Filmlerdeki kadar güzel

Sizin de çocukluğumuz amerikan filmlerindeki o muhteşem, bahçeli ve çatılı evleri izleyip, onlardan birinde yaşama hayalleri kurarak mı geçti? Müstakil konutlara duyulan ilginin artmasıyla birlikte artık ülkemizde de bu tip evlerden bulmak eskisi kadar zor değil. Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirmek ve tıpkı filmlerdeki gibi evlerde yaşamak artık daha kolay. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı birbirinden güzel müstakil ev modellerine ayırıyoruz. Yerli ve yabancı mimarlar tarafından tasarlanmış ya da renovasyondan geçirilmiş bu ev modelleri, hayalinizdeki evi bulmanıza yardımcı olabilir. İster şehir içinde ister kırsalda olsun kendinize ait, müstakil ve bahçeli bir ev sahibi olmak istiyorsanız bu modelleri mutlaka gözden geçirin.
Müstakil ve bahçeli ev denince aklınıza ilk İzmir'in Urla ve Foça gibi ilçeleri geliyorsa size oradan mükemmel bir ev tanıtabiliriz. İç mekan tasarımı ile dikkat çeken bu müstakil evi daha yakından görmek için “İzmir'in incisinde şık bir villa” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Orman evi denince kırsal stilin en güzel özelliklerini taşıyan ve tamamen ahşap malzemeden imal edilmiş detayları ile dikkat çeken bahçeli evleri düşünebilirsiniz. İşte bu ev tam olarak onlardan biri. Verandasından dış cephesine, çatısından iç mekan tasarımına kadar her detayında ahşap malzemenin natürel güzelliğini kullanan bu ev, orman evi isteyenler için ideal bir yapıya sahip. İç mekanını daha yakından görmek için firma sayfasına bir göz atabilirsiniz. Uptic Studios imzası taşıyan bu orman evi kırsal ve rustik stil izlerini taşıyan özgün bir tasarıma sahip.
Müstakil konutlar için en çok tercih edilen modeller çatılı ve kırsal stil özellikleri taşıyanlar olsa da son zamanlarda modern konutların da çok ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Modern stilleri ve fonksiyonel biçimleri ile dikkat çeken bu yapılar villa tipi evlerin yeni yüzünü oluşturuyor. Cam cephelerin, ahşap ve beton formların kullanıldığı bu tip yapılarda iç mekan için de genelde modern, iskandinav, endüstriyel ve minimal gibi stiller tercih ediliyor.
Modern tasarım ürünü olan yapılarda natürel detaylar da oldukça ilgi çekiyor. Bu evde olduğu gibi bazı bölümleri taş ya da ahşap ögelerle kaplandığında ortaya çok daha sıcak yapılar çıkabiliyor. Geniş arka bahçesi, havuzu, balkonu ve verandası ile bu sevimli ev filmlerdeki gibi bir eve sahip olmak isteyenlerin favorilerinden olabilir.
Mimarisinde bulunan kapı, oval pencere ve çatı gibi detaylarla ve taş yapısı ile tam bir çiftlik evi görünümüne sahip olan bu ev, alabildiğine geniş bahçesi ile de dikkatleri çekiyor. Eğer müstakil ev sahibi olmaktaki amacınız geniş bahçeli çiftlik evinizde hayvancılık ya da tarım yapmaksa bu tarz bir yapı tam istediğiniz özelliklere sahip olabilir.
Yıllarca evvel inşa edilmiş olsa da taş yapıları nedeniyle dayanıklılığından Bir şey kaybetmeyen tarihi yapılar ufak bakımlarla muhteşem konaklara dönüştürülebiliyor. Konak tipi evleri ya da diğer tarihi yapıları seviyorsanız tercihinizi bağ evlerinden ya da konaklardan yana yapabilirsiniz. Taş ve ahşap mimarinin en güzel örnekleri sayılabilecek konak tipi evler geniş meyve bahçeleri, avluları ve terasları ile beğeni topluyor.
Kırsal bölgelerde değil de şehir içinde bir müstakil konutta yaşamak istiyorsanız ve hayalinizdeki ev modern stilden uzak ve daha farklı bir yapıdaysa bu evi göz önüne alabilirsiniz. Eskiden kilise olarak kullanılan binaların ufak bir renovasyon ile mükemmel evlere dönüştüğüne oldukça sık rastlıyoruz.
Kartpostal gibi bir manzaraya sahip olan bu muhteşem malikanenin en büyük avantajı elbette ki sahile yakın olması. Eğer sahile yakın yerlerde ufak da olsa bir arsanız varsa bütçenize göre bir evle kendinize harika bir hayat kurabilirsiniz.