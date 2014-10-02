Rüyaları süsleyen en güzel 10 ev – 2. bölüm

Hafta başında homify'da bulunan, dünyanın dört bir yanında hepimizin hayallerini süsleyecek türden evleri derlemiş ve yazının birinci bölümünü yayınlamıştık. Serimize bugün de farklı iklim ve coğrafyalardan seçtiğimiz birbirinden tamamen farklı mimari stil ve anlayışlara sahip olmalarına rağmen hepsi kendi çapında nefes kesici görünen beş evle sizlerin de çok ilgisini çeken bu seriyi sonlandıracağız. Eğer ilk bölümdeki beş muhteşem evi kaçırdıysanız, bu linke tıklayarak o evlere de göz atabilirsiniz.

İşte rüyalarınıza girecek kadar çekici ve göz alıcı görünen, birbirinden çok farklı yer ve iklimlerdeki beş muhteşem ev. Arkanıza yaslanın ve hayallere dalmaya hazırlanın: