Dünyanın farklı köşelerinden 10 sıra dışı ev

Bu proje bir tır vasıtası ile taşınabilir bir çalışma ile tasarlanıyor. Dışarıdan bakıldığından kutu gibi ev intibası veren proje, konaklanan alanda yine nefis bir manzaraya eşlik etmenize yardımcı oluyor. Geçici süreli kullanım olanakları sunan eko bilinçli ve portatif kullanım imkanları yaratan projeler, son yıllarda oldukça fazla ön plana çıkıyor. Projenin diğer görselleri için buraya tıklayarak farklı açılarını gözlemleyebilirsiniz.