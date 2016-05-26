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Başarılı terasların öncesi ve sonrası

ümit atdağ ümit atdağ
Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
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Hepimiz iş yaşamımızdan dolayı evde dinlenmeyi, özellikle teras da keyif yapmayı çok severiz.  Yaz aylarında akşam yemekleri yediğimiz, kış aylarında güneşlendiğimiz ve temiz hava soluduğumuz teraslar aynı zamanda evlerimize karakter kazandıran unsurlardır.  Bu nedenle evimize bir teras yapacaksak veya terasımızı onarıp daha keyifli bir alan haline getireceksek dikkat etmemiz gereken püf noktaları vardır. Teras genişliği, kullanılan malzemeler, teras mobilyaları, teras etrafına yerleştirilecek yeşil bitkileri çok titiz bir çalışma ile planlamalı ve teras dekorasyonunu tamamlamalıyız. Teras düzenlemeleri ile ilgili homify teras yazılarımızı inceleyerek ve örnek uygulamaları irdeleyerek dikkat etmeniz gereken püf noktalarını görebilir ve eksiksiz kusursuz bir terasa sahip olabilirsiniz.

Öncesi: küçük ortak alan

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Bir teras için öncelik terasta kullanılacak ortak alanın belirlenmesidir. Aile bireyleri için yeterli bir yaşam alanı bırakıldıktan sonra  mobilyalar ve yeşil bitkiler yerleştirilmelidir. Bu durumda düzenleme istediğiniz gibi sorunsuz ilerleyecek ve istediğiniz terasa kavuşabileceksiniz. Aksi durumda ise beklemediğiniz sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu teras örneğinde olduğu gibi küçük bir ortak alan bıraktığınızda yaşam alanınızı daraltmış ve mobilyalar için daha az yer ayırmış olursunuz.

Sonrası: geniş teras

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Terasın yenileme işlemleri sonrasında ortak alan genişletilmiş, teras büyütülerek aile için yeterli büyüklüğe sahip şık bir teras haline getirilmiş. Özel bir üst örtü yapılarak güneş ışığının etkisi kırılmış. Mobilyalar ve zemin ahşap malzemeden tercih edilerek doğal bir teras olmasına özen gösterilmiş.

Öncesi: kötü görüntü

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Bir evde teras var ise mutlaka titiz bir çalışma yapılmalı ve görsel, son derece kusursuz bir teras haline getirilmelidir. resimdeki gibi eski görünüme sahip bir teras için titiz bir çalışma yapılarak görsel ve şık bir teras ortaya çıkarılabilir. Ev sakinlerinin isteği doğrultusunda yenileme çalışmaları yapılan bu eski terasın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız.

Sonrası: muhteşem teras

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Bu teras bir önceki terasın yenilenmiş halidir.Koyu ve yıpranmış renkleri ile kötü görünen teras canlı ve parlak renklere sahip olmuş,  etrafta çirkin görünen yeşillik bitkiler kesilerek manzara ortaya çıkarılmış. teras içinde doğal bir yeşil alan oluşturulmuş ve sonuç olarak hayranlık uyandıran bir teras ortaya çıkarılmış.

Boş arazi ve teras

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Eski bir ev ve çevresi yaşanmaz harap bir halde iken evin yeni sahipleri bu alanı onararak bir teras haline getirmiş. Önce zemin doldurularak kot farkı ortadan kaldırılmış ve ahşap ile kaplanarak görsel bir alan oluşturulmuş. Eski ev beyaz renk ile boyanarak muhteşem bir güzelliğe kavuşturulmuş. Mobilyalar ev ile uyumlu renklerde seçilmiş ve ortaya resimdeki gibi şık  bir teras çıkarılmış.

Öncesi yeşil alan

건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Evin etrafı ilgi görmediği için kendi çapında bir orman alanına dönüşmüş. her ne kadar yeşil olsa da başı boş bitkiler evin boyuna ulaşmış. ev sakinleri bu alanı bir teras alanına çevirmek için çalışma başlatmış ve evlerine bir teras kazandırarak teras keyfi yaşamak istemişler.

Sonrası estetik teras

건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Yeşil alanı budama ile işe başlayan ev sakinleri daha sonra bu alana toprak dökerek yüzey örtüsü oluşturmuş, toprak alanın bir kısmı koyu renkli kestane ağacından yapılmış ahşap ile kaplanarak şık ve estetik bir zemin oluşturulmuş. Toprak olarak bırakılan alan ise  yeşil alanın eksikliğini gidermek için bırakılmış. Evin bu cephesinin de bakımı yapılarak keyifli bir yaşam alanı olan teras tamamlanmış.

Devasa çatısı ile masalsı bir ev
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