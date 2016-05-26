Camın bir eve kazandırdığı zarafet ve şıklık

Ev inşaatları eski çağlardan beri taş, kaya veya beton malzemeleri kullanılarak yapılmış, teknolojinin gelişmesi ve modern çağa geçilmesi ile bu malzemeler yerine çok farklı malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Bu malzemeler içinde bir eve karakter kazandıran estetik bir çizgi oluşturan ve evin gün ışığından daha fazla yararlanmasını sağlayan malzeme olan cam günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomik olması, şık bir görünüm sağlaması, statik açıdan evin ağırlığını azaltması gibi avantajlarının yanında evin dışarıdan muhteşem görünmesine katkı da bulunması camın tercih edilmesini sağlıyor. Günümüzde bir çok evde cam duvar kullanıldığını ve ısı tasarrufunun diğer malzemelere göre daha iyi olduğunu görebiliriz. Camın yoğun olarak kullanıldığı evleri incelediğinizde iç ve dış cephe dekorasyonunun ne kadar şık ve zarif olduğunu göreceksiniz. Homify cam kullanılan evleri sizler için bir araya getirerek incelemenizi sağlıyor. Bu sayede cam hakkındaki olumsuz fikirleriniz ortadan kalkacak ve evinizde rahatça cam kullanmaya başlayacaksınız.
Fantastik büyük cam cepheler; bir evin ne kadar modern olduğunu, estetik açıdan oluşturduğu zarafeti görebilirsiniz. Beyaz dış cephe içinde çok şık ve çok görsel bir görüntüye sahip olan cam cepheler bu evi normal halinden kat at daha güzel gösteriyor.
Prefabrik evlerde de camlar cömert bir şekilde kullanılabilir. Ahşap evler doğal halleri ile çok şık ve hayranlık uyandırıcı oldukları gibi camlar evi daha karakterize etmiş. Ahşabın doğallığı ve cam ile buluşması sonucunda ortaya resimdeki gibi kusursuz bir görsellik çıkmış. Cam, bir bölümde duvar görevi görürken bir bölümde de kapı veya pencere olarak kullanılmış.
Camlar sadece duvar olarak tercih edilmez. Evin pencerelerini daha geniş pencereler haline getirerek evin cam ile daha fazla buluşmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde geniş pencerelere sahip bir kır evinin ne denli görsel be ne denli muhteşem olduğunu görüyorsunuz.
Eviniz geniş bir arazi üzerine kurulu ise cam kullanarak evinizi çekici ve cezbedici bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Resimdeki evde olduğu gibi evinizin bahçeye bakan duvarlarını cam ile yaparak bahçenizin muhteşem görselliğini evinizden izleyebilirsiniz. Cam ile tercih edeceğiniz renge dikkat ederek resimdeki gibi muhteşem bir uyum yakalamalısınız.
Bir evin güneye bakan cephesini cam ile kaplayarak güneş ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle evinizin güney cephesinde bir havuz varsa ve bu havuzun güzelliğini oturma odanızdan yatak odanızda görmek istiyorsanız cam paneller kaçınılmaz tercih olacaktır.
Mimari tasarımı yapılırken cam tercih edilmesi evin daha görsel bir dış cepheye sahip olmasını sağlar. Örnek resimde yer alan evde olduğu gibi çatı ile ana girişin kesiştiği bölüm cam ile kaplanmış ve sonuç olarak ortaya kusursuz bir dış cephe güzelliği olan bir ev çıkmış.
Büyük evlerde cam ile taşıyıcı kolonların uyumunu yakalamak oldukça zordur. Bu ev örneğinde bu uyum ve kontrast çok iyi bir şekilde yakalanmış ve ortaya resimdeki şık ve zarif bir ev çıkmış. Bahçesinin güzelliği ve evin rengi çok şık bir ikili oluşturmuş.
Evin arazisi ve bahçe peyzajı ile birlikte tasarım içerisine yerleştirilmiş olan cam paneller resimdeki büyüleyici güzelliği ortaya çıkarmış.Çok katlı bir bina olmasına rağmen dış cephenin neredeyse tamamı cam yapılarak doğa içinde şeffaf, zarif, şık ve estetik bir ev yapılmış.