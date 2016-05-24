33 metrekareye sığdırılmış lüks bir yaşam

Nüfus artışı ile birlikte gelen konut ihtiyacına en ideal çözümlerden biri olarak sunulan toplu konutlar ve bitişik konut sistemi günümüzden yaklaşık 80 yıl önce popüler olmuş ve neredeyse her şehirde eski mahallelerin yüzü haline gelmiştir. İtalya'nın Milano kentinde bulunan bu bitişik konut sistemi içerisindeki eski bir apartman dairesi, 23bassi adlı mimarlık ve tasarım ofisi tarafından yenilenmiş ve küçük olmasına rağmen muhteşem bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere bu muhteşem küçük evi tanıtacağız. İç mekan tasarımındaki başarılı uygulamalar ve modern dekorasyonu ile kullanıcısına lüks bir yaşam sunan bu 33 metrekarelik eve bayılacaksınız.

Dar alanların yaratıcı dekorasyon çözümleri ile daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi herkesin ilgisini çekiyor. Eğer siz de dar alanlar için uygulanan dekorasyon çözümlerine örnekler bulmak istiyorsanız “Daracık bir mutfağın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımız da tam size göre olabilir.