Her ihtiyaca cevap verebilen modern ve şık bir ev

İnsanoğlu hep daha fazlasını hayal eder ve yaşadığı evin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilmesini arzular. Homify bu gün sizleri tam da bu tip bir eve götürüyor. Bu gün ziyaret edeceğimiz ev aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek nitelikte ve kapasitede bir ev. Evin kapsamlı bir ev olmasının yanında şıklığı, modernliği, zarifliği ve estetikliği de cabası. Tasarımından inşasına kadar her detayı titizlikle ele alınan ve özenle inşa edilip dekore edilen bu ev muhteşem güzelliği ve insanı mutlu eden stili ile sizi de büyülüyor. Havuzu, geniş odaları, muhteşem güzellikte ve fonksiyonel özellikte mutfağı ile tam hayal ettiğiniz gibi bir ev. Bu evi baştan aşağı inceleyerek evinizde yapacağınız revizeler ile evinizi bu eve benzetebilir ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Evin ana cephesi, ev sakinlerinin ana yoldan bakıldığında daha gizemli bir alan olmasını istemeleri nedeniyle içeri doğru yapılmış. Mimari stili ve estetik tasarımı ile normal bir giriş şeklinde tasarlanmış olan bu cephe renk seçimleri geometrik mimarisi ile insanları şaşırtan bir güzelliğe sahip. Ana ola kadar karo ile kaplanmış olan bahçe ve ana giriş kapısının ahşaptan yapılarak çerçevelerin ahşap rengine boyanmış olması evin ana cephesinin çok cezbedici bir görüntüye sahip olmasını sağlıyor.
Oturma odası ince uzun bir bölüm ayrılarak yapılmış. Köşe koltuk takımı ve normal koltuk takımı ile karşı duvara yerleştirilen televizyon ünitesinden ibaret olan oturma odası, ince uzun pencereler ile tamamlanmış. Yere farklı renklerde seramikler ile kaplama yapılarak dekorasyonun daha renkli olması sağlanmış. İç duvarlarda da dış duvarlarda olduğu gibi saf beyaz renk tercih edilerek oturma odası dekorasyonu bitirilmiş.
Evin mutfak bölümü yarı açık bir mutfak şeklinde tasarlanmış. Resimde de görüldüğü üzere bir mutfak tezgahı ile yapay bir sınırlandırma yapılmış. Sarkıtma lambalar ile aydınlatma yapılarak homojen aydınlatma sağlanmış. Beyaz duvarlar içerisinde kahve rengi ve gri renklerin yoğun olması mutfağı daha şık ve daha zarif bir mutfak haline getirmiş. Mutfak oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş ve fonksiyonellik kazandırılarak minimalist bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Evin banyosu diğer odalara inat açık pastel renklere boğulmuş ve zarif rengarenk bir banyo elde edilmiş. Duvarlar seramikler ile kaplanarak görsellik artırılmış, sade bir lavabo ve küvet ile minimalist düşünce banyoda da devam ettirilmiş.
Evin yemek salonu açık bir veranda gibi düşünülerek dekore edilmiş. özel bir mutfak ve şömine şeklinde bir barbekü ile çok şirin bir yemek salonu oluşturulmuş. Açık kahverengi bir masa ve sandalye takımı ile yemek salonu adeta bir köy evi bahçesi haline getirilmiş. Tavan aydınlatmaları da özel olarak tasarlanmış ve yerleştirilmiş olduğundan çok şık bir yemek odası ortaya çıkarılmış.
Evde yaşayanlar için yazın sıcak havalarında havuz keyfi yapmalarına imkan sağlanmış ve küçük de olsa şık bir havuz yapılmış. Havuzun iç duvarları da beyaz seramiklerle kaplanmış ve etrafında yer alan yürüyüş yolu da beyaz tonlarda tercih edilerek genel uyum korunmuş. Havuzun yapılması ilke bahçe de çok önemli bir alan haline gelmiş ve peyzaj ile birlikte bahar aylarında tercih edilen yaşam alanı olarak havuz başı ve bahçe çok ideal olmuş.