Rüyaları süsleyen en güzel 10 ev – 2. bölüm

Hafta başında homify'da bulunan, dünyanın dört bir yanında hepimizin hayallerini süsleyecek türden evleri derlemiş ve yazının birinci bölümünü yayınlamıştık. Serimize bugün de farklı iklim ve coğrafyalardan seçtiğimiz birbirinden tamamen farklı mimari stil ve anlayışlara sahip olmalarına rağmen hepsi kendi çapında nefes kesici görünen beş evle sizlerin de çok ilgisini çeken bu seriyi sonlandıracağız. Eğer ilk bölümdeki beş muhteşem evi kaçırdıysanız, bu linke tıklayarak o evlere de göz atabilirsiniz.
İşte rüyalarınıza girecek kadar çekici ve göz alıcı görünen, birbirinden çok farklı yer ve iklimlerdeki beş muhteşem ev. Arkanıza yaslanın ve hayallere dalmaya hazırlanın:
Meksika'nın Punta Mita bölgesindeki Nayarit'te 10 kilometre boyunca uzanan muhteşem kıyı şeridinde bulunan bu ev tam anlamıyla egzotik bir cennet. Yaşamak için değilse bile, lüks içinde, unutulmaz, rüya gibi bir tatil geçirmek için de olabilecek en ideal lokasyon. Meksika'nın Pasifik kıyılarındaki tropikal bir ormanın içinde yer alan Casa Calandrias adlı bu muhteşem ev, rüyaları süsleyen bir evde olması gereken her şeye sahip. Nefes kesici bir manzara, olağanüstü lüks bir genel görünüm, zevkli dekorasyon ve sıradışı bir mimari.
Fotoğraflardan da göreceğiniz gibi evin mimarisinde en dikkat çekici unsur etrafındaki doğayla tamamen uyumlu olması ve sonradan kondurulmuş gibi durmaması. İklimi de dikkate alarak mümkün olduğunca açık ve duvarsız olarak düzenlenen iç mekânlar, manzarayla bütünleşmeye verilen önem doğrudan fark ediliyor. Bunun yanısıra, seçilen malzemenin tür, renk ve dokuların etraftaki manzaraya ve doğaya uyumlu oluşu, evle ekosistem arasındaki olası bir doku uyuşmazlığını en baştan önlüyor.
Tabii ki böyle tropikal bir iklimde, böylesine lüks bir ev planlıyorsanız, olmazsa olmazlardan biri mutlaka yüzme havuzudur. Ama, gördüğünüz gibi, bu evin yüzme havuzu da bildiğimiz yüzme havuzlarına benzemiyor. Arıtılmış su kullanılan havuz bildik klorinle temizleme yöntemleriyle değil, bioyolojik filtre ve bitkilerin kullanıldığı kendine özgü bir hidrofonik sulama sistemiyle temizleniyor. Dolayısıyla suyun kendisi daha berrak, rengi de çok daha doğal ve davetkâr görünüyor.
İklim ve bölgenin kendine özgü malzemelerinin sonucu olarak saz çatının kesinlikle doğru tercih olduğu ve evin genel ferahlığına ve havadarlığına büyük katkı sağladığı kesin. İç dekorasyonda da beyaz ve beyaza yakın renk tonlarının kullanılmış olması bu etkiyi daha da güçlendiriyor. Elbette böyle bir ortamda, bahçeyi ve evi tropikal bitkilerin şenlendirmesi kaçınılmazdı. Bir bütün olarak bakıldığında, sonbahara girdiğimiz şu günlerde herhalde hepimizin yaşamak isteyeceği türden, muhteşem bir evle karşı karşıyayız.
Kimi zaman şehir hayatından bunalıyorsunuzdur mutlaka. Gürültü, trafik, keşmekeş, hava kirliliği. Böyle anlarda da muhtemelen gözünüzü kapatıp doğanın, temiz havanın içinde olmak istiyorsunuzdur. İşte bunun gibi gündüz düşleriniz varsa, onlara tam oturacak bir ev tanıtacağız size. Şehirden uzakta, sukunetin, rahatlığın ve huzurun sembolü gibi görünen, muhteşem bir malikâne.
Mimari açıdan onsekizinci yüzyıl üslûbunu hâlen koruyan bu villa, sanki bir Jane Austen romanından çıkmışçasına karakteristik ama bir o kadar da davetkâr bir ev. İlk anda rahatlığın yanısıra belirli bir romantizm hissi de uyandıran villanın klasik ölçüleri, simetrisi, ahşap duvar ve panelleriyle zamana meydan okuyan renkleri bve dış cephesi, bu evi çok özel kılan etkenlerden sadece birkaç tanesi.
Dışarıdan ve biraz daha uzaktan bakıldığında bu ev gerçekten bir masal ortamını andırıyor. Gerek etrafındaki doğal güzellikle uyumui gerekse de konutu çevreleyen capcanlı yeşil tonları fotoğrafına bakarken bile insanı alıp başka yerlere götürmeye yetiyor. Bu bölgede ayrıca özel bir göl, çok miktarda küçük gölcük, bir binicilik pisti ve ormanın bulunduğunu da hatırlatalım.
Bu villanın içine de şöyle bir bakmak gerekiyor. Tıpkı dış cephede olduğu gibi iç mekânların dekorasyonunda klasik üslûptan şaşılmamış olması, mekâna hem sıcak, hem doğal, hem de huzurlu bir hava katıyor. Seçilen sıcak renkler ve zarif dekoratif unsurlar da bu etkiyi artırıyor. Çok zarif görünen ağır perdeler, kristal avize ve ahşap aksamlar da hem lüks hissini, hem de başta sözünü ettiğimiz o romantizmi körüklüyor.
Bu nefes kesici evin banyosu da hem klasik stili, hem de müthiş zevkli ve uyumlu duvar kâğıdıyla hiç çıkmak istemeyeceğiniz bir mekâna dönüştürülmüş. Öyle ki bu banyo, manzarası için bile orada saatlerinizi geçirtecek kadar çekici.
Lükse ve abartıya düşkünseniz, sizin hayallerinizi süsleyen böyle bir ev olmalı. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki bir milli parkta yer alan bu ev, modern mimarinin harika bir örneği olmakla kalmayıp, lüksün illâ ki aşırıya kaçmak anlamına gelmediğini de gösteriyor. Harika bir lokasyon, çok yumuşak bir iklim, golf sahalarına, yüzme havuzlarına, tenis kortlarına erişim gibi özelliklerin yanısıra, ev görkemli ve şık görüntüsüyle de bu listeye girmeyi hak ediyor.
2500 metrekarelik alana yayılan bu akıl almaz büyüklükteki konutun içinde bulunduğu arsa da yaklaşık 9000 metrekare büyüklüğünde. Bir meşe ormanıyla çevrili olan ev, hem huzur bulmak, hem de kalabalık partiler vermek için ideal. Mimari açıdan modernist akıma yakında duran evin dış cephesindeki geniş cam pencere ve kapılarla şekiller ve renkler arasındaki pürüzsüz geçişkenlik, bu evi bir rüya ev haline getiren diğer etkenler.
Lüks ya da rüya ev deyince genellikle çoğu kişinin aklına yukarıdaki gibi sıcak ya da tropikal iklimlerde bulunan her yeri açık, yazlık tipinde evler gelir. Oysa kimilerinin hayallerini de bu fotoğrafta gördüğünüz türden bir dağ evi süsler. İsviçre Alpleri'ndeki Pigniu'da bulunan bu görkemli dağ evi, hem çağdaş mimarinin harikulade bir örneği, hem de etrafındaki doğal çevreyle tam bir uyum sağlayarak ekosistemi ve genel görünümü kesinlikle zedelemiyor.
Ahşap, beton ve cam gibi malzemelerin kullanıldığı ev, yukarıda söylediğimiz gibi yörenin mimarisine ve doğal ortamına uyumlu olduğu gibi, geniş pencereleri ve kayan kapılarıyla hem bu nefes kesici dağ manzarasının tadını çıkarmanızı, hem de o doğal ışığın ve taptaze havanın evinizin içine sokulmasını sağlıyor.
Soğuk, karlı bir kış gecesinde, müthiş modern tasarımı ve işlevselliğiyle bu ısınma ünitesinin karşısında oturup, elinizde bir içkiyle dışarıda yağan karı seyretmekten daha güzel bir şey hayal edebiliyor musunuz?
Yukarıda ve yandaki fotoğralarda da gördüğünüz gibi evin iç dekorasyonunda da, dış yüzeydeki sadelik muhafaza edilmiş. Son derece minimalist ama bir yandan da doğal, malzeme ve renk açısından dışarıyla uyumlu seçimler yapılmış. Gerek renk ve dokuların böyle seçilmesi, gerekse de yapılan mobilya tercihleri sayesinde; ev hem onu çevreleyen doğal ortamla tam bir uyum sağlıyor, hem de gelenekselle modernin bir bileşimi haline geliyor. Karlı havaları, kaymayı ve dağları sevenler için bundan daha güzel bir ev olamaz herhalde.
Bu da pastadaki çilek olsun. İşte size Akdeniz kıyılarında, modern mimarinin en çarpıcı ve güzel örneklerinden biri. Gerek lokasyonu, gerek sıradışı mimarisi, gerekse de lüks ve iç açıcı tasarımıyla kesinlikle listemize girmeyi hak eden bir konutla karşı karşıyayız. Zaten hiçbir şey için değilse bile, sırf bu Akdeniz manzarası için bile bu ev hepimizin rüyalarını süsleyebilirdi.
Tabii böyle bir evde mutlaka olması gereken unsurlardan biri de yüzme havuzu ama bu bildiğimiz yüzme havuzlarından değil. Neredeyse az ötedeki Akdeniz'in bir uzantısı gibi görünen havuz 70 metrekare büyüklüğünde ve etrafında 200 m2'lik bir teras bulunuyor. Kısacası, Akdeniz güneşinin tadını çıkarmak, serinlemeki gevşemek ve dinlenmek için olabilecek en iyi ortam.
Tasarımda güdülen minimalist kaygılar sayesinde villa hem modern, hem de modası hiç geçmeyecek türden bir karakter kazanıyor. Beyaz dış cephe bu bölgeye has bir klasiğin yeniden uygulanması iken, tabandan tavana tüm duvarı kaplayan pencereler hem manzaranın tadını çıkarma, hem de enerji tasarrufu açısından doğru tercihler.
Evin iç mekân düzenlemesinde ise maksimum rahatlık ve lüksün sağlanmasına dikkat edilmiş. İtalyan porselen yer karoları, hidromasajlı küvet ve hasır mobilyalar mekânın şıklığını öne çıkaran ama aşırıya kaçmayan bazı unsurlar olarak dikkat çekiyor.
Elbette bir rüya evi ancak böylesine güzel bir bahçe tamamlayabilirdi. İklime uygun portakal, limon ve zeytin ağaçlarıyla kaplı olan bu bahçe, dünyanın en güzel tenis kortlarından biriyle birleşince, gereçkten hayalleri süsleyen bir bütün oluşturuyor.
İki bölümden oluşan rüya evler dizimizin sonuna geldik. Burada tanıttığımız evler sizi hem kıskandırmış, hem de ilham vermiş olabilir. Daha fazlasını görmek isterseniz sizi homify'ın uzmanları tarafından yüklenen fotoğraflar arasında bir tur atmaya devam ediyor ve sözü size bırakıyoruz.
Siz olsanız bu evlerden hangisinde yaşamak isterdiniz?