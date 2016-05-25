​Bahçe içinde birbirinden güzel şömine modelleri

Bir hayli geniş bir bahçede yuvarlak hatlı taş zemin üzerine konumlanan oturma grubu dört adet tekli koltuktan oluşuyor gibi görünse de esasen daha arkada devasa bir taşlı oturma bölümü bulunuyor. Bahçenin yuvarlak dizaynına paralel olarak yine yuvarlak biçimli doğal taşlardan yapılma bir şömine tercih edilmiş. Her ne kadar şimdiye dek farklı ve modern bir sürü model görmüş olsak da böylesi bir bahçeye en uygun şömine bu olabilirdi. Doğru tercih.