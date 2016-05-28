6 şahane evle bir İstanbul masalı

Ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biri olan İstanbul'da yaşamak ve İstanbul'un tadını çıkarmak herkesin arzuladığı ve hayal ettiği bir durum. Bu nedenle İstanbul evleri ve farklı ev dekorasyonları ile bir İstanbul masalı yaşamanız için homify sizlere tarihi ve modern evlerden oluşan bir evler derlemesi yaparak İstanbul evleri hakkında fikir edinmenizi sağlıyor. Deniz manzarası, boğaza nazır evleri, modern siteleri ve küçük şehircikler haline gelmiş ilçelerde yer alan bu evler adeta insanı büyüleyen, mest edici bir güzelliğe sahip görsel ve estetik evlerdir. Gelin hep birlikte bu evlerden oluşan derlemeyi inceleyelim ve bu masalı birlikte yaşayalım.
Evinin deniz manzarası olmasını istemeyen yoktur. İstanbul'da deniz manzaralı bir evin maliyeti epey yüksektir. Bu durumdan dolayı denize uzak ancak yüksek olan tepelere kurulu evler daha uygun maliyetlere sahip olabileceğiniz evler. Bu örnekte olduğu gibi denize uzak mesafe de olmasına rağmen deniz manzarasına sahip olan bu villa bodrum kat zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Birinci kat dış cephesi ahşap ile kaplanmış ve şiddetli lodostan korunması sağlanmış. Çatısı, zemin kat duvar rengi, ahşap kaplaması ve çevre düzenlemesi ile oldukça ideal bir güzelliğe sahip bu ev denizi gören manzarası ile insanı mutlu ediyor. Ana girişe yapılan renkli rüzgarlık evin daha renkli olmasını sağlamış.
İstanbul'un meşhur köşkleri ve boğaza nazır evleri herkesin hayran kaldığı büyüleyici güzelliği olan ve yapılacak yenileme çalışmaları için Koruma Kurullarından izin alınması gerekiyor. Resimde yer alan ve boğazın bir parçası olan bu ev, çok sayıda pencereye sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Buradaki amaç boğazın manzarasının ve boğaz havasının evin salonunda mutfağında ve yatak odasında dahi hissedilmesini sağlamak. Çatı tasarımı ve kiremit rengi evi boğazın bir incisi haline getiriyor.
İstanbul hızla beton bir şehre dönüştüğü için yeşil ve yeşil alanlar oldukça azalmıştır. Bu nedenle İstanbul evlerinde yeşile dair iz bulmakta oldukça zorlanırsınız. Masalsı İstanbul evlerinde ise durum tam tersidir. Evin geniş bir bahçesi vardır, tıpkı masallarda hayal edilen evler gibi, bu bahçe içerisinde çok şık ve çok estetik, huzur verici bir düzenleme yapılmıştır. Örnek resimde yer alan ve denize uzak olmasına rağmen bahçesinin güzelliği ile muhteşem görünen bu evde olduğu gibi iki katlı, yeşillikler içerisinde ve geniş bir bahçesi olan bir eve sahip olabilir ve İstanbul'u, masal şehrini keyifli bir şekilde yaşayabilirsiniz.
İstanbul'da denize uzak bir alanda yaşamak zorundaysanız yapmanız gereken evinizin bahçesini düzenlemek ve bu bahçenin keyfini yaşamaktır. örnek resimde oval bir verandaya sahip, tek katlı geniş bir ev ve bu eve ait geniş bir bahçe görünüyor. Geniş bir veranda ve geniş bir bahçe sahibi olması bu evin bahar ve yaz aylarında keyif alanı haline gelmesini sağlıyor. evin bahçesinde kahvaltı, akşam yemeği, misafirler ile geçirilen hoş vakitler İstanbulluların arayıp da bulamadıkları keyiflerdir. Bu nedenle böyle bir eve sahipseniz çok şanslısınız demektir.
İstanbul evleri şehir içinde yer kalmadığından artık küçük şehir siteleri haline gelmiştir. Boş arazilere küçük siteler kurarak insanların farklı alanlara göç etmesini sağlayan bu evler sayesinde yoğunluğun şehir merkezinden başka alanlara kaydırılması sağlanmaya başlanmıştır. Örnek resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi manzarası olan araziye kurulmuş binalar insanların yaşam alanları olmaya başlamıştır. Manzaraya karşı olan cephe tamamen cam duvarlardan yapılarak manzaranın evin içine daha fazla girmesi sağlanmış ve evin dış cephesinin daha görsel olmasına katkıda bulunulmuş.
İstanbul'un yerlileri ve parası olan kesim kendisine özel alanlar satın alarak arzu ettikleri güzellikte ve tasarımda villalar yaptırarak buralarda yaşamaya başladılar. Resimde gördüğünüz yalı örneğinde olduğu gibi İstanbul'un bütün güzelliklerini bu villa da yaşayan insanlar şehrin kalabalık noktalarının uzağında oldukları için de ayrı bir mutluluğa sahipler. evlerini keyiflerince tasarladıkları için fonksiyonel bir eve sahip olmanın verdiği haz İstanbul'un masalsı tarafını daha keyifli yaşamalarını sağlıyor.