Heyecan verici ve şık yatak odası duvar kağıtları

‘Ailelerimizin minik üyeleri için sevimli bebek odası duvar kağıtları’ başlıklı bir önceki yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da sizlere yeni nesil duvar kağıtlarını görsel örneklerle süsleyerek tanıtmaya çalışacağız. Ancak yazımıza konu olan duvar kağıtlarının bu kez yatak odalarının dekorasyonunda nasıl değerlendirildiğini inceleyeceğiz.

Yatak odalarının duvarları sabah gözümüzü açtığımızda ilk gördüğümüz görüntüdürçoğu zaman. Bu yüzden güne iyi başlamanın anahtarı insanın göz zevkini keskinleştiren yatak odası duvarlarına sahip olmaktır desek çok da abartmış olmayız sanırız. İnsana ferahlık, huzur ve güzel bir yeni gün hissi veren görüntülerle uyanmaya elbette kimse hayır diyemez. Öyleyse yatak odası duvarlarının dekorasyonunun hiç de hafife alınmayacak bir konu olduğu gerçeği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Tabii ki kişisel zevkler burada bir numaralı rolü oynuyor. Kimisi minimalist, sade tarzları göz zevkine uygun bulurken, kimileri de klasik tarzları tercih ettiği gibi, aşağıda fotoğraflar yardımıyla da göreceğimiz üzere, artık yeni nesil duvar kağıtları sayesinde, manzara resim ve fotoğraflarından tutun sevdiğiniz sanatçıların veya takımın posterine kadar her türlü değişik duvar kağıdını bulmak mümkün. Bu büyük denizin içinde kaybolmamak için kendi tarzınızı belirleyip, diğer tarzları ekarte etmek zaman kazanma açısından en doğru yöntem gibi görünüyor. Sadece estetik değil fonksiyonellik de duvar kağıtları seçiminde önemli rol oynayan bir gerçekliktir, özellikle yatak odalarında. ‘Neden?’ diye soracaklar için bunu şöyle açıklayalım: Uyku kalitesi bütün insanalar için sağlığı ve gündelik yaşamı etkileyen çok önemli bir faktördür. Kimileri en ufak bir ışık huzmesinden dahi rahatsız olup, uykuları bölünebilmektedir. İşte bu gibiler ortamın yeteri kadar karanlık olması için genelde koyu renk duvar kağıtlarını tercih ettikleri görülür. Bazı kişiler ise, özellikle sabah çok erken kalkmalarını gerektiren düzenli işi olanlar, uyanmakta zorluk çekmemek için odanın çok fazla karanlık olmasını istemezler. Bu kişilerin de yatak odalarında açık renk duvar kağıtlarını tercih etmeleri gayet doğaldır. Kısacası tüm diğer dekorasyon bölümlerinde olduğu gibi yatak odalarının dekorasyonunu da belirleyen kişisel zevkler ve ihtiyaçlar arasındaki dengeyi bulma arayışıdır. Dolayısıyla duvar kağıtları da bu dengeyi doğru yansıtacak şekilde seçilmelidir. Şimdi örnek duvar kağıdı tasarımlarımızı incelemeye geçebiliriz.