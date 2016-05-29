Ahşapla güzelleşen bir mutfak dekorasyonu

Portekiz'de bulunan Oficina Preconceito adlı mimarlık ve tasarım ofisi, sıradan bir mutfak dekorasyonunu yenileyerek evin genel stiline çok daha uygun ve daha şık bir hale getirmişler. Bu yazımızı ahşap malzeme ile güzelleşen bu mutfak dönüşümüne ayırıyoruz. Homify okurları olarak dönüşüm projelerine ilgi duyduğunuzu biliyoruz. Eğer siz de mutfağınızı yenilemeyi ve stilinizi baştan yaratmayı planlıyorsanız bu dönüşüm projesi ilham kaynağınız olabilir. İlginizi çekecek bir başka yenileme projesi için “Daracık bir mutfağın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mutfaklarda ahşap malzeme kullanımı çoğu zaman korkutucu bir seçim gibi görülebilir. Ahşap malzemenin bakımı ve temizliğinin doğal taş ürünlere göre daha zor olduğunu düşündüğünüzde siz de bu tedirginliğe hak verebilirsiniz. Buna rağmen dekoratif özellikler göz önünde bulundurulduğunda ahşap malzemenin güzelliğinden de kimse şüphe etmez. Özellikle mutfak tezgahında ahşap malzeme tercih edecekseniz bakımı konusunda özenli davranmanız gerekecek. Ahşap tezgahlar kullanılan ağacın ya da ham maddenin özelliğine göre değişse de genelde suya ve neme karşı dayanıklı olmasını sağlayan özel bir yağ tabakası ile kaplanırlar bu nedenle nemden etkilenmezler. Ancak ısı ve çizikler konusunda yine dikkatli davranmanız gerekecek. Eğer masif gibi ham görünümlü bir tezgah seçerseniz çizilmelere karşı da dayanıklı olanlarını bulabilirsiniz. Mutfaklarda ahşap kullanımı hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra gelin ahşapla güzelleşen bu mutfak dekorasyonuna daha yakından bakalım.
Eski lake dolapların ve yan yana sıkıştırılmış beyaz eşyaların kapladığı bu mutfak pek kullanışlı görünmüyor öyle değil mi? Projeyi alan tasarımcılar tezgah gibi kullanım alanının çok az olduğu bu mutfağı genişletmek için muhteşem bir çözüm bulmuşlar. Ankastre mutfak ekipmanları ve tezgah alanını artıran kahvaltı masası ile mutfağı yeniden yaratmışlar. Gelin yeni haline bir göz atalım.
Dekorasyonda beyaz ve ahşap rengini tercih eden tasarımcılar evin genel stiline uygun bir dizayn oluşturmuşlar. Stil konusunda ise eklektik bir çizgi taşıdığını söyleyebiliriz. Klasik dolaplar, endüstriyel lavabo ve modern ekipmanlar ile oluşturulan bu eklektik görüntü iç açıcı bir güzellik sunuyor.
Mutfağın eski halinde yalnızca tek bir lavabo ve üzerinde birkaç dolap bulunuyordu. Dizayndan sonra mutfağın ön kısmına ahşap bir kahvaltı masası yerleştiren tasarımcılar masanın alt kısmını depolama alanı olarak planlamakla kalmamış set üstü ocağı da buraya yerleştirmiş. Böylece hem alan tasarrufu sağlanmış hem de ek bir tezgah/masa alanı kazanılmış.
Dekorasyonda birçok farklı aydınlatma ögesi kullanılmış bu sayede ferah ve doğru aydınlanan bir mutfak kazanılmış. Tavan lambası, ocak üstü görev lambası ve spotlardan faydalanan tasarımcılar kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturmuşlar. Elbette bu sonuca ulaşmalarında balkona bakan geniş pencerelerin de büyük etkisi var.
Dekorasyonda kullanılan bu üç öge hem dekorasyonun eklektik stilini güçlendirmiş hem de modern bir mutfak çizgisi yakalamış. Kullanışlı dayanıklı ve şık bir mutfak dekorasyonu için ihtiyaç duyacağınız her şey düşünülmüş. Dar ve kullanışsız bir mutfak, ferah ve fonksiyonel bir mutfağa üstelik de dayanıklı malzemelerle dönüştürülmüş.
Evin ahşap parke döşeli olan zemini ve eklektik stiline mutfağın yeni hali mükemmel bir uyum sağlıyor. Ahşap malzemeler sayesinde oldukça natürel bir görüntü kazanan mutfak dizaynı stile uygun aksesuarlar ile de güçlendirilmiş. Örneğin girişte kullanılan bu etnik desenli kilim hem stile hem de ahşap konseptine son derece iyi uyum sağlamış.