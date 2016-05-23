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​Mutfakta tuğla duvar kullanımı ile en güzel örnekler

nihal e. nihal e.
SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
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Günümüzde mutfaklar standart görünümden çıkıp çeşitli stillerde çok zengin bir dekorasyona sahip olabiliyor. Mutfakla ilgili başarılı tasarım fikirlerinden biri de mutfakta tuğla duvar kullanmak. Doksanlı yılların bir tasarım modası olan tuğla duvarlar son zamanlarda tekrar iç mimarların gözdesi oldu. Doğal bir dokusu olmasından ötürü hem rustik mutfaklarda hem de endüstriyel stilde kendine geniş bir yer edinen tuğla duvarlı mutfak örneklerini sizin için inceledik. 

​Çelik ve mermerle birleştirin

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Modern Mutfak
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Rustik karakterli bir mutfağı tamamlamak için tercih edebileceğiniz malzemelerden birisi olan çeliği depolama için kullanılan mobilyalar ve yan elemanlarda kullanabilirsiniz. Bu ikiliye uyum sağlayan ve bütünü tamamlayan bir diğer malzeme ise mermerdir. Burada birleştirmekten kasıt örneğin seramik ve herhangi bir ton mermeri bir arada kullanmak anlamını taşır. Bu malzemeler sağlamlığı ve dayanıklı olması sebebiyle de mutfaklara uygundur.

​Tezgahta tuğla duvar

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Mutfağınız hangi stilde dekore edilmiş olursa olsun bir parça rustik bir etki kazandırmak istiyorsanız tuğla duvarı her zaman kullanabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz örnek tasarımda baştan sona bir rustik mutfak dekorasyonu karşımızda. Mutfağın yapımında kullanılan çizgiler, beton ve ahşap malzeme rustik stilin nostaljik çizgilerini taşıyor. Tuğla malzemesi ise üst plakası ahşap yüksek tezgahın tabanını oluşturuyor. Yine bu tezgahla uyumlu olarak küçük bir duvar bölmesi de tuğla kaplama.

​Ahşap tuğla uyumu

Kuchnie, lity dąb, rustykalne, klasyczne, Revia Meble i drzwi z litego dębu. Revia Meble i drzwi z litego dębu. Rustik Mutfak
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

Bir başka rustik mutfak örneğine geçiyoruz. Bu defa sıra dışı olmakla birlikte aynı zamanda basit bir tasarım fikri uygulanmış. Ahşapla tuğlanın uyumu adını verdiğimiz bu örnekte duvar tamamen tuğla kaplı olup üst kısmına ahşap dolaplar eklenmiş. Alt kısmında ise tuğla duvara gömülü ahşap çekmeceler kullanılmış. Fırın ve ocak da duvara gömülü monte edilerek değişik bir dizayn elde edilmiş.

​Aydınlık ve kullanışlı

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Şimdiye dek gösterdiğimiz örneklerde geçen hemen hemen tüm malzemelerin ölçülü bir şekilde kullanıldığı mutfak tasarımı aynı zamanda aydınlık görünümüyle iç açıcı hale geliyor. Tuğlaya ek olarak, mermer tezgah, seramik duvar ve son olarak ahşap dolap kapakları ile zengin bir materyal yelpazesi var. Tüm bunlara ek olarak tam orada bulunan penceresinden ötürü camı da sayabiliriz.

​Dekoratif seramik uygulaması

Kuchnie, lity dąb, rustykalne, klasyczne, Revia Meble i drzwi z litego dębu. Revia Meble i drzwi z litego dębu. Klasik Mutfak
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.
Revia Meble i drzwi z litego dębu.

Rustik mutfaklardan söz açılmışken yine bu stil mutfaklarda sık kullanılan bir diğer malzeme olan seramiği es geçmek olmaz. Seramik yalnızca dekoratif bir öğe olarak dahi ideal bir üründür. Eğer seramik ilginizi çekiyorsa piyasada çeşitli modeller bulabilirsiniz. Akdeniz stilinde kır çiçek desenliler ya da üçgen gibi geometrik şekilli olanlarını kolayca bulabilirsiniz. Örnekte gördüğünüz üzere tuğla ile de güzel bir uyum yakalamış.

​Kara tahta

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Son yıllarda öne çıkan bir mutfak trendi olan kara tahtalar, hem dekoratif olarak hem de işlevsel amaçlı epey kullanışlı bir fikir. Esasen bu örnekte siyah değil de yeşil olan tahtayı resimde gördüğünüz üzere tebeşirle boyamak ve üzerine çeşitli notlar almak mümkün. Yeşil rengiyle tuğla tonunun karışımı dekoratif açıdan hoş bir renk paleti oluşturuyor.

Örnek mutfak Ferraro Habitat tasarımıdır.

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​Modern ve rustik

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Yine mermer, ahşap ve tuğla duvar kullanımının bir arada olduğu bir başka mutfağı ziyaret ediyoruz. Ancak bu mutfakta beyaz dolapların da bir hakimiyeti var denebilir. Üst kısımları cam kapaklı dolaplar oldukça yüksek görünüyor. Ada tezgahın beyaza yakın kalın mermeri oldukça doğal tasarımlı ahşap masayla rustik bir etki katıyor mutfağa.

​Tek duvarda tuğla kullanmak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Oldukça şık ve dinamik modern mutfak örneğinde turuncu renkli pürüzsüz lake dolap kapakları estetik açıdan çok güçlü. Ancak mutfağın rustik bir damarı da var. Yalnızca tek duvarda tercih edilen tuğla, kalın tezgah mermeriyle dayanışma sağlamış denebilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Minimalist mutfak tasarımına dair en başarılı örnekler’ başlığına göz atabilirsiniz.

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