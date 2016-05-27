Sonsuza kadar aşık olacağınız bir ev

Homify bu gün sizleri Hollanda'ya götürüyor. Modern yaşamın getirdikleri ve modernizmi tam anlamıyla bünyesinde barındıran bu ev, ziyaretçilerin kalbinde yer edinerek unutulmaz izler bırakıyor. Hollanda'nın Eindhoven kentinde yer alan bu ev DENOLDERVLEUGELS MİMAR & Associates mimarlık ofisi tarafından yapılmış.Bir orman içerisinde yer alan harabe bir evin 2013 yılında satın alınması ile başlanılan bu proje mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümlerinden uzmanların bir araya gelmesiyle tamamlanmış ve sonuç olarak ortaya büyüleyici ve hayranlık uyandırıcı bir ev çıkarılmış. İki ana binadan oluşan, saz kaplı çatısı ve çatı mimarisi ile muhteşem görünen evin iç mimarisi ile insanları mest eden bu evin bahçesi de muhteşem bir peyzaj düzenlemesi ile ormanın doğal bir parçası haline getirilmiş. Seçimler, tercihler, renkler ile her ziyaretçinin kalbinde unutulmaz bir iz bırakan bir ev haline getirilmiş.
Ev genel anlamı ile geleneksel Hollanda evleri şeklinde tasarlanmış. Ormanın içinde bulunması, evi tasarlayan mimarlara ilham vermiş. Doğa da yaşamak isteyen insanlar için her ihtiyaca cevap verebilen kapasitesi ile biçilmiş kaftan. Geleneksel tarz bu eve yansıtılmış ve dış cephe tam bir Hollanda evi olarak inşa edilmiş. Saz kaplı çatısı ile hem doğal renk yakalanmış hem de çatı için en uygun malzeme tercih edilerek muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış.
Ev yenilendikten sonra yeni bir karaktere sahip olmuş, otantik bir tarzda dekore edilerek farklı unsurlar dış cepheye eklenmiş. Modernitenin tam anlamıyla bir kalıba büründüğü bu evde dış cephenin farklı geometrik mimariye sahip olması ev sahiplerinin isteği doğrultusunda tasarlanmış. Özel bir teras alanı bırakılarak evin doğa içinde bir yaşam alanı olması ile birlikte keyifli akşam yemeklerinin yendiği bir orman evi olması da sağlanmış.
evin ana binalarından birisi oldukça yüksek olmasına rağmen üst katın ahşap ile kaplanması ile saz çatı uyumu evin yüksekliğini daha düşük gösteriyor. Evin cephelerinin birleşim noktaları kusursuz bir güzelliğe sahip olduğu için yakından da baksanız muhteşem bir görselliğe sahip. Evin pencereleri ana girişi kusursuz bir şekilde monte edildiğinden çok estetik ve çok şık duruyor.
Evin içine girdiğinizde yine geleneksel tarza göre dekore edilmiş bir yemek odası görüyorsunuz. yermek odasında uzun sekiz kişilik bir yemek masası ve sandalye takımı yer alıyor. oldukça minimalist bir dekorasyona sahip olması da evin şıklığını daha ön plana çıkarıyor.
Evin birinci katına ulaşımı sağlayan merdiven tamamen ahşaptan yapılmış. Doğal bir orman evi olması ve evin iç dekorasyonunda doğallığın devam ettirilmesi bu evi tam bir doğal yaşam alanı haline getirmiş. Çatı katına kadar devam eden merdiven yalın ahşap hali ile baştan aşağı zarafetli bir merdiven şeklinde duruyor.
evin iç kısmından baktığınızda yemek salonunun hemen yanında bahçeyi görebilirsiniz. yemek salonu olarak bu alanın tercih edilmesi yemek saatlerinde bahçe manzarası karşısında yemek yiyebilmek ve yemek saatlerini daha keyifli saatler haline getirmektir. Bahçe girişine yerleştirilmiş ahşap bir koltuk ile bahçenin keyfini özel olarak yaşama imkanı sağlanmış.