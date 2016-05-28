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Düşük bütçeyle salon dekorasyonu

Homify Homify
AMARIS Elements l Wohnräume , AMARIS Elements GmbH AMARIS Elements GmbH Klasik Oturma Odası
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Ev dekorasyonunuzu yenilemeyi planlıyorsunuz ve fazla masraf yapmaktan da kaçınıyorsunuz. O halde size düşük bütçeyle salon dekorasyonunu yenilemenin birkaç küçük çözümünü sunmaktan mutluluk duyarız. Ev dekorasyonunu yenilemek sanıldığı kadar pahalı bir iş olmamalı. Dergilerin ya da katalogların tavsiyelerini bir kenara bırakarak ve tamamen kendi yaratıcılığınızı kullanarak çok daha ucuza dekorasyon yenilemek mümkün. Biraz hayal gücü, biraz el emeği biraz da tadilat ile evinizi ekonomik bir yoldan baştan yaratabilirsiniz. Üstelik bu yolla tamamen kendinize ait bir dekorasyonu kullanmanın keyfini de çıkarmış olursunuz. Tasarım ofislerinin sizlere sunduğu fiyatların çok daha altına dekorasyon trendlerini yakalamanın mümkün olduğuna inanın ve bu yazıyı mutlaka takip edin. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler oturma odası dekorasyonunuzun ilham kaynağı olabilir.

Dekorasyonunuz için düşük bütçeli çözümlere ihtiyacınız varsa DIY projelerini de gözden geçirmekte fayda var. Geri dönüşümün ve kendin yap projelerinin ekonominize katkısını hafife almayın. Kendin yap projelerine birkaç küçük örnek için “DIY: Geri dönüşümlü ögelerle dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Pahalı aksesuarlara ihtiyacınız yok

Aksoy Residence, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Oturma Odası
BAGO MİMARLIK

Aksoy Residence

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Klasik ya da avangart stillerde sıkça kullanılan gümüş, altın yaldız ya da benzeri pahalı malzemelerden üretilen aksesuarların hiçbiri aslında salon dekorasyonu için zorunlu ihtiyaç değildir. Aksesuar kullanmak istediğinizde basit bir vazo ve içerisine koyacağınız birkaç dal kır çiçeğinden bile yararlanabilirsiniz. Ekonomik bir dekorasyon için pahalı ve abartılı aksesuarlardan vazgeçmek hiç de zor olmayacaktır.

Kataloglarda gördüklerinizi bir kenara bırakın ve ihtiyaçlarınızı ön plana alın

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Ekonomik yolla dekorasyon yenilemek için yola çıktıysanız bilmeniz gereken en önemli kural şu; bütün tasarım ofisleri ve mobilya mağazaları size bir şeyler satmak için tavsiyelerde bulunurlar. Eğer sıfırdan bir dekorasyon yapıyorsanız elbette bu tavsiyeleri dikkate alarak alış verişinizi yapmalısınız ancak var olan bir dekorasyonu üstelik de düşük bir bütçeyle yenilemek istiyorsanız bu tavsiyeleri bir kenara bırakarak kendi yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Öncelikle elinize bir kalem kağıt alın ve salonunuzda neyi gerçekten değiştirmek istediğinizi ya da hangi yeniliklere ihtiyaç duyduğunuzu not edin. Sonra bu yenilikler için planlama yapmaya başlayabilirsiniz.

Modüler mobilyalar kullanın

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Eğer dekorasyonunuz için yeni mobilyalar almanız gerekiyorsa tercihinizi modüler mobilyalardan yana yapabilirsiniz. Modüler mobilyalar odanızın ölçülerine ve ihtiyaçlarınıza göre özel olarak planlandığı için, aslında ihtiyaç duymadığınız eşyalara sırf takıma dahil olduğu için para ödemek zorunda kalmazsınız. Üstelik köşe takımları ya da açılır kapanır takımlar, kanepeler gibi birden fazla amaç için kullanılabilen mobilyalarla eşya tasarrufu da sağlayabilirsiniz.

Duvar dekorasyonu her şeyi değiştirebilir

AMARIS Elements l Wohnräume , AMARIS Elements GmbH AMARIS Elements GmbH Klasik Oturma Odası
AMARIS Elements GmbH

AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH

Eşyalarınız yeniyse ve dekorasyonu değiştirmek için yeni eşyalara pek ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız duvar dekorasyonunuza odaklanabilirsiniz. Duvar dekorasyonunda yapacağınız değişiklikler odanın havasını son derece etkili bir şekilde değiştirecektir. Örneğin kirlenmiş duvarlarınızı farklı renk bir boya ile yenileyebilir ve dekorasyonunuza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Ayrıca alçı kabartma, duvar kağıdı, kartonpiyer gibi farklı ve ekonomik uygulamalar da dekorasyonunuza şıklık katacaktır. Amaris Elements imzası taşıyan bu salonda duvar ve tavan işlemelerinin odaya kattığı güzelliğe dikkat çekmek istiyoruz.

Eski eşyalarınızı yenileyerek değerlendirebilirsiniz

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Eklektik Oturma Odası
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Duvarınızda yıllardır duran eski ve oymalı bir tablo çerçevesini beyaza boyayıp içine ayna yerleştirerek dekoratif bir öge kazanmış olabilirsiniz. Eski koltuklarınızın oymalarını da aynı şekilde beyaza boyayarak ya da döşemelerini değiştirerek yenileyebilir ve sadece ufak bir döşeme masrafı ile yepyeni bir salona kavuşabilirsiniz. Üstelik varaklı ve oymalı mobilyalar son yıllarda hiç olmadığı kadar popüler.

Kırlent, şal, çiçek, çerçeve gibi ucuz ve etkili aksesuarları değerlendirin

Lifestyle, Dwell Dwell Oturma Odası
Dwell

Lifestyle

Dwell
Dwell
Dwell

Dekorasyonda kullanacağınız her bir ögeyi mağazalardan almak zorunda değilsiniz. Kırlent, şal, aksesuar gibi ögeleri ikinci el pazarından alabilir ya da kendiniz evde yapabilirsiniz. Yapma çiçekler yerine imkanınız varsa bahçeden toplayacağınız gerçek çiçekleri kullanabilir ya da eski eşyalarınızı yenileyerek değerlendirebilirsiniz.

Az eşya az masraf

Living Room Amina Modern Oturma Odası
Amina

Living Room

Amina
Amina
Amina

Dekorasyonda ne kadar az eşyaya yer verirseniz masrafınız da o kadar düşecektir. Bu nedenle dekorasyonlarınızda minimalist bir yaklaşım izleyebilirsiniz. İhtiyacınız olmayan, kullanmadığınız hiçbir eşyayı odanızda barındırmayın ve alış verişe çıktığınızda ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi satın almayın. Unutmayın, orta sehpanızda büyük, gösterişli, yaldızlı bir aksesuar bulundurmanın – arada bir tozunu almanız gerektiğini saymazsak – hiçbir işlevi yoktur.

Mucizevi bir değişimin hikâyesi
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