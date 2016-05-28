6 şahane evle bir İstanbul masalı

Evinin deniz manzarası olmasını istemeyen yoktur. İstanbul'da deniz manzaralı bir evin maliyeti epey yüksektir. Bu durumdan dolayı denize uzak ancak yüksek olan tepelere kurulu evler daha uygun maliyetlere sahip olabileceğiniz evler. Bu örnekte olduğu gibi denize uzak mesafe de olmasına rağmen deniz manzarasına sahip olan bu villa bodrum kat zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Birinci kat dış cephesi ahşap ile kaplanmış ve şiddetli lodostan korunması sağlanmış. Çatısı, zemin kat duvar rengi, ahşap kaplaması ve çevre düzenlemesi ile oldukça ideal bir güzelliğe sahip bu ev denizi gören manzarası ile insanı mutlu ediyor. Ana girişe yapılan renkli rüzgarlık evin daha renkli olmasını sağlamış.