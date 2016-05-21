Türkiye'den 10 sıcak ve huzurlu salon

Evimizi güzelleştirirken en titizlendiğimiz ve en çok emek harcadığımız alanlar salonlardır. Salonlar evde geçirdiğimizin zamanın çoğunda içinde bulunduğumuz, misafirlerimizi ağırladığımız, istisnai durumlarda toplantılar ve partiler düzenlediğimiz alanlar olduğundan çok özenli ve çok titiz bir bir çalışma yaparız. Bu titiz ve özenli çalışma sonrasında ortaya şirin, sıcacık ve samimi salonlar ortaya çıkar. Evinizde dekorasyon yapacağınız zaman şirin ve samimi salonlar ortaya çıkarmak ve dekorasyonun görsel açıdan mükemmel olmasını sağlamak, kusursuz bir güzellikte bir salon sahibi olabilmek için ülkemizde bulunan şirin ve huzur dolu salon dekorasyonlarını incelemelisiniz. Homify bu konuda sizler için şık, zarif, şirin, dekoratif huzur dolu 10 salon örneğini bir araya getiriyor. Bu örnekleri inceleyerek salonunuzun daha görsel ve daha şık olmasını sağlayabilir, keyfinizce yaşayabileceğiniz, dostlarınızla tadını çıkarabileceğiniz bir salon ortaya çıkarabilirsiniz.