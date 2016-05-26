Başarılı terasların öncesi ve sonrası

Hepimiz iş yaşamımızdan dolayı evde dinlenmeyi, özellikle teras da keyif yapmayı çok severiz. Yaz aylarında akşam yemekleri yediğimiz, kış aylarında güneşlendiğimiz ve temiz hava soluduğumuz teraslar aynı zamanda evlerimize karakter kazandıran unsurlardır. Bu nedenle evimize bir teras yapacaksak veya terasımızı onarıp daha keyifli bir alan haline getireceksek dikkat etmemiz gereken püf noktaları vardır. Teras genişliği, kullanılan malzemeler, teras mobilyaları, teras etrafına yerleştirilecek yeşil bitkileri çok titiz bir çalışma ile planlamalı ve teras dekorasyonunu tamamlamalıyız. Teras düzenlemeleri ile ilgili homify teras yazılarımızı inceleyerek ve örnek uygulamaları irdeleyerek dikkat etmeniz gereken püf noktalarını görebilir ve eksiksiz kusursuz bir terasa sahip olabilirsiniz.
Bir teras için öncelik terasta kullanılacak ortak alanın belirlenmesidir. Aile bireyleri için yeterli bir yaşam alanı bırakıldıktan sonra mobilyalar ve yeşil bitkiler yerleştirilmelidir. Bu durumda düzenleme istediğiniz gibi sorunsuz ilerleyecek ve istediğiniz terasa kavuşabileceksiniz. Aksi durumda ise beklemediğiniz sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu teras örneğinde olduğu gibi küçük bir ortak alan bıraktığınızda yaşam alanınızı daraltmış ve mobilyalar için daha az yer ayırmış olursunuz.
Terasın yenileme işlemleri sonrasında ortak alan genişletilmiş, teras büyütülerek aile için yeterli büyüklüğe sahip şık bir teras haline getirilmiş. Özel bir üst örtü yapılarak güneş ışığının etkisi kırılmış. Mobilyalar ve zemin ahşap malzemeden tercih edilerek doğal bir teras olmasına özen gösterilmiş.
Bir evde teras var ise mutlaka titiz bir çalışma yapılmalı ve görsel, son derece kusursuz bir teras haline getirilmelidir. resimdeki gibi eski görünüme sahip bir teras için titiz bir çalışma yapılarak görsel ve şık bir teras ortaya çıkarılabilir. Ev sakinlerinin isteği doğrultusunda yenileme çalışmaları yapılan bu eski terasın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız.
Bu teras bir önceki terasın yenilenmiş halidir.Koyu ve yıpranmış renkleri ile kötü görünen teras canlı ve parlak renklere sahip olmuş, etrafta çirkin görünen yeşillik bitkiler kesilerek manzara ortaya çıkarılmış. teras içinde doğal bir yeşil alan oluşturulmuş ve sonuç olarak hayranlık uyandıran bir teras ortaya çıkarılmış.
Eski bir ev ve çevresi yaşanmaz harap bir halde iken evin yeni sahipleri bu alanı onararak bir teras haline getirmiş. Önce zemin doldurularak kot farkı ortadan kaldırılmış ve ahşap ile kaplanarak görsel bir alan oluşturulmuş. Eski ev beyaz renk ile boyanarak muhteşem bir güzelliğe kavuşturulmuş. Mobilyalar ev ile uyumlu renklerde seçilmiş ve ortaya resimdeki gibi şık bir teras çıkarılmış.
Evin etrafı ilgi görmediği için kendi çapında bir orman alanına dönüşmüş. her ne kadar yeşil olsa da başı boş bitkiler evin boyuna ulaşmış. ev sakinleri bu alanı bir teras alanına çevirmek için çalışma başlatmış ve evlerine bir teras kazandırarak teras keyfi yaşamak istemişler.
Yeşil alanı budama ile işe başlayan ev sakinleri daha sonra bu alana toprak dökerek yüzey örtüsü oluşturmuş, toprak alanın bir kısmı koyu renkli kestane ağacından yapılmış ahşap ile kaplanarak şık ve estetik bir zemin oluşturulmuş. Toprak olarak bırakılan alan ise yeşil alanın eksikliğini gidermek için bırakılmış. Evin bu cephesinin de bakımı yapılarak keyifli bir yaşam alanı olan teras tamamlanmış.