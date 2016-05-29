Bir tatlı huzur alabileceğiniz 10 şahane ev

Günlük yaşamımızın çoğunu geçirdiğimiz barınağımız olan evler, insana huzur veren, güzelliği ve şirinliği ile yaşayanları mutlu eden, estetik ve zarafeti ile insanları mest eden yapılarda olduğunda insan daha yavaş yaşlanıyor. Bir evin güzel olması, şirin olması ve insana huzur vermesi kadar keyifli bir durum yoktur. Eğer evinizi sizi içine çekiyor, size mutlu olma yolunu açıyorsa ne ala, aksi durumda eve gelmek istemeyeceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Homify bu gün sizler için bir tatlı huzur alabileceğiniz, dünya üzerinde farklı noktalarda bulunan ve çok farklı kişiliklerin elinde tasarlanarak uyarlanmış olan evleri gezdiriyor. Bu evleri gezerek insana huzur verebilecek bir evin ne kadar harkulade olduğunu görecek ve bu evlerden birine sahip olmayı arzulayacaksınız.