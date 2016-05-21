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Türkiye'den 10 sıcak ve huzurlu salon

ümit atdağ ümit atdağ
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
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Evimizi güzelleştirirken en titizlendiğimiz ve en çok emek harcadığımız alanlar salonlardır. Salonlar evde geçirdiğimizin zamanın çoğunda içinde bulunduğumuz, misafirlerimizi ağırladığımız, istisnai durumlarda toplantılar ve partiler düzenlediğimiz alanlar olduğundan çok özenli ve çok titiz bir  bir çalışma yaparız. Bu titiz ve özenli çalışma sonrasında ortaya şirin, sıcacık ve samimi salonlar ortaya çıkar.  Evinizde dekorasyon yapacağınız zaman şirin ve samimi salonlar ortaya çıkarmak ve dekorasyonun görsel açıdan mükemmel olmasını sağlamak, kusursuz bir güzellikte bir salon sahibi olabilmek için ülkemizde bulunan şirin ve huzur dolu salon dekorasyonlarını incelemelisiniz. Homify bu konuda sizler için şık, zarif, şirin, dekoratif huzur dolu 10 salon örneğini bir araya getiriyor. Bu örnekleri inceleyerek salonunuzun daha görsel ve daha şık olmasını sağlayabilir, keyfinizce yaşayabileceğiniz, dostlarınızla tadını çıkarabileceğiniz bir salon ortaya çıkarabilirsiniz.

Işıl ışıl ve sıcacık

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Klasik Oturma Odası
Canan Delevi

Gaia

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Bu salon dekorasyonu iki temel üzerine oturtulmuş, duvar dekorasyonu da dahil edilerek görsel açıdan kusursuzluk yakalanmış. Bu temel etkenlerden birisi aydınlatma diğeri de mobilyaların şıklığıdır. Duvar dekorasyonu televizyonu da kapsayacak şekilde yapılarak televizyonun kötü ve yalnız görünmesi önlenmiş, mobilya renkler muhteşem bir şekilde seçilerek salonun oldukça şirin ve samimi bir salon olması sağlanmış.Aydınlat ise özel bir tasarımla yapılarak salonun aynı zamanda ışıl ışıl olması sağlanmış.

Zarif salonlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon dekorasyonlarında sıcak ve şirin tasarımların yanında zarafette önemlidir. Bir salonu nasıl zarif bir şekilde dekore edebilirim derseniz size resimde yer alan salon dekorasyonunu örnek verebilirim. Duvar kağıtları, duvar süslemeleri, halısı, mobilyaları ile zıt renkler bir arada uyumlu bir şekilde kullanılmış. Duvara yapılan nişler salonun özel bir aydınlatma ile süs aksesuarlarının sergilendiği bir alan olmasına katkıda bulunmuş.

Geniş salonlar

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Salonun boyutu dekorasyon için önemlidir. Geniş salonlarda salonun dolu görünmesi ve aynı zamanda şık bir salon olması çok önemlidir. resimde yer alan salon dekorasyonunda;  geniş bir alanın turkuaz renklere sahip oturma grubu, özel tasarım orta sehpalar ve duvar rafları kullanılarak şirin ve zarif bir salon ortaya çıkarılmış. Zemin kaplamaları, beyaz duvarları ile çok şık duran salonumuz, özel tasarım koyu mantar sehpalar ile daha zarif bir hale gelmiştir.

Renkli bir salon

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Evinizde renkli bir yaşam arzuluyorsanız resimdeki gibi renkli bir dekorasyon yapabilirsiniz.  Duvara asılan çerçeveler farklı ve parlak renklerden seçilmiş, sehpalar, oturma grubu, halı da farklı renklerde tercih edilerek ortaya çok şık ve çok renkli bir salon çıkarılmış. 

Muhteşem güzellik

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Salonun yaşam alanı olarak kullanılması ve insana huzur vermesi için resimde yer alan salon gibi bir tavan süslemesi yapılabilir. Salonun genel konsepti muhteşem bir güzelliğe sahipken bir de tavan süslemesi yaparak salonunuzun kıskanılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca tavan işlemelerinin altına aydınlatma yerleştirdiğinizde gökyüzünü salonunuza taşıyabilirsiniz. Halı ve duvar kağıdı renklerinin aynı olması salonun şıklığını pekiştirmiş.

Deniz manzarası

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Salonunuz denize bakıyorsa yapacağınız tek şey daha geniş pencereler yapmak ve manzaranın salonun içerisine daha fazla girmesini sağlamaktır.  Ayrıca resimdeki gibi özel bir dekorasyon yaparak salonunuzun muhteşem ve deniz manzarasının salonun içinde olmasını sağlayabilirsiniz. Şark köşesi koltukları ve ortada yer alan semaver tipi sehpası ile doğu ve batı sentezi bir salon ortaya çıkarılmış.

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Beyaz salonlar

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Beyaz renk saflığı sembolize ettiğinden salonunuzun beyaz ağırlıkta olmasını sağlayabilir ve şirin saf aynı zamanda huzurlu bir salona sahip olabilirsiniz. Bu salon da olduğu gibi beyazı her alanda kullanarak çok şık ve çok sıcak bir salon sahibi olabilirsiniz.

Duvar süslemeleri

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Oturma Odası
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Salonun karakterini ortaya koyan süslemelerdir. Bu nedenle resimdeki salonda olduğu gibi duvarlarınızı süsleyerek veya kabartmalar ile daha şık ve daha cezbedici bir salona sahip olabilirsiniz. Yeşil renkli koltuklar duvar kabartmalarına destek olmuş ve dekorasyona can vermiş.

Tuğla duvarlar

YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Oturma Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

YILDIZ PLAZA PREMIUM

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Tuğlalar her alanda olduğu gibi salon dekorasyonlarında da çok şık duran salona karakter kazandıran unsurlardır.  Tuğla duvarın salon konseptine göre beyaza boyanmış olması da salona farklı bir güzellik katmış. Orta masanın da beyaz seçilmesi beyaz ve tuğla birleşiminden kusursuz bir salon ortaya çıkarmış.

Bejin zarafeti

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

salon dekorasyonlarında yoğun olarak tercih edilen bir diğer renk te bejdir. Bej bulunduğu ortamı daha kusursuz hale getiren bir renk olduğu için salonlarınızda kullanabilirsiniz. Örnek salonda olduğu gibi perdeler ve oturma gruplarını da uyumlu tonlarda seçerek şirin ve mutlu edecek bir salona sahip olabilirsiniz.

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