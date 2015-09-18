Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri

Yatak odalarınızda dekorasyon tercihinize uyum sağlayacak 10 farklı duvar kağıdı önerisi hazırladık. Dilerseniz duvarlarınız sevdiğiniz desenler ve formlarla boyut ve derinlik kazanabilir. Eğer bu örneklerden fazlasını görmek isterseniz Bahar havası estiren çiçek desenli duvar kağıtları başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonunuzdan sıkıldıysanız tek bir dokunuşla odanızın atmosferini değiştirebilirsiniz. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonu modern bir çizgiye sahip olmakla birlikte belirli renklerin son derece şık kullanımıyla huzurlu ve elegan bir yapıya büründürülmüş. Dekorasyonda kullanılan renkler baskın fakat doğru kullanımlarla yatak odasındaki duvar kağıdıyla bütünleşerek estetik algıyı güçlendirir nitelikte. Yatak odasının tek bir duvarına uygulanmış duvar kağıdı tasarımı merkezinde bir kadın portresiyle dekorasyonun stiline paralel modern bir üslupta. Soyut olarak nitelendirebileceğimiz duvar kağıdının diğer kısımları renklerin dengeli kullanımıyla yatak odasının devinimli hale gelmesini sağlamış.
Portekizli bir firma olan PREGO SEM ESTOPA BY ANA CORDEİRO, bizleri yatak odası dekorasyonunda duvar kağıdının en iyi örneklerinden biriyle buluşturuyor. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonunda renk ve aksesuar kullanımını tasarımın temel noktası olarak görebiliyoruz. Modern stile sahip yatak ve yatak başı sarı, beyaz ve krem rengiyle oluşturularak duvar kağıdının yeşil- mavi arası rengiyle retro bir görünüm elde edilmiş. Kullanılan duvar kağıdı deseni tek bir birimin çoğaltılmasıyla oluşmuş, geometrik tekrarın duvardaki hareketliliği sağlanmış. Tabi ki bu noktada gördüğümüz duvarı ortaya çıkan aksesuarları es geçmemek gerekiyor. Altın yaldızla patine edilmiş çiçek formundaki ayna duvar kağıdının rengiyle hoş bir uyum yakalamış.
Sokak kültürünü ve sokağın dinamizmini evinize taşımak istiyorsanız örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonu ve kullanılan duvar kağıdı örneği tam size göre. Gördüğümüz yatak odası dekorasyonunda sokağa dair kişinin zevklerine uygun tasarlanarak hem orijinal bir dekorasyon örneği oluşturulmuş hem de kalıplara sığmayan bir etki elde edilmiş. Sehpa olarak kullanılan ve belki de sokaktan bulunup dönüştürülmüş varil dekorasyondaki temel aksesuarların başında geliyor. Fakat asıl ilgi çekici olan ve yatak odasının temel özelliğini oluşturan duvar kağıdı, tıpkı sokakta gördüğümüz grafitiler gibi tasarlanarak o tarzda boyanmış. Duvar kağıdı hem renkli bir illüstrasyon etkisinde olup hem de desen izlenimi veren gölgeli çizimlerle kompoze edilerek yatak odasına renk ve boyut kazandırmış. Haydi siz de istediğiniz türde bir çizimi duvarlarınıza geçirin!
Yatak odası dekorasyonunda birbirinden farklı ve sonsuz alternatifli duvar kağıtları olduğunu biliyor muydunuz? Tasarımcılar artık sadece duvarları duvar kağıtlarıyla renklendirmiyor, adeta odayı bir tuvale dönüştürüyorlar. Örnek fotoğrafta gördüğünüz Akdeniz stiline sahip yatak odası dekorasyonu, beyazı ve maviyi tüm çeşitliliğiyle kullanmış gözüküyor. Yatak, yatak başı ve perdelerin tamamiyle beyaz olarak seçildiği dekorasyonda duvar kağıdı önemli bir rol oynuyor. Tek bir duvarın kent silüetine dair çatılar ve pencerelerle donatıldığı illüstrasyon kendimizi başka bir yerde hissetmemizi sağlıyor. İllüstrasyonla duvarın üzerinde bir boyut kazandırılan yüzey, odanın tüm havasını değiştiren nitelikte. Çizimlerinizi evlere taşımanın vakti geldi de geçiyor bile!
Yatak odanız fazla geniş değilse size önereceğimiz bir kaç ipucuyla odanızı ferahlatıp kişiselleştirebilirsiniz. Örnek fotoğrafta gördüğünüz yatak odası dekorasyonu genelde beyazın hakim duruşuyla son derece geniş bir yer izlenimi veriyor. Yatak başında kullanılan modern stildeki gri kumaş, odanın dinginliğini pekiştirirken aynı zamanda yatağın üzerinde kullanılan yatak örtüsü ve yastıklarla da hoş bir uyum içinde. Çok fazla detayla yorulmadan çözümlenmiş dekorasyon, yatağın arkasında kullanılan duvar kağıdıyla ortama hem şirin hem de sade bir hava vermiş. Duvar kağıdı beyaz üzerine siyah puantiyeli deseniyle eski siyah beyaz filmlerin duygusunu hissetmemizi sağlıyor. Çağrışımlar geçmişimizdir, haydi yenilenmeye başlayın!
Yatak odanızın çok az aksesuarla ve belirli vurgularla harika bir atmosfere sahip olmasını ister misiniz? Örnek fotoğraf, evlerimizi başka bir atmosfere taşımanın hiç de zor olmadığının bir göstergesi. Yatak odası dekorasyonunun çok az bir kısmını gördüğümüz bu fotoğraf, küçük bir ayrıntıyla bile odayı algılamamızı sağlıyor. yatak başı olarak kullanılan masif ahşap, duvar kağıdının rengi ve içeriğiyle bütünleşiyor. Kendinizi bir ormanın ortasında hayal edebileceğiniz bu duvar kağıdı, yapraklı bitkilerden bir kompozisyon yaratılarak oluşturulmuş. Ayrıca Japon animasyonlarına ilginiz varsa, o doğayı hissetmeniz için bu tasarımı uygulamanız yeterli. Pirinç- metal alaşımlı aydınlatma elemanınız tam da bu çizgiye uyacak stilde çözümlenmiş. Orman odanızda!
Yatak odaları dekore edilirken genellikle yaşayan kişiler için en kritik mekanlar olduğu için, uyurken görmek istenilen renkleri tercih etmek gerekir. Bununla birlikte yatak odasının dekorasyonunu farklılaştırmak için yatak başının ardındaki duvarda daha özgür seçimlerde bulunulabilir. Böylelikle uyku saatlerinde göremediğiniz duvar odanın dekoratif kalitesini de yükselmiş olacak. Tabi bu kaliteyi bir sürü desen seçeneği bulabileceğiniz duvar kağıtlarıyla sağlamak çok kolay. Bu mekanda oldukça sempatik desenlere sahip bir duvar kağıdı kullanılmış. Mat kırmızının üzerindeki illüstratif yaprak desenleri mekanı bir film karesine çeviriyor. Kendi mekanınızın yönetmeni de sizsiniz, hayatınız için bu örnekteki güzel bir seçenek değil mi?
Bu örnekte görülen yatak odası dekorasyonu genel olarak birbiriyle uyumlu iki rengin odadaki tüm birimlere yansıtılması zerinden kurgulanmış. Bunun sonucu olarak oluşan monokrom etki yatak odasını dingin ve dinlendirici bir ortama dönüştürmüş. Mekanın genelinde kullanılan sıcak kahverengi duvar kağıdı rengin etkisi sebebiyle ışığı daha çok emeceği için uyku kaliteniz yükselecek. Mekanın genelindeki bu ton yatak başının arkasındaki duvarda daha hareketli bir hale geliyor. Yatak başının üzerine genellikle bir şeyler asma ihtiyacı duyulur. Ancak bu tür çözümlemelerle hem mekanın genel dinginliği bozulmuyor hem de yatak başının arkasındaki duvarda duvar kağıdı aracılığıyla farklılık yaratılmış oluyor.
Klasik stilin motifleri bazılarımız için vazgeçilmezdir. Aydınlatmalardan mobilyalara yaşam alanının her noktasında klasik çizgilerin zarifliğini taşıyanlar için dekorasyonda duvar kağıdı oldukça temel unsurlardandır. Çünkü bu türde dekore edilen bir evin duvarlarına da mekandaki diğer ögeleri tamamlayıcı motifleri barındıran duvar kağıtlarından uygulamak gerekir. Bu örnekteki yatak odasında duvar kağıdının mekandaki tüm elemanlara nasıl da güzel bir fon oluşturduğu görülüyor. Damask desenli duvar kağıdı mavi tonlarını barındırıyor. Dolayısıyla bu pastel soğuk rengin üzerinde mobilyaların varakları ve işlemeleri daha görünür hale geliyor.
Bebekli aileler yatak odalarına hayatlarının bir parçası olan bebeklerini de katarlar. Bebeğin hareketlerini incelemek, ona bir şeyler öğretmek ve özellikle beraber uyuyup uyanmak oldukça özel anlardır. Bu özel anların geçtiği mekanı da dekore ederken bebek kokusunun ve huzurun dolacağı bu atmosferi doğru renklerle pekiştirebilirsiniz. Bu örnekteki yatak odasında pastel renkler kullanılarak yumuşak geçişlerle aydınlık bir ortam yaratılmış. Pastel pembe perdeler, yastık kılıfları ve bebek karyolasındaki kurdelelere eşlik eden desenlere sahip duvar kağıdı da bu huzurlu mekanı taçlandırıyor. Aynı desenin tüm odada tekrar ettiği bu duvar kağıdı modeli özellikle duvarların alt kısmı ahşap kaplama olan duvarlarda bir başka güzel duruyor.