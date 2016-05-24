Göz alıcı ahşap kapılar

eğer geleneğinize ve kökeninize bağlıysanız resimdeki gibi tarihi olan bir kapı tercih edebilirsiniz. Tamamen el işçiliği ile şekillendirilen ve her detayında emek bulunan bu kapının süslemeleri , kapı kolu kolay kolay bulamayacağınız güzelliklere sahip. Kapı çerçevesi üzerine işlenen desenler, süslemeler çok değerli olduğu gibi günümüze kadar korunmuş olması da çok değerli olmasını sağlıyor.

Böyle büyük bir kapı ile evin içinde muhteşem olmalıdır . Donanım ve hammaddesi sömürge döneminin bize yol . En çok detaylı bitirmek ve iyi doğrama Bu resmi tadını çıkaralım . Basit bir dış kapı sömürge tasarım şıklığı ile süslenmiş . Rusticity bu durumda çok yönlülük olduğunu.