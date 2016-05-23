​Mutfakta tuğla duvar kullanımı ile en güzel örnekler

Rustik karakterli bir mutfağı tamamlamak için tercih edebileceğiniz malzemelerden birisi olan çeliği depolama için kullanılan mobilyalar ve yan elemanlarda kullanabilirsiniz. Bu ikiliye uyum sağlayan ve bütünü tamamlayan bir diğer malzeme ise mermerdir. Burada birleştirmekten kasıt örneğin seramik ve herhangi bir ton mermeri bir arada kullanmak anlamını taşır. Bu malzemeler sağlamlığı ve dayanıklı olması sebebiyle de mutfaklara uygundur.