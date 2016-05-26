Camın bir eve kazandırdığı zarafet ve şıklık

Ev inşaatları eski çağlardan beri taş, kaya veya beton malzemeleri kullanılarak yapılmış, teknolojinin gelişmesi ve modern çağa geçilmesi ile bu malzemeler yerine çok farklı malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Bu malzemeler içinde bir eve karakter kazandıran estetik bir çizgi oluşturan ve evin gün ışığından daha fazla yararlanmasını sağlayan malzeme olan cam günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomik olması, şık bir görünüm sağlaması, statik açıdan evin ağırlığını azaltması gibi avantajlarının yanında evin dışarıdan muhteşem görünmesine katkı da bulunması camın tercih edilmesini sağlıyor. Günümüzde bir çok evde cam duvar kullanıldığını ve ısı tasarrufunun diğer malzemelere göre daha iyi olduğunu görebiliriz. Camın yoğun olarak kullanıldığı evleri incelediğinizde iç ve dış cephe dekorasyonunun ne kadar şık ve zarif olduğunu göreceksiniz. Homify cam kullanılan evleri sizler için bir araya getirerek incelemenizi sağlıyor. Bu sayede cam hakkındaki olumsuz fikirleriniz ortadan kalkacak ve evinizde rahatça cam kullanmaya başlayacaksınız.