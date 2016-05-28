Düşük bütçeyle salon dekorasyonu

Ev dekorasyonunuzu yenilemeyi planlıyorsunuz ve fazla masraf yapmaktan da kaçınıyorsunuz. O halde size düşük bütçeyle salon dekorasyonunu yenilemenin birkaç küçük çözümünü sunmaktan mutluluk duyarız. Ev dekorasyonunu yenilemek sanıldığı kadar pahalı bir iş olmamalı. Dergilerin ya da katalogların tavsiyelerini bir kenara bırakarak ve tamamen kendi yaratıcılığınızı kullanarak çok daha ucuza dekorasyon yenilemek mümkün. Biraz hayal gücü, biraz el emeği biraz da tadilat ile evinizi ekonomik bir yoldan baştan yaratabilirsiniz. Üstelik bu yolla tamamen kendinize ait bir dekorasyonu kullanmanın keyfini de çıkarmış olursunuz. Tasarım ofislerinin sizlere sunduğu fiyatların çok daha altına dekorasyon trendlerini yakalamanın mümkün olduğuna inanın ve bu yazıyı mutlaka takip edin. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler oturma odası dekorasyonunuzun ilham kaynağı olabilir.
Dekorasyonunuz için düşük bütçeli çözümlere ihtiyacınız varsa DIY projelerini de gözden geçirmekte fayda var. Geri dönüşümün ve kendin yap projelerinin ekonominize katkısını hafife almayın. Kendin yap projelerine birkaç küçük örnek için “DIY: Geri dönüşümlü ögelerle dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.
Klasik ya da avangart stillerde sıkça kullanılan gümüş, altın yaldız ya da benzeri pahalı malzemelerden üretilen aksesuarların hiçbiri aslında salon dekorasyonu için zorunlu ihtiyaç değildir. Aksesuar kullanmak istediğinizde basit bir vazo ve içerisine koyacağınız birkaç dal kır çiçeğinden bile yararlanabilirsiniz. Ekonomik bir dekorasyon için pahalı ve abartılı aksesuarlardan vazgeçmek hiç de zor olmayacaktır.
Ekonomik yolla dekorasyon yenilemek için yola çıktıysanız bilmeniz gereken en önemli kural şu; bütün tasarım ofisleri ve mobilya mağazaları size bir şeyler satmak için tavsiyelerde bulunurlar. Eğer sıfırdan bir dekorasyon yapıyorsanız elbette bu tavsiyeleri dikkate alarak alış verişinizi yapmalısınız ancak var olan bir dekorasyonu üstelik de düşük bir bütçeyle yenilemek istiyorsanız bu tavsiyeleri bir kenara bırakarak kendi yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Öncelikle elinize bir kalem kağıt alın ve salonunuzda neyi gerçekten değiştirmek istediğinizi ya da hangi yeniliklere ihtiyaç duyduğunuzu not edin. Sonra bu yenilikler için planlama yapmaya başlayabilirsiniz.
Eğer dekorasyonunuz için yeni mobilyalar almanız gerekiyorsa tercihinizi modüler mobilyalardan yana yapabilirsiniz. Modüler mobilyalar odanızın ölçülerine ve ihtiyaçlarınıza göre özel olarak planlandığı için, aslında ihtiyaç duymadığınız eşyalara sırf takıma dahil olduğu için para ödemek zorunda kalmazsınız. Üstelik köşe takımları ya da açılır kapanır takımlar, kanepeler gibi birden fazla amaç için kullanılabilen mobilyalarla eşya tasarrufu da sağlayabilirsiniz.
Eşyalarınız yeniyse ve dekorasyonu değiştirmek için yeni eşyalara pek ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız duvar dekorasyonunuza odaklanabilirsiniz. Duvar dekorasyonunda yapacağınız değişiklikler odanın havasını son derece etkili bir şekilde değiştirecektir. Örneğin kirlenmiş duvarlarınızı farklı renk bir boya ile yenileyebilir ve dekorasyonunuza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Ayrıca alçı kabartma, duvar kağıdı, kartonpiyer gibi farklı ve ekonomik uygulamalar da dekorasyonunuza şıklık katacaktır. Amaris Elements imzası taşıyan bu salonda duvar ve tavan işlemelerinin odaya kattığı güzelliğe dikkat çekmek istiyoruz.
Duvarınızda yıllardır duran eski ve oymalı bir tablo çerçevesini beyaza boyayıp içine ayna yerleştirerek dekoratif bir öge kazanmış olabilirsiniz. Eski koltuklarınızın oymalarını da aynı şekilde beyaza boyayarak ya da döşemelerini değiştirerek yenileyebilir ve sadece ufak bir döşeme masrafı ile yepyeni bir salona kavuşabilirsiniz. Üstelik varaklı ve oymalı mobilyalar son yıllarda hiç olmadığı kadar popüler.
Dekorasyonda kullanacağınız her bir ögeyi mağazalardan almak zorunda değilsiniz. Kırlent, şal, aksesuar gibi ögeleri ikinci el pazarından alabilir ya da kendiniz evde yapabilirsiniz. Yapma çiçekler yerine imkanınız varsa bahçeden toplayacağınız gerçek çiçekleri kullanabilir ya da eski eşyalarınızı yenileyerek değerlendirebilirsiniz.
Dekorasyonda ne kadar az eşyaya yer verirseniz masrafınız da o kadar düşecektir. Bu nedenle dekorasyonlarınızda minimalist bir yaklaşım izleyebilirsiniz. İhtiyacınız olmayan, kullanmadığınız hiçbir eşyayı odanızda barındırmayın ve alış verişe çıktığınızda ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi satın almayın. Unutmayın, orta sehpanızda büyük, gösterişli, yaldızlı bir aksesuar bulundurmanın – arada bir tozunu almanız gerektiğini saymazsak – hiçbir işlevi yoktur.