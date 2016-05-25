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Filmlerdeki kadar güzel

Homify Homify
Landmark Home On Elevated Coastal Site With Panoramic Views, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Klasik Evler
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Sizin de çocukluğumuz amerikan filmlerindeki o muhteşem, bahçeli ve çatılı evleri izleyip, onlardan birinde yaşama hayalleri kurarak mı geçti? Müstakil konutlara duyulan ilginin artmasıyla birlikte artık ülkemizde de bu tip evlerden bulmak eskisi kadar zor değil. Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirmek ve tıpkı filmlerdeki gibi evlerde yaşamak artık daha kolay. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı birbirinden güzel müstakil ev modellerine ayırıyoruz. Yerli ve yabancı mimarlar tarafından tasarlanmış ya da renovasyondan geçirilmiş bu ev modelleri, hayalinizdeki evi bulmanıza yardımcı olabilir. İster şehir içinde ister kırsalda olsun kendinize ait, müstakil ve bahçeli bir ev sahibi olmak istiyorsanız bu modelleri mutlaka gözden geçirin.

Müstakil ve bahçeli ev denince aklınıza ilk İzmir'in Urla ve Foça gibi ilçeleri geliyorsa size oradan mükemmel bir ev tanıtabiliriz. İç mekan tasarımı ile dikkat çeken bu müstakil evi daha yakından görmek için “İzmir'in incisinde şık bir villa” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Ahşap orman evi

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Orman evi denince kırsal stilin en güzel özelliklerini taşıyan ve tamamen ahşap malzemeden imal edilmiş detayları ile dikkat çeken bahçeli evleri düşünebilirsiniz. İşte bu ev tam olarak onlardan biri. Verandasından dış cephesine, çatısından iç mekan tasarımına kadar her detayında ahşap malzemenin natürel güzelliğini kullanan bu ev, orman evi isteyenler için ideal bir yapıya sahip. İç mekanını daha yakından görmek için firma sayfasına bir göz atabilirsiniz. Uptic Studios imzası taşıyan bu orman evi kırsal ve rustik stil izlerini taşıyan özgün bir tasarıma sahip.

Modern bir tasarım

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Müstakil konutlar için en çok tercih edilen modeller çatılı ve kırsal stil özellikleri taşıyanlar olsa da son zamanlarda modern konutların da çok ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Modern stilleri ve fonksiyonel biçimleri ile dikkat çeken bu yapılar villa tipi evlerin yeni yüzünü oluşturuyor. Cam cephelerin, ahşap ve beton formların kullanıldığı bu tip yapılarda iç mekan için de genelde modern, iskandinav, endüstriyel ve minimal gibi stiller tercih ediliyor.

Natürel ve modern ögelerin birleşimi

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Modern tasarım ürünü olan yapılarda natürel detaylar da oldukça ilgi çekiyor. Bu evde olduğu gibi bazı bölümleri taş ya da ahşap ögelerle kaplandığında ortaya çok daha sıcak yapılar çıkabiliyor. Geniş arka bahçesi, havuzu, balkonu ve verandası ile bu sevimli ev filmlerdeki gibi bir eve sahip olmak isteyenlerin favorilerinden olabilir.

Tam bir kuzeyli

Ebenezer Chapel, Co. Durham, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Ebenezer Chapel, Co. Durham

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Mimarisinde bulunan kapı, oval pencere ve çatı gibi detaylarla ve taş yapısı ile tam bir çiftlik evi görünümüne sahip olan bu ev, alabildiğine geniş bahçesi ile de dikkatleri çekiyor. Eğer müstakil ev sahibi olmaktaki amacınız geniş bahçeli çiftlik evinizde hayvancılık ya da tarım yapmaksa bu tarz bir yapı tam istediğiniz özelliklere sahip olabilir.

Tarihi bir ev

The Old Mill Conversion, Rachel Bevan Architects Rachel Bevan Architects
Rachel Bevan Architects

The Old Mill Conversion

Rachel Bevan Architects
Rachel Bevan Architects
Rachel Bevan Architects

Yıllarca evvel inşa edilmiş olsa da taş yapıları nedeniyle dayanıklılığından Bir şey kaybetmeyen tarihi yapılar ufak bakımlarla muhteşem konaklara dönüştürülebiliyor. Konak tipi evleri ya da diğer tarihi yapıları seviyorsanız tercihinizi bağ evlerinden ya da konaklardan yana yapabilirsiniz. Taş ve ahşap mimarinin en güzel örnekleri sayılabilecek konak tipi evler geniş meyve bahçeleri, avluları ve terasları ile beğeni topluyor.

Şehrin sıradışı yapıları

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Modern Evler
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Kırsal bölgelerde değil de şehir içinde bir müstakil konutta yaşamak istiyorsanız ve hayalinizdeki ev modern stilden uzak ve daha farklı bir yapıdaysa bu evi göz önüne alabilirsiniz. Eskiden kilise olarak kullanılan binaların ufak bir renovasyon ile mükemmel evlere dönüştüğüne oldukça sık rastlıyoruz.

Okyanus kıyısında büyüleyici bir ev

Landmark Home On Elevated Coastal Site With Panoramic Views, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Klasik Evler
Des Ewing Residential Architects

Landmark Home On Elevated Coastal Site With Panoramic Views

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Kartpostal gibi bir manzaraya sahip olan bu muhteşem malikanenin en büyük avantajı elbette ki sahile yakın olması. Eğer sahile yakın yerlerde ufak da olsa bir arsanız varsa bütçenize göre bir evle kendinize harika bir hayat kurabilirsiniz.

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