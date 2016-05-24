33 metrekareye sığdırılmış lüks bir yaşam

Nüfus artışı ile birlikte gelen konut ihtiyacına en ideal çözümlerden biri olarak sunulan toplu konutlar ve bitişik konut sistemi günümüzden yaklaşık 80 yıl önce popüler olmuş ve neredeyse her şehirde eski mahallelerin yüzü haline gelmiştir. İtalya'nın Milano kentinde bulunan bu bitişik konut sistemi içerisindeki eski bir apartman dairesi, 23bassi adlı mimarlık ve tasarım ofisi tarafından yenilenmiş ve küçük olmasına rağmen muhteşem bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere bu muhteşem küçük evi tanıtacağız. İç mekan tasarımındaki başarılı uygulamalar ve modern dekorasyonu ile kullanıcısına lüks bir yaşam sunan bu 33 metrekarelik eve bayılacaksınız.
Dar alanların yaratıcı dekorasyon çözümleri ile daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi herkesin ilgisini çekiyor. Eğer siz de dar alanlar için uygulanan dekorasyon çözümlerine örnekler bulmak istiyorsanız “Daracık bir mutfağın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımız da tam size göre olabilir.
Dışarıdan baktığınızda bu dip dibe duran evler ve kalabalık, boğucu beton yığınları gözünüzü korkutabilir. Oysa bu küçücük daireler bile doğru bir dekorasyonla muhteşem yaşam alanlarına dönüşebilir. Ferah bir fon, doğru aydınlatma ve fonksiyonel – modüler mobilyalar ile değerlendirilemeyecek ev yoktur. Projeyi alan İtalyan tasarımcılar bu eski evlerin içini, modern ve her ihtiyacı karşılayabilecek mekanlara dönüştürmüşler. Gelin bu dönüşüme daha yakından göz atalım.
Evin kapısını açar açmaz yüzünüze ferah ve bembeyaz bir dekorasyon havası çarpıyor. Eve attığınız ilk adımda modern tasarımın bir evi nasıl değiştirebileceğini görebiliyorsunuz. Yeni ve pırıl pırıl yüzeyler, kaliteli malzemeler, kullanışlı eşyalar, parlak ışıklandırmalar evin karakterini belirleyen özellikler olarak karşınıza çıkıyor.
İlk bakışta mutfak tezgahının küçük ve yetersiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak evin toplam alanının 33 metrekare olduğunu ve dekorasyonun tek kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını düşündüğünüzde mutfağı yeterli bulacaksınız. Üstelik iki gözlü ankastre ocağı, ankastre fırın ve mikrodalga seti ve dolap içine yerleştirilmiş bulaşık makinesi ile tamı tamına eksiksiz bir mutfak.
Evin neredeyse bütün duvarlarında gömme dolaplar kullanılmış. Çok sayıda depolama alanı ile hem alan hem de eşya tasarrufu sağlayan tasarımcılar modüler mobilyaları da en etkili şekilde kullanarak dekorasyonu kusursuzlaştırmış. Ayrıca beyaz dekorasyon için seçilen yapraklı yatak örtüleri eve bahar havasını taşımış.
Bir evde bulunması gereken dolap, raf, kitaplık, televizyon ünitesi, vitrin gibi eşyaların tamamı evin duvarlarına entegre olarak tasarlanmış. Bu sayede hem alan hem de eşya tasarrufu sağlanmış. Ayrıca odaları birbirinden ayırmak için duvarlar yerine duvar panelleri kullanan üstelik de bu panellerin üst kısımlarını raf olarak tasarlayan mimarlar evin mobilya sorununu kökten çözmüşler. Açık oda sistemine sahip evin odalarını birbirinden ayıran bu duvar panelleri aynı zamanda eve ferahlık ve olduğundan geniş bir görüntü kazandırmış. Dahice bir tasarım.
Duvar, zemin, tavan ve mobilyalarda beyaz ve açık renkleri tercih eden tasarımcılar evde göz alıcı bir ferahlık sağlamayı başarmışlar. Ayrıca ışıklandırma ögeleri ile de sağlanan bu güçlü aydınlatma evi olduğundan çok daha geniş gösteriyor. Beyaz dekorasyonun en büyük avantajını evin her karesinde kullanarak oldukça başarılı bir iş ortaya çıkarmışlar.
Evin açık oda sistemi içerisinde bulunan tek kapalı alanı banyo olmuş. Tamamen beyaz düşünülen dekorasyona bir farklılık kazandırmak için banyo duvarları canlı kırmızı ile boyanmış. Eve kontrast kazandıran bu renk dengesi hem dekorasyonun modern görüntüsünü sağlamlaştırıyor hem de ortama canlılık katıyor.