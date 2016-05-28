Küçük bir kır evinin baş döndürücü değişimi

Tadilat ve yenileme işlemleri bittikten sonra uzmanların proje için nasıl bir emek harcadıkları daha da net ortaya çıkıyor. Bu güzel dönüşüm sonrasında mimarlar binayı tekrar kullanılabilir hale getirip sahibine teslim etti. Şimdi sonuca baktığımız zaman eski virane görüntüsünden eser kalmadığını ve güzel bir kırsal eve dönüştüğünü kolayca dile getirebiliyoruz. Peki ne gibi değişikler yapıldı? İlk olarak evin boyasız gri beton cephesi güven verici ve iç açıcı beyaz rengine boyandı. Ahşap ve taş malzemeleri kullanılarak dış cepheye yeni yüzeyler eklendi. Çatı tamamen yenilendi ve böylece sağlam hale geldi. Bahçe de unutulmayarak güzel bir peyzaj kotarıldı. Evin son haline bakınca adeta İsviçre Alplerinde bir dağ evi görünümüne kavuştuğunu söylersek hiç de abartmış olmayız.