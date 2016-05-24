Göz alıcı ahşap kapılar

Evinizde yer alan kapılar evinizin mahremiyeti ve gizliliği için çok önemli olduğu kadar evinizin estetik çizgisini ve kusursuz güzelliğini de teşhir etmesi nedeniyle de çok önemlidir. Kapılar kişilerin zevklerine ve tarzlarına göre farklılık gösterebilir. Geçmişte metal kapılar çok revaçta iken günümüzde daha şık ve daha görsel olan ahşap kapılar tercih edilmeye başlanmıştır. Ahşap kapılar içerisinde rustik ve daha havalı bir görünüme sahip oldukları için iç ve dış kapılar olarak artık daha yoğun tercih ediliyor hale gelmiştir. Farklı stiller ve rustik dekorasyonların vazgeçilmezi olan ahşap kapılara örnek olması ve fikir edinmeniz amacıyla homify sansasyonel kapı örneklerini bir araya getirdi. Bu kapı örneklerini birlikte inceleyerek tarzınıza uygun olan kapı modelini rahatça evinizde tercih edebilirsiniz.
evinizde bulunan kapılar içinde bahçeye, verandaya veya avluya açılan kapı diğer kapılara göre daha çekici ve görsel olmalıdır. Bu nedenle katlanabilir veya kanatlı ahşap kapılar tercih ederek daha görsel ve sizi mutlu eden bir kapıdan geçerek doğal yaşama ulaşabilirsiniz.
Evin giriş kapısı sizi ilk karşılayan unsur olduğu için farklı bir stilde olmalı ve görkemini korumalıdır. Bu durumda yapmanız gereken resimdeki gibi görkemli ve rustik bir yapıya sahip olan ahşap kapı tercih etmek olacaktır. Çerçeve ve alt paneller ile birlikte cam bölüm harika bir görsele sahip olduğundan evinize gelen misafire eviniz hakkında bir çok bilgiyi önden verecektir.
Evinizin renkli ve büyüleyici görünmesini istiyorsanız renkli ve insanı mutlu edecek renklere sahip ahşap kapılar tercih edin. resimde yer alan koyu turkuaz rengindeki kapı, beyaz iç dekorasyona uyum sağlamış ve saf beyaz rengi daha canlı bir renk haline getirmiş. Kapı üzerindeki işlemeler ve kapı tasarımı oldukça eski bir kapı olduğunu ve yapılan çalışma ile modern bir kapı haline getirildiğini gösteriyor.
Kırsal evlerde genel olarak ahşap kapılar kullanılır. Bu resimde yer alan kırsal evde de ahşap bir kapı kullanılmış Eski ahşap kapı yenileme çalışmaları ile modern bir kapı haline getirilmiş ve cezbedici kırmızı renge boyanmış. Kapı yanında yer alan pencere ve destek kolları da kırmızıya boyanarak evin renkli bir köy evi olması sağlanmış.
Rustik bir dekorasyon yapmak istiyorsanız işe dış kapıdan başlamalısınız. Dış kapınızı da rustik dokulara göre tasarlamalı ve renk seçimlerini de dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Örnek kapı da olduğu gibi ağaçtan yontularak yapılmış, desen verilmiş ve özgün rengine boyanmış bu kapının üst kısmı cam ile kaplanmış. Basit ahşap çerçeveler ile camlar birleştirilerek muhteşem bir güzellikte kapı ortaya çıkarılmış.
eğer geleneğinize ve kökeninize bağlıysanız resimdeki gibi tarihi olan bir kapı tercih edebilirsiniz. Tamamen el işçiliği ile şekillendirilen ve her detayında emek bulunan bu kapının süslemeleri , kapı kolu kolay kolay bulamayacağınız güzelliklere sahip. Kapı çerçevesi üzerine işlenen desenler, süslemeler çok değerli olduğu gibi günümüze kadar korunmuş olması da çok değerli olmasını sağlıyor.
Böyle büyük bir kapı ile evin içinde muhteşem olmalıdır . Donanım ve hammaddesi sömürge döneminin bize yol . En çok detaylı bitirmek ve iyi doğrama Bu resmi tadını çıkaralım . Basit bir dış kapı sömürge tasarım şıklığı ile süslenmiş . Rusticity bu durumda çok yönlülük olduğunu.
Evinizi tamamen ahşaptan yapmışsanız kapınızda ahşpa olmak zorundadır. resimdeki gibi ahşap veya kütüklerden yapılmış bir ev için kanatlı veya katlanabilen ahşap kapılar tercih etmeniz evinizin genel görselliğini koruduğu gibi özel bir girişe sahip olmanızı da sağlayacaktır.