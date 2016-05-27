Ayaklarınızı yerden kesecek 2 ahşap ev

İki güzel ahşap ev tanıtacağımız yazıda sırasıyla evlerin mutfak, salon gibi çeşitli odalarını ziyaret edeceğiz. Hem bahçesi hem de iç dekorasyonuyla birbirinden güzel olan bu evlere siz de hayran kalacaksınız.
Oldukça güzel bir bahçesi ve küçük çakıl taşlı bahçe yolunu gördüğümüz ahşap ev, huzur veren bir atmosfere sahip. Daha dikkatli incelediğimizde mimari açıdan geniş pencereleri ve çeşitli boşlukları olduğunu görüyoruz binanın. Yani dışarıya karşı açık bir yapısı var. Ancak fotoğraf açısından baktığımızda evin önündeki büyük çardak binayı kapatıyor. Çardağı çeşitli amaçlarla değerlendirmek mümkün. Evin ön kısmında konumlanması sebebiyle belli bir kapalılık da sağlıyor ki bu da bilinçli bir tercih olmalı.
Fotoğraftaki ev Nicolas Tye Mimarlık tasarımıdır.
Evin arkadan görünümüne geçtiğimizde geniş pencere ve camlı kapılarını yakından görebiliyoruz. Böylece doğal gün ışığından bolca yararlanabiliyor ev sakinleri. Evin arka bahçesinde bir de havuz görünüyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek için her türlü donanıma sahip ahşap ev.
Zemin kattaki oturma odası cam duvarları sayesinde doğrudan havuz manzarasını görebiliyor. Her ne kadar zemin kat da olsa üçgen çatısıyla kendine has bir mimarisi var yapının. İç dekorasyona gelince… Öne çıkan bazı özellikler var. Örneğin pek fazla renk kullanılmamakla birlikte siyah beyaz kontrastından bolca faydalanılmış. Siyah beyaza ek olarak ahşap tonları eşlik ediyor. Üçgen çatı duvarıyla tv ünitesinin bulunduğu duvar tamamen siyaha boyanarak dikkat çekici bir köşe elde edilmiş. Siyah duvarın odayı kararttığı eleştirisi yapılabilirdi. Ancak cam duvarları sayesinde oda epey aydınlık.
İkinci katta bulunan yatak odası bir hayli geniş ve yumuşak tonlarda döşenmiş olup loş bir atmosfere sahip. Buranın da sürgülü cam kapısı var ancak doğrudan dışarı bakmıyor. Terasa açılıyor. İki adet hasır koltuk bulunan teras nispeten kapalı denebilir. Duvarla değil aralıklı ahşap panellerle kapatılmış. Böylece yatak odası olmasından kaynaklı ihtiyaç duyulan mahremiyeti sağlamakla birlikte havadar olduğu da söylenebilir.
Ahşap evin banyosu oldukça modern bir tarzda döşenmiş. Diğer odalarda var olan siyah beyaz uyumu banyoda da kullanılmış. Duvar ve zemin kaplamaları siyah iken duş zemini, lavabo gibi ürünler beyaz renkte. Yine bu alanda da duvar yerine cam duvar tercih edilmiş. Ancak banyo olmasın mütevellit buzlu cam kullanılmış. Şeffaf camlı duş oldukça estetik görünüyor.
Sıradaki ahşap evimiz İstanbul'un Anadolu yakasındaki Dragos'ta bulunan modern bir villa örneği. Villanın dış cephesi özellikle kullanılan malzemelerin zenginliyle dikkat çekiyor. Bakır ve ferforjenin yanı sıra ikinci katın kaplamasında teak ağacından yapılma malzeme kullanılmış. Muhteşem deniz manzarasına da bakan ev gerçekten etkileyici.
Villanın antresi nasıl bir eve girdiğinizi belli edercesine son derece lüks ve görkemli döşenmiş. Özellikle ilginç tasarımlı süslü aydınlatması mekana ayrı bir gösteriş katıyor. Yer zemininde ise tercih edilen oval desenli mermer kaplama beyaz duvarlarla estetiği kuvvetlendiren detaylardan.
Koyu sarı loş aydınlatmasıyla yemek odası yine bir diğer heybetli alan. Yer yer altın rengine çalan loş ışıklarıyla klasik stildeki mobilya detayları bir arada göz yormayan bir şıklık yaratmış.
Salondan ziyade müzeye adım atmışçasına bir etkiye kapıldığımız oturma odası şıklığın zirvesi gibi. Lükse en çok uyum sağlayan dekorasyon stili klasik çizgiler odanın tamamına hakim görünüyor. Çeşitli süs eşyalarının sergilendiği duvara gömülü vitrin içten aydınlatmasıyla daha da dikkat çekici. Adeta ev değil bir saray burası.
Mutfak evin kalanına nazaran daha sade gibi görünse de detaylarında yine çok şık özellikler barındırıyor. Yer zemini antrede olduğu gibi mermer. Mutfak kapısı camlı olup kendine has bir desen taşıyor. Sade beyaz mutfak dolapları küçük ve doğru ışıklandırma ünitesiyle daha da göz alıcı. Kısacası baştan sona seçkin bir mutfak.
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