Başarılı terasların öncesi ve sonrası

Hepimiz iş yaşamımızdan dolayı evde dinlenmeyi, özellikle teras da keyif yapmayı çok severiz. Yaz aylarında akşam yemekleri yediğimiz, kış aylarında güneşlendiğimiz ve temiz hava soluduğumuz teraslar aynı zamanda evlerimize karakter kazandıran unsurlardır. Bu nedenle evimize bir teras yapacaksak veya terasımızı onarıp daha keyifli bir alan haline getireceksek dikkat etmemiz gereken püf noktaları vardır. Teras genişliği, kullanılan malzemeler, teras mobilyaları, teras etrafına yerleştirilecek yeşil bitkileri çok titiz bir çalışma ile planlamalı ve teras dekorasyonunu tamamlamalıyız. Teras düzenlemeleri ile ilgili homify teras yazılarımızı inceleyerek ve örnek uygulamaları irdeleyerek dikkat etmeniz gereken püf noktalarını görebilir ve eksiksiz kusursuz bir terasa sahip olabilirsiniz.