan için asgari aydınlatmaya yardımcı olan öğeler. Geleneksel evlerin vazgeçilmezi İran halısı, çağdaş tasarımıyla parlak kırmızı kanepe, masa sandalye takımı ve diğer aksesuarlar birbiriyle çelişmeden ahenk içinde sıralanırken bu güzel daire kalbimizi kazanıyor.
170 metrekarelik bu saf güzellik Torino'nun merkezinde 18. yüzyıldan kalma bir konak olup gelenekle ile çağdaşlığı mükemmel biçimde kucaklıyor. Con3studio mimarları tarafından kurtarılan konağa İskandinav tarzı bir dekorasyon uygulandı. Yenileme ile beraber eski yapısını koruyan ahşap çatı bembeyaz duvarlara eşlik ediyor. Yine çatı dokusunu andıran küçük bir dolap dekoratif açıdan oldukça anlamlı. İskandinav stile uygun olarak seçilen diğer objeler ise resmi tamamlıyor.
Görkemli şehir Floransa'nın merkezinde bulunan konak klasik severlerin hayran kalacağı pek çok özelliğe sahip. Kendine has duvar dokusu bu fotoğrafta çok belli olmasa da yapıya karakterini veren öğe. Dekorasyon açısından ise tüm ihtişamıyla görünen mobilyalar, zemin ve aksesuarlarıyla binaya ayrı bir estetik katıyor. Bu lüks ve sofistike konak tüm detaylarıyla titiz bir çalışmanın eseri.
Minimalizm, kalabalık bir kent olan Napoli'de kendine yer edinirken, çağdaş dairenin şık stil detaylarına yakından göz atıyoruz. Diğer örneklere nazaran küçük bir alana sahip evde her ayrıntı ölçülü bir estetik barındırıyor. Sanatsal bir tablo ile taçlanan dekorasyon modern, sade ve gösterişli.
Son örneğimiz göl manzaralı şahane bir rustik ev. Oval hatları olan taş yapı mekana yalnızca doğallık katmıyor aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Özellikle tatil için tasarlanmış bu evde her türlü ihtiyacınız karşılanırken enfes manzaranın tadını çıkarıyorsunuz.
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