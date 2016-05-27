Sonsuza kadar aşık olacağınız bir ev

Homify bu gün sizleri Hollanda'ya götürüyor. Modern yaşamın getirdikleri ve modernizmi tam anlamıyla bünyesinde barındıran bu ev, ziyaretçilerin kalbinde yer edinerek unutulmaz izler bırakıyor. Hollanda'nın Eindhoven kentinde yer alan bu ev DENOLDERVLEUGELS MİMAR & Associates mimarlık ofisi tarafından yapılmış.Bir orman içerisinde yer alan harabe bir evin 2013 yılında satın alınması ile başlanılan bu proje mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümlerinden uzmanların bir araya gelmesiyle tamamlanmış ve sonuç olarak ortaya büyüleyici ve hayranlık uyandırıcı bir ev çıkarılmış. İki ana binadan oluşan, saz kaplı çatısı ve çatı mimarisi ile muhteşem görünen evin iç mimarisi ile insanları mest eden bu evin bahçesi de muhteşem bir peyzaj düzenlemesi ile ormanın doğal bir parçası haline getirilmiş. Seçimler, tercihler, renkler ile her ziyaretçinin kalbinde unutulmaz bir iz bırakan bir ev haline getirilmiş.