​Bahçe içinde birbirinden güzel şömine modelleri

Yaz mevsimine girmek üzere olduğumuz şu günlerde sıcak yaz akşamlarını keyifli geçirebilmek için bahçe, teras gibi açık alanlar evin favori sosyalleşme mekanı haline gelir. Özellikle bahçe için açık şömine modelleri daha yaygın olmaya başladı. Açık şömineler serin yaz gecelerinde hafif bir ısı sağlamakla beraber sıcak ve rahat bir atmosfer yaratır. Ateşin kıvılcımlarıyla görsel olarak da dinlendirici bir etkiye sahip bahçe şöminelerine sırayla göz atalım.
Tasarım olarak bir hayli modern ve kendine özgü bu ahşap evin açık terasında kalın ahşap platforma gömülü modern bir şömine bulunuyor. Her iki tarafında rahat iki koltuk bulunan şömine yuvarlak şekliyle adeta bir orta sehpanın yerini almış. Evin orman içinde olduğu hesaba katılırsa şömine ateşine ihtiyaç olabilir.
Çok geniş olmasa da peyzajı iç açıcı olan bahçede kare şeklinde doğal taşlardan yapılma açık şömine bulunuyor. Neredeyse şömine ile aynı ene sahip ikili kanepe tamamlayıcı nitelikte. Kare şeklinde şöminenin üst kısmı aynı zamanda masa işlevi de görebildiğinden resimde gördüğünüz gibi şarapla kadehlerinizi üzerine koyabiliyorsunuz.
Bu örneğimiz oldukça orijinal bir tasarım. Katı çelikten yapılma şömine adeta bir modern bir heykele benziyor. Orta kısmında odunları tutuştururken uzun ve alt kısmına odunları depolayabiliyorsunuz. En üstteki küçük yuvarlak bölümü ise biraz zorlarsanız mangal olarak dahi değerlendirmek mümkün. Gördüğünüz gibi epey işlevsel.
Fotoğraftaki tasarım MabaDesign imzalıdır.
Dev bir kaseyi andıran şömine büyük bir ateş yerine daha ölçülü bir şömine tercih edenler için daha uygun bir tasarım. Bu modelin en iyi özelliği istediğiniz yere konumlandırma imkanınızın olması. Bu esneklik çok büyük bir avantaj. Örneğin bu resimde havuzlu bir terasa konulmuş şömineyi işiniz bitince kaldırabiliyorsunuz. Gayet pratik.
Esneklik sağlayan bir başka modelde adeta servis sehpası işlevi gören şömine tasarımı tekerlekli bir masa görünümünde. Orta kısmında bulunan yuvarlak çukur ateş için kullanılırken tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi tekerleği sayesinde dilediğiniz zaman yerini değiştirme imkanınız oluyor. Geniş bir tabakası bulunan şöminede silindire benzeyen bir delik daha var. Bu da fotoğrafta gördüğünüz üzere içki şişelerini yerleştirebilmek için. Kısacası her şey düşünülmüş.
Oldukça nizami düzenlenmiş bahçede iki bahçe koltuğu ve koltuğun her iki yanında bulunan uzun dallı ağaçlar ve son olarak ortada dekoratif bir tasarımı olan şömine bulunuyor. Esasen taştan bir kovayı andıran bu şömine oldukça çağdaş bir tasarım. Ateşin dalgalarını temsilen birbirine geçmiş halkalar ürüne estetik katmış.
Sırada bir hayli sofistike ve modern stiliyle göz dolduran bir şömine tasarımı var. Açık renkli beyaz ahşap zemin üzerinde sıralanan yine beyaz renkli mobilya takımına adeta koltuklar kadar büyük şömine eşlik ediyor. Alt kısmı koyu renkte, kare şeklindeki üst tabanı ise terasın kendisi gibi beyaz renkte olan modelde ateşin bulunduğu bölüm küçük saydam camlarla kaplanmış. Cam üzerinden gördüğümüz ateş ise şimdi çok daha estetik duruyor.
Bir hayli geniş bir bahçede yuvarlak hatlı taş zemin üzerine konumlanan oturma grubu dört adet tekli koltuktan oluşuyor gibi görünse de esasen daha arkada devasa bir taşlı oturma bölümü bulunuyor. Bahçenin yuvarlak dizaynına paralel olarak yine yuvarlak biçimli doğal taşlardan yapılma bir şömine tercih edilmiş. Her ne kadar şimdiye dek farklı ve modern bir sürü model görmüş olsak da böylesi bir bahçeye en uygun şömine bu olabilirdi. Doğru tercih.
Son örneğimiz yine yuvarlak ve taşlı bir şömine modeli. Bu defa diğerine oranla daha alçak ve daha geniş. Ancak tasarım olarak hemen hemen aynı. Böylesi büyük bahçelerde yaz akşamlarının keyfini çıkarırken şöminenin tatlı ışığına bakarken hayal edin kendinizi. Kabul edin, siz de orada olmak isterdiniz.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Eski bir bahçenin muhteşem dönüşümü’ başlığına göz atabilirsiniz.