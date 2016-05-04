Dünyanın farklı köşelerinden 10 sıra dışı ev

Form, fonksiyon ve estetik açıdan göz dolduran evleri sizler için bir araya getirdik. İlk baktığınızda evin çehresi göze hitap ederken, iç mekan işleyişi ve çok yönlü kullanım olanakları ile akılcı çözüm içeren evler oldukça cazip. Hayallerinizi süsleyen ev, klasik çizgilerden öte beklentilerinizi maksimum seviyede karşılayacak sıra dışı bir ev olabilir. Dünyanın farklı köşelerinden sıra dışı evleri bir araya getirerek derlediğimiz yazımızda, ilginizi çekecek örneklere rastlayacağınızı umuyoruz.
Çatı formu ile dikkat çeken dış cepheye bakınca, hayalleri süsleyen bir dağ evi modeline benzetebilirsiniz. Yüksek tavanın iç mekanda yaratacağı büyüleyici atmosferi görmek için iç mekan görsellerine buradan bakabilirsiniz. Doğa ile iç içe, natürel dokularla tasarlanan ev, temiz havayı içine çekerek nefis bir gün geçirmenize olanak sunuyor. Örnek görselde gördüğünü şahane ev modeli, MANUEL MONROY imzası taşıyor.
Yapısal formu ile ilk baktığınızda dikkati çeken ev projesinde cam ve ahşap materyallerin ağırlıklı kullanımına rastlıyoruz. Ahşabın şekil alabilirliğinin kolaylığı ve doğa ile uyumlu dokusu göze hitap ederken, klasik ya da modern, istenilen stile uygun yapı elemanı olarak değerlendiriliyor.
Klasik çizgiler öte yana, daha modern tasarımlarla ilgilenenler için şık ve göz alıcı bir ev. Teras çatısı ve modern dizaynı ile dikkat çeken projede geniş pencere açıklıkları ile ferah ve aydınlık iç mekan tasarımı söz konusu. Bahçe mobilyaları, havuz ve peyzaj tasarımları ise fonksiyonel açıdan değerlendiriliyor.
Örnek görseldeki gibi bir gemi ile fantastik geziler düzenleyebilirsiniz. Özellikle Avrupa gibi kanalların bulunduğu coğrafyalarda, bu tip gezme olanakları sunan projeler oldukça cazip.
Modülerlik, konfor, eko-bilinç, taşınabilirlik, hareketlilik ve özerklik ilkelerine dayalı bir yüzen ev tasarlamayı planlayan Friday,
yüzen ev olarak anılan bir projeyi gerçekleştiriyor. Donanımıyla üstün ve fantastik bir proje tasarlanırken, istenilen saatlerde istenilen yerlerde konaklayabilme imkanı sunan bir proje.Akşam saatlerini istenilen manzaraya karşı, deniz seyahatleri ile gerçekleştirmek sıra dışı bir yolculuk olsa gerek.
Cam materyal ve natürel renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı proje geniş ve ferah bir yeşil alana yerleşiyor. Şeffaf yüzeylerin iç mekanla dış mekanı bütünleştirmesinin yanı sıra, doğa ile iç içe tasarım anlayışıyla hazırlanan proje birçok kişinin hayallerini süsleyebilecek şekilde.
Bu proje bir tır vasıtası ile taşınabilir bir çalışma ile tasarlanıyor. Dışarıdan bakıldığından kutu gibi ev intibası veren proje, konaklanan alanda yine nefis bir manzaraya eşlik etmenize yardımcı oluyor. Geçici süreli kullanım olanakları sunan eko bilinçli ve portatif kullanım imkanları yaratan projeler, son yıllarda oldukça fazla ön plana çıkıyor. Projenin diğer görselleri için buraya tıklayarak farklı açılarını gözlemleyebilirsiniz.
Doğa ile iç içe bir tasarım. Ahşabın sıcak dokusu ve doğa ile bütünleşen renkleri, şık aydınlatma unsurları ile canlandırılıyor. Işıl ışıl bir akşam için estetik bir sonuç elde edilmiş. Aynı zamanda duvar dekorlarında süs bitkileri de unutulmamış. Yeşil ile natürel dokuların buluştuğu, ışıl ışıl bir atmosfer.
Eğimli çatı formu ile teras alanını, havuz ile fonksiyonel açıdan tasarlanan göz alıcı bir proje. Modern ve estetik.
Modern çizgilerle tasarlanan strüktürü ön plana çıkaran bir çalışma ile sıra dışı ev projelerini burada sonlandırıyoruz. Uzaktan bakıldığında strüktürü ile dikkat çeken çalışma, akıllara kazınacak bir proje örneği.
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