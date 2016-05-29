Ahşapla güzelleşen bir mutfak dekorasyonu

Portekiz'de bulunan Oficina Preconceito adlı mimarlık ve tasarım ofisi, sıradan bir mutfak dekorasyonunu yenileyerek evin genel stiline çok daha uygun ve daha şık bir hale getirmişler. Bu yazımızı ahşap malzeme ile güzelleşen bu mutfak dönüşümüne ayırıyoruz. Homify okurları olarak dönüşüm projelerine ilgi duyduğunuzu biliyoruz. Eğer siz de mutfağınızı yenilemeyi ve stilinizi baştan yaratmayı planlıyorsanız bu dönüşüm projesi ilham kaynağınız olabilir. İlginizi çekecek bir başka yenileme projesi için “Daracık bir mutfağın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Mutfaklarda ahşap malzeme kullanımı çoğu zaman korkutucu bir seçim gibi görülebilir. Ahşap malzemenin bakımı ve temizliğinin doğal taş ürünlere göre daha zor olduğunu düşündüğünüzde siz de bu tedirginliğe hak verebilirsiniz. Buna rağmen dekoratif özellikler göz önünde bulundurulduğunda ahşap malzemenin güzelliğinden de kimse şüphe etmez. Özellikle mutfak tezgahında ahşap malzeme tercih edecekseniz bakımı konusunda özenli davranmanız gerekecek. Ahşap tezgahlar kullanılan ağacın ya da ham maddenin özelliğine göre değişse de genelde suya ve neme karşı dayanıklı olmasını sağlayan özel bir yağ tabakası ile kaplanırlar bu nedenle nemden etkilenmezler. Ancak ısı ve çizikler konusunda yine dikkatli davranmanız gerekecek. Eğer masif gibi ham görünümlü bir tezgah seçerseniz çizilmelere karşı da dayanıklı olanlarını bulabilirsiniz. Mutfaklarda ahşap kullanımı hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra gelin ahşapla güzelleşen bu mutfak dekorasyonuna daha yakından bakalım.