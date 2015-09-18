Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri

Sokak kültürünü ve sokağın dinamizmini evinize taşımak istiyorsanız örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonu ve kullanılan duvar kağıdı örneği tam size göre. Gördüğümüz yatak odası dekorasyonunda sokağa dair kişinin zevklerine uygun tasarlanarak hem orijinal bir dekorasyon örneği oluşturulmuş hem de kalıplara sığmayan bir etki elde edilmiş. Sehpa olarak kullanılan ve belki de sokaktan bulunup dönüştürülmüş varil dekorasyondaki temel aksesuarların başında geliyor. Fakat asıl ilgi çekici olan ve yatak odasının temel özelliğini oluşturan duvar kağıdı, tıpkı sokakta gördüğümüz grafitiler gibi tasarlanarak o tarzda boyanmış. Duvar kağıdı hem renkli bir illüstrasyon etkisinde olup hem de desen izlenimi veren gölgeli çizimlerle kompoze edilerek yatak odasına renk ve boyut kazandırmış. Haydi siz de istediğiniz türde bir çizimi duvarlarınıza geçirin!