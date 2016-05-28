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Küçük bir kır evinin baş döndürücü değişimi

nihal e. nihal e.
DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
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Eski bir ev zaman içinde bakımsızlıktan ve ihmalden ne kadar korkutucu görünürse görünsün; biraz tadilat, duvar boyası ve yeni mobilyalarla yeni ve taze bir görünüme kavuşabilir. Bu sebeple tamamen enkaza dönüşmediği sürece her ev için umut vardır diyebiliriz. Tabii  uzmanlardan yardım almak şartıyla. Doğru bir planlama ile profesyonelce her ev için yenileme işlemi uygulanabilir. 
Bugünkü yazımızda uzmanlarımız Nowak & Nowak Mimarlık eşliğinde Polonya'nın Varşova kentine uzanıyoruz. Projenin konusu olan eski bina  zaman içerisinde yıpranmış, özellikle iç kısmı ve duvarlar leke tutmuştu. Kısacası binanın kapsamlı bir yenilemeye ihtiyacı vardı. Bakalım dönüşümden sonra nasıl bir görünüme kavuşmuş…  

​Unutulmuş bir yer

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Yenilemeden önce evin kullanılmadığını ve nispeten kuytu, ıssız bir yerde olduğunu belirtmemiz gerek. Bu gerekçe sebebiyle de kendi haline bırakılan ev zaman içerisinde aşınmaya başladı. Fotoğrafta eve ek olarak bir daire daha bulduğunu görüyoruz. Buraya boya bile yapılmadığı çıplak tuğla görüntüsünden anlaşılıyor.

​Yıpranmış bir ev

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Evin arka kısmını gördüğümüz fotoğraf kesitinde kirli ve hasarlı dış cephe daha net görülebiliyor. Boyasız beton görünümü eve oldukça yoksul bir hava katmış. Aynı zamanda doğramalar ve farklı renklerdeki pencere kenarları kasvetli tabloya katkıda bulunan etkenler. Bahçe ise tamamen kendi haline bırakıldığından bakıma ihtiyacı var.

​Evin eski hali

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Dış cepheyi yeterince inceledikten sonra iç mekana geçelim. Ancak bizi iç açıcı bir manzara beklemiyor. Hatta fotoğraftan da anlaşılacağı üzere evin içi dışına göre çok daha vahim durumda. Küf, kir ve pas lekeleri akan duvar boyasına karışmış. Eski tip kaloriferler de iş göremez durumda. Bu son resimle binanın kullanılmaz durumda olduğu ve acilen onarıma ihtiyaç duyduğu açıkça ortada. Peki değişim nasıl olacak?

​Değişimden sonra

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Tadilat ve yenileme işlemleri bittikten sonra uzmanların proje için nasıl bir emek harcadıkları daha da net ortaya çıkıyor. Bu güzel dönüşüm sonrasında mimarlar binayı tekrar kullanılabilir hale getirip sahibine teslim etti. Şimdi sonuca baktığımız zaman eski virane görüntüsünden eser kalmadığını ve güzel bir kırsal eve dönüştüğünü kolayca dile getirebiliyoruz. Peki ne gibi değişikler yapıldı? İlk olarak evin boyasız gri beton cephesi güven verici ve iç açıcı beyaz rengine boyandı. Ahşap ve taş malzemeleri kullanılarak dış cepheye yeni yüzeyler eklendi. Çatı tamamen yenilendi ve böylece sağlam hale geldi. Bahçe de unutulmayarak güzel bir peyzaj kotarıldı. Evin son haline bakınca adeta İsviçre Alplerinde bir dağ evi görünümüne kavuştuğunu söylersek hiç de abartmış olmayız.

​Zarif iç mekan

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Evin iç mekanının nasıl berbat halde olduğunu daha önceki resimlerde görmüştük. Yenilenmiş iç mekan ise tek kelimeyle büyüleyici. Duvarlar kir ve lekelerden arındırılarak beyaza boyandı. Çatı ise yenilerek fotoğrafta gördüğünüz yeni haline kavuştu. Ahşap çatı ile beraber kullanılan kirişler mekana sıcak bir hava katmış. Evin dekorasyonu bu açıdan görünmese de eşyaların da yenilendiğini fark edebiliyoruz. Bilhassa aksesuarlarda modern parçalar yerine Polonya'ya has geleneksel objeler tercih edilmiş. Bu da kır evi tarzına uyan bir dekor oluşturuyor.

​Değişiklikler

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Son olarak yapılan değişiklikleri bir toparlayalım. Öncelikle ev genişletilip tüm kapı ve pencereler tamamen yenilendi. Soğuk havalar için yalıtım sağlandı, kazan ve borular değiştirildi. Bahçe düzenlenip güzel bir görünüme kavuşturuldu, yeni ağaç ve çiçekler ekildi. Son olarak eve kırsal stile uygun olarak mobilyalar ve aksesuarlar alındı. Sonuç olarak ev kullanılır hale geldi.

Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Şehir merkezinde 7 muhteşem İtalyan dairesi’ başlığını okuyabilirsiniz.

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