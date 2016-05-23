​Mutfakta tuğla duvar kullanımı ile en güzel örnekler

Günümüzde mutfaklar standart görünümden çıkıp çeşitli stillerde çok zengin bir dekorasyona sahip olabiliyor. Mutfakla ilgili başarılı tasarım fikirlerinden biri de mutfakta tuğla duvar kullanmak. Doksanlı yılların bir tasarım modası olan tuğla duvarlar son zamanlarda tekrar iç mimarların gözdesi oldu. Doğal bir dokusu olmasından ötürü hem rustik mutfaklarda hem de endüstriyel stilde kendine geniş bir yer edinen tuğla duvarlı mutfak örneklerini sizin için inceledik.
Rustik karakterli bir mutfağı tamamlamak için tercih edebileceğiniz malzemelerden birisi olan çeliği depolama için kullanılan mobilyalar ve yan elemanlarda kullanabilirsiniz. Bu ikiliye uyum sağlayan ve bütünü tamamlayan bir diğer malzeme ise mermerdir. Burada birleştirmekten kasıt örneğin seramik ve herhangi bir ton mermeri bir arada kullanmak anlamını taşır. Bu malzemeler sağlamlığı ve dayanıklı olması sebebiyle de mutfaklara uygundur.
Mutfağınız hangi stilde dekore edilmiş olursa olsun bir parça rustik bir etki kazandırmak istiyorsanız tuğla duvarı her zaman kullanabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz örnek tasarımda baştan sona bir rustik mutfak dekorasyonu karşımızda. Mutfağın yapımında kullanılan çizgiler, beton ve ahşap malzeme rustik stilin nostaljik çizgilerini taşıyor. Tuğla malzemesi ise üst plakası ahşap yüksek tezgahın tabanını oluşturuyor. Yine bu tezgahla uyumlu olarak küçük bir duvar bölmesi de tuğla kaplama.
Bir başka rustik mutfak örneğine geçiyoruz. Bu defa sıra dışı olmakla birlikte aynı zamanda basit bir tasarım fikri uygulanmış. Ahşapla tuğlanın uyumu adını verdiğimiz bu örnekte duvar tamamen tuğla kaplı olup üst kısmına ahşap dolaplar eklenmiş. Alt kısmında ise tuğla duvara gömülü ahşap çekmeceler kullanılmış. Fırın ve ocak da duvara gömülü monte edilerek değişik bir dizayn elde edilmiş.
Şimdiye dek gösterdiğimiz örneklerde geçen hemen hemen tüm malzemelerin ölçülü bir şekilde kullanıldığı mutfak tasarımı aynı zamanda aydınlık görünümüyle iç açıcı hale geliyor. Tuğlaya ek olarak, mermer tezgah, seramik duvar ve son olarak ahşap dolap kapakları ile zengin bir materyal yelpazesi var. Tüm bunlara ek olarak tam orada bulunan penceresinden ötürü camı da sayabiliriz.
Rustik mutfaklardan söz açılmışken yine bu stil mutfaklarda sık kullanılan bir diğer malzeme olan seramiği es geçmek olmaz. Seramik yalnızca dekoratif bir öğe olarak dahi ideal bir üründür. Eğer seramik ilginizi çekiyorsa piyasada çeşitli modeller bulabilirsiniz. Akdeniz stilinde kır çiçek desenliler ya da üçgen gibi geometrik şekilli olanlarını kolayca bulabilirsiniz. Örnekte gördüğünüz üzere tuğla ile de güzel bir uyum yakalamış.
Son yıllarda öne çıkan bir mutfak trendi olan kara tahtalar, hem dekoratif olarak hem de işlevsel amaçlı epey kullanışlı bir fikir. Esasen bu örnekte siyah değil de yeşil olan tahtayı resimde gördüğünüz üzere tebeşirle boyamak ve üzerine çeşitli notlar almak mümkün. Yeşil rengiyle tuğla tonunun karışımı dekoratif açıdan hoş bir renk paleti oluşturuyor.
Örnek mutfak Ferraro Habitat tasarımıdır.
Yine mermer, ahşap ve tuğla duvar kullanımının bir arada olduğu bir başka mutfağı ziyaret ediyoruz. Ancak bu mutfakta beyaz dolapların da bir hakimiyeti var denebilir. Üst kısımları cam kapaklı dolaplar oldukça yüksek görünüyor. Ada tezgahın beyaza yakın kalın mermeri oldukça doğal tasarımlı ahşap masayla rustik bir etki katıyor mutfağa.
Oldukça şık ve dinamik modern mutfak örneğinde turuncu renkli pürüzsüz lake dolap kapakları estetik açıdan çok güçlü. Ancak mutfağın rustik bir damarı da var. Yalnızca tek duvarda tercih edilen tuğla, kalın tezgah mermeriyle dayanışma sağlamış denebilir.
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