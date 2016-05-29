Bir tatlı huzur alabileceğiniz 10 şahane ev

Günlük yaşamımızın çoğunu geçirdiğimiz barınağımız olan evler, insana huzur veren, güzelliği ve şirinliği ile yaşayanları mutlu eden, estetik ve zarafeti ile insanları mest eden yapılarda olduğunda insan daha yavaş yaşlanıyor. Bir evin güzel olması, şirin olması ve insana huzur vermesi kadar keyifli bir durum yoktur. Eğer evinizi sizi içine çekiyor, size mutlu olma yolunu açıyorsa ne ala, aksi durumda eve gelmek istemeyeceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Homify bu gün sizler için bir tatlı huzur alabileceğiniz, dünya üzerinde farklı noktalarda bulunan ve çok farklı kişiliklerin elinde tasarlanarak uyarlanmış olan evleri gezdiriyor. Bu evleri gezerek insana huzur verebilecek bir evin ne kadar harkulade olduğunu görecek ve bu evlerden birine sahip olmayı arzulayacaksınız.
Huzur ve mutluluk arıyorsanız doğanın kalbinde yer alan ve insanı huzura boğan , yeşillikler içinde cam duvarları olan ışıl ışıl bir aile evi tam olarak aradığınız ev. Bu evde yaşayan insanlar kolay kolay yaşlanmayacak ve her anın tadını çıkararak yaşayacaklar. günümüz beton şehirleri içinde her bireyin hayal ettiği ve yaşamayı arzuladığı bir ev.
Bu evimiz, oldukça zarif bir tasarıma sahip olarak yapılmış ve zarafetinin artırılması için çok şık bir bahçe düzenlemesi yapılmış. Ahşap malzemenin yoğun kullanılması ile muhteşem bir güzellik ortaya çıkarılmış. Dış cephenin renkli dünyasına bahçe peyzajı da eklenmiş ve sonuç olarak çok zarif ve çok şık bir ev ortaya çıkarılmış. Bu ev de yaşayanlar için mutluluk sıradan bir olay haline gelecektir.
Bir ev düşünün ki sadece dış cephe rengi ve mimarisi ile insanı büyülesin. İşte bu ev tam da bu tanıma uyuyor. Dış cephe mantolaması yapılan ve saf beyaz renk kullanılan bu ev, havuzunun estetiği, havuz etrafının ahşap kaplanmış olması, balkonu ile muhteşem görünüyor. Mimari tasarımı şüphesiz herkesin takdirini topluyor. Cam duvarları insanı kendisine hayran bırakıyor.
Bu resimde yer alan ev, tam olarak hayallerimizi süsleyen küçük, renkli, doğal ve havuzlu bir ev. Taş kullanılarak inşa edilen ve bahçe duvarlarında da konsepte uygun taşlar kullanılarak uyum bozulmayan, havuzu ve bahçesi ile doğal olan, ahşapların yoğun kullanılmış olması ile doğallığı perçimlenmiş bir ev. Bu özellikleri ile bir çok insanın hayalini süsleyen ev olma özelliğine sahip oluyor.
Bu ev tamda huzur arayanlar için biçilmiş kaftan. Bir kale edası ile inşa edilmiş ve taş kullanılmış. Böyle bir eve sahip olduğunuzda kendinizi, kaleyi korumakla yükümlü ordu komutanı gibi düşünebilirsiniz. Evin tasarımı şahane bir şekilde kaleye benzetilmiş ve kalenin ön tarafına bir bahçe düzenlemesi yapılarak keyif yapmanız için imkan sağlanmış. Evin inşası sırasında ahşaplar kullanılmış ve dönem özellikleri taşıyan bir ev ortaya çıkarılmış.
Cam malzemesi, bir evde kullanıldığında evin görselliği kendiliğinden tavan yapıyor. Bu örenkte olduğu gibi cam yerine ahşap veya beton tercih edilse evin dış cephe ihtişamı bu kadar görkemli olamazdı. Bu evde camlar oldukça fazla kullanılarak hem görsellik artırılmış hem de ev sakinlerinin muhteşem bir eve ve bahçeye sahip olmalarından dolayı mutlu olmalarını sağlanmış.
İnsanı mutlu edecek etkenler arasında evin mimari tasarımının ne kadar harika olduğu sorusunun cevabı da yer alır. Bu örnekte olduğu gibi ev muhteşem bir tasarıma sahip olacak şekilde yapılmış ve sonuç olarak görkemli bir ev ortaya çıkarılmış. Renk seçimleri evin asaletini dışarı yansıtarak görselliğini katlamış.
Kalabalık aileler için ideal geniş ev tanımı tam olarak bu eve uyuyor. Odalarının sayısının fazla olması ve geniş bir bahçesinin bulunması ailenin bireyleri ve çocuklar için aranıp ta bulunamayan bir etken. Evin dış cephesi oval mimarisi ve oval verandaları insanı seyrederken mutlu ediyor.
Eğer bir çiftlik kuracaksanız veya geniş bir arazi üzerine bir yerleşke kuracaksanız resimdeki gibi bir çiftlik evi tercih etmelisiniz. Bu evin bir çok artısı olmakla birlikte en önemli özelliğe bacası sayesinde birinci katta barbekü keyfi yapabilirken ikinci katta şömine keyfi yapma imkanı vermesidir.
Eğer imkanınız varsa mutlu olmak adına evinize bir havuz yaptırmalısınız. Havuz bir evin güzelliğini pekiştiren ve görselliğini perçimleyen yeğane etkendir. Örnek resimde yer alan evin, yeşil bir bahçeye sahip olması, havuza sahip olması ile daha şirin ve daha estetik bir ev haline gelmiş.
Bu ev örneği tam olarak şehrin merkezinde yer alan ve kendi içinde bağımsızlığını ilan etmiş bir ev. Kendi garajı, bahçesi, yaşam alanları ile insanın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir tasarıma sahip olduğu için günümüz beton şehirleri içinde bir nimet oluyor..