Düşük bütçeyle salon dekorasyonu

Ev dekorasyonunuzu yenilemeyi planlıyorsunuz ve fazla masraf yapmaktan da kaçınıyorsunuz. O halde size düşük bütçeyle salon dekorasyonunu yenilemenin birkaç küçük çözümünü sunmaktan mutluluk duyarız. Ev dekorasyonunu yenilemek sanıldığı kadar pahalı bir iş olmamalı. Dergilerin ya da katalogların tavsiyelerini bir kenara bırakarak ve tamamen kendi yaratıcılığınızı kullanarak çok daha ucuza dekorasyon yenilemek mümkün. Biraz hayal gücü, biraz el emeği biraz da tadilat ile evinizi ekonomik bir yoldan baştan yaratabilirsiniz. Üstelik bu yolla tamamen kendinize ait bir dekorasyonu kullanmanın keyfini de çıkarmış olursunuz. Tasarım ofislerinin sizlere sunduğu fiyatların çok daha altına dekorasyon trendlerini yakalamanın mümkün olduğuna inanın ve bu yazıyı mutlaka takip edin. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler oturma odası dekorasyonunuzun ilham kaynağı olabilir.

Dekorasyonunuz için düşük bütçeli çözümlere ihtiyacınız varsa DIY projelerini de gözden geçirmekte fayda var. Geri dönüşümün ve kendin yap projelerinin ekonominize katkısını hafife almayın. Kendin yap projelerine birkaç küçük örnek için “DIY: Geri dönüşümlü ögelerle dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.