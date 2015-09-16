Heyecan verici ve şık yatak odası duvar kağıtları

‘Ailelerimizin minik üyeleri için sevimli bebek odası duvar kağıtları’ başlıklı bir önceki yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da sizlere yeni nesil duvar kağıtlarını görsel örneklerle süsleyerek tanıtmaya çalışacağız. Ancak yazımıza konu olan duvar kağıtlarının bu kez yatak odalarının dekorasyonunda nasıl değerlendirildiğini inceleyeceğiz.
Yatak odalarının duvarları sabah gözümüzü açtığımızda ilk gördüğümüz görüntüdürçoğu zaman. Bu yüzden güne iyi başlamanın anahtarı insanın göz zevkini keskinleştiren yatak odası duvarlarına sahip olmaktır desek çok da abartmış olmayız sanırız. İnsana ferahlık, huzur ve güzel bir yeni gün hissi veren görüntülerle uyanmaya elbette kimse hayır diyemez. Öyleyse yatak odası duvarlarının dekorasyonunun hiç de hafife alınmayacak bir konu olduğu gerçeği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Tabii ki kişisel zevkler burada bir numaralı rolü oynuyor. Kimisi minimalist, sade tarzları göz zevkine uygun bulurken, kimileri de klasik tarzları tercih ettiği gibi, aşağıda fotoğraflar yardımıyla da göreceğimiz üzere, artık yeni nesil duvar kağıtları sayesinde, manzara resim ve fotoğraflarından tutun sevdiğiniz sanatçıların veya takımın posterine kadar her türlü değişik duvar kağıdını bulmak mümkün. Bu büyük denizin içinde kaybolmamak için kendi tarzınızı belirleyip, diğer tarzları ekarte etmek zaman kazanma açısından en doğru yöntem gibi görünüyor. Sadece estetik değil fonksiyonellik de duvar kağıtları seçiminde önemli rol oynayan bir gerçekliktir, özellikle yatak odalarında. ‘Neden?’ diye soracaklar için bunu şöyle açıklayalım: Uyku kalitesi bütün insanalar için sağlığı ve gündelik yaşamı etkileyen çok önemli bir faktördür. Kimileri en ufak bir ışık huzmesinden dahi rahatsız olup, uykuları bölünebilmektedir. İşte bu gibiler ortamın yeteri kadar karanlık olması için genelde koyu renk duvar kağıtlarını tercih ettikleri görülür. Bazı kişiler ise, özellikle sabah çok erken kalkmalarını gerektiren düzenli işi olanlar, uyanmakta zorluk çekmemek için odanın çok fazla karanlık olmasını istemezler. Bu kişilerin de yatak odalarında açık renk duvar kağıtlarını tercih etmeleri gayet doğaldır. Kısacası tüm diğer dekorasyon bölümlerinde olduğu gibi yatak odalarının dekorasyonunu da belirleyen kişisel zevkler ve ihtiyaçlar arasındaki dengeyi bulma arayışıdır. Dolayısıyla duvar kağıtları da bu dengeyi doğru yansıtacak şekilde seçilmelidir. Şimdi örnek duvar kağıdı tasarımlarımızı incelemeye geçebiliriz.
Klasik dekorasyon tutkunları için ‘4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke’nin sizler için getirdiği bu duvar kağıtları açık ve koyu renklerin birleşimiyle ortaya çıkan kontrastlı renk yapısıyla dikkat çekiyor. Yaprak ve çiçek figürleriyle bezenmiş bu duvar kağıtları, odadaki diğer dekorasyon unsurlarıyla uyumlu yapısıyla da göz kamaştırıyor. Tarzın hayranları için gözü kapalı önerebileceğimiz bir model.
Ankara kökenli ‘4 Duvar’ firmasının yine klasik tarzda başka bir ürünüyle devam ediyoruz. Mavinin en enfes olduğu kadar en elegant tonlarının da kullanıldığı bu iddialı tasarımda, duvar kağıtları size bir 19. yüzyıl esintisi yaşatıp rüya içinde rüyalar alemine taşıyacak. Seçilen tonların açık olmasının bir tesadüften ziyade, yatak odasına ferahlatıcı bir etki yapmak için özen ve ustalıkla bilinçli bir şekilde seçildiği anlaşılıyor.
Ağaç ve kuşların cıvıltısını odanıza taşıyan bu duvar kağıdı tasarımı İspanya’dan. Kuşlar için daha farklı ve parlak bir renk seçilerek görünürlük ve vuruculuğunun arttırıldığı bu tasarım, duvar kağıdında ‘old school’dan sıkılıp farklılık arayan ama modern çizgiden vazgeçmeye de pek niyeti olmayan okurlarımız için makul bir çözüm gibi görünüyor. İspanyollar’ın dekorasyondaki iddialarının sadece bir örneği olan başarılı bir tasarım.
Endüstriyel tarz içerisinde değerlendirebilecek olan bu duvar kağıdı tasarımı farklılık arayan ve çağdaş dekorasyon aşığı okurlarımıza hitap ediyor. Sizler için İtalya’dan seçtiğimiz bu örnekte dev bir heykel çalışmasının baskısı, büyüklüğüne karşın rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmış. Yüksek tavanlı evler için birebir olan modelde isteğe ve zevke bağlı olarak farklı fotoğraf ve figürler de kullanabilmek de mümkün, ki bunun çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyoruz.
Farklılık ve enteresanlık yakalamak isteyen okurlarımız şimdiki örnek modelimizi çok beğeneceklerini tahmin ediyoruz. Bu üç boyutlu yeni nesil duvar kağıtları sıradışı tasarımlarıyla önümüzdeki yıllarda dekorasyonları domine etmeye aday gibi görünüyor. Çok fazla sayıda renk ve desen alternatifinin bulunduğu bu çarpıcı duvar kağıtlarının fotoğrafta gördüğünüz örneğini ülkemize taşıyan ise Group Enerji Yapı Dekorasyon isimli firmamız.
Pastel İç Mimarlık’ın tasarladığı bu odada duvar kağıdında morun çeşitli tonlarının hakimiyeti kuşkusuz en dikkat çekici husus. Hem dinlendirici bir sadelikten hem de çiçek, dal ve yaprak figürlerinin verdiği estetikten esintiler bulabileceğimiz duvar kağıtları, siyah ve gri tonlardan hoşlanmayan ancak yatak odasında koyu renk tercih etmek isteyenler için optimum bir seçenek adeta. Modern tarzın en güzel örneklerinden biri.
Ahşaptan bir kır evine ya da yazlığa sahip olma imkanı olmayanların artık yeni nesil duvar kağıtları sayesinde bu imkanı bir nebze de olsa yaşamaları mümkün. ‘Kalico’ isimli Fransız firmasının tasarımı olan bu çok gerçekçi duvar kağıtlarında sadece ahşap değil birçok farklı görüntü içeren model ve tasarımları bulmanız imkan dahilinde. Doğal malzemeden yana ama bunu bulma imkanına sahip değilseniz hiç değilse görüntüsünü yaşayabilmeniz için tavsiye edebileceğimiz bir ürün.
Yine Fransa’dan bir örnekle devam etmek istiyoruz. Birçok farklı renk ve büyüklükte üçgenlerden oluşan bu tasarım farklılık arayanların adresi olacak gibi duruyor. Açık renk ve ferah yapısıyla giriş kısmında bahsettiğimiz fonksiyonelliğe hizmet eden duruşu cezbediciliğini arttırıyor. En başta ve özellikle gençlerin seveceğini tahmin ettiğimiz bir ürün.
Daha önceki yazılarımızda da birçok başarılı tasarımını paylaştığımız Hannahome Design’ın bir başka şık ürünü. Genişçe palmiye yaprağı desenleriyle bezeli bu duvar kağıdının serideki diğer duvar kağıtları gibi ipekten ve bu ipeğe özel bir parlaklık sağlayan lureks lifinden üretildiğini biliyor musunuz? Lükse para harcamaktan kaçınmayan ve dekorasyonu bir hayat tarzına tahvil etmiş okurlarımızın dikkatinden kaçmayacak ölçüde çarpıcı olan bu serinin diğer örneklerini de sitemizde bulabilirsiniz.
Art Model isimli ülkemizden olan firmamız sizin için bu serinin yanında çok daha farklı serileri birbirinden farklı ve istediğiniz ebatlarda sunuyor. Kendilerinin de belirttiği gibi duvar kağıtlarında sınır yok, siz de istediğiniz herhangi bir manzara, resim, fotoğraf, poster veya portre ve birçok benzeri görseli istediğiniz ebat ve renklerde planlayıp Art Model’in hünerli ellerine bırakabilirsiniz. Önemli olan ne istediğinize karar vermeniz ve yatak odanızın geri kalan dekorasyonuyla olan uyumu gözetmenizdir.
Genelde yatak odası dekorasyonun, özelde de yatak odası duvar kağıtları planlanırken uyku kalitenizi tehlikeye düşürmeyecek şekilde modeller seçmeniz bu konuda hesaba katmanız gereken en öenmli faktördür. Kafanızdaki bunun haricinde sorular varsa sitemizdeki uzmanların da görüşlerine başvurabilirsiniz.