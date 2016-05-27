Ayaklarınızı yerden kesecek 2 ahşap ev

Oldukça güzel bir bahçesi ve küçük çakıl taşlı bahçe yolunu gördüğümüz ahşap ev, huzur veren bir atmosfere sahip. Daha dikkatli incelediğimizde mimari açıdan geniş pencereleri ve çeşitli boşlukları olduğunu görüyoruz binanın. Yani dışarıya karşı açık bir yapısı var. Ancak fotoğraf açısından baktığımızda evin önündeki büyük çardak binayı kapatıyor. Çardağı çeşitli amaçlarla değerlendirmek mümkün. Evin ön kısmında konumlanması sebebiyle belli bir kapalılık da sağlıyor ki bu da bilinçli bir tercih olmalı.

Fotoğraftaki ev Nicolas Tye Mimarlık tasarımıdır.