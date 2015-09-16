Çirkin ördeği prensese dönüştüren mucizevi dokunuş

Banyonun yeni haline bakınca ilk etapta gözlerinize inanamıyorsunuz. Küvet kaldırılarak şeffaf kapılı duşakabin eklenmiş, buna ek olarak da banyonun her yerinde açık renk tonları kullanılmış ve böylece son derece ferah, havadar ve aydınlık bir banyo ortaya çıkmış.

Bu değişimi beğendiyseniz Bir apartman dairesinin inanılmaz değişimi isimli yazımızdaki dönüşüm projesini de seveceğinize eminiz.