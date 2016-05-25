Filmlerdeki kadar güzel

Sizin de çocukluğumuz amerikan filmlerindeki o muhteşem, bahçeli ve çatılı evleri izleyip, onlardan birinde yaşama hayalleri kurarak mı geçti? Müstakil konutlara duyulan ilginin artmasıyla birlikte artık ülkemizde de bu tip evlerden bulmak eskisi kadar zor değil. Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirmek ve tıpkı filmlerdeki gibi evlerde yaşamak artık daha kolay. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı birbirinden güzel müstakil ev modellerine ayırıyoruz. Yerli ve yabancı mimarlar tarafından tasarlanmış ya da renovasyondan geçirilmiş bu ev modelleri, hayalinizdeki evi bulmanıza yardımcı olabilir. İster şehir içinde ister kırsalda olsun kendinize ait, müstakil ve bahçeli bir ev sahibi olmak istiyorsanız bu modelleri mutlaka gözden geçirin.

Müstakil ve bahçeli ev denince aklınıza ilk İzmir'in Urla ve Foça gibi ilçeleri geliyorsa size oradan mükemmel bir ev tanıtabiliriz. İç mekan tasarımı ile dikkat çeken bu müstakil evi daha yakından görmek için “İzmir'in incisinde şık bir villa” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.