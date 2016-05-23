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Türkiye'den 10 çılgın salon dekorasyonu

Homify Homify
Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı
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Oturma odası veya salon dekorasyonlarında genelde fonksiyonellik, konfor ve şıklık gibi kriterler ön planda tutularak dizayn yapılır. Bu nedenle kullanılan mobilyalar stilleri, renkleri, modelleri ne kadar farklı olursa olsun benzer özelliklere sahiptir. Aynı şekilde, aydınlatma ögelerinden aksesuarlarına, duvar dekorasyonlarından tekstil ürünlerine kadar her detayı ile birbirine benzeyen dekorasyonlar görebilirsiniz. Eğer dekorasyonlarınızda her yerde görebileceğiniz tarz detaylar değil de çok daha farklı ve yaratıcı özellikler kullanmak istiyorsanız size birkaç tavsiyemiz olabilir. Bu yazımızda farklı özelliklere sahip olan detayları ile öne çıkan 10 salon dekorasyonu tanıtacağız. Türkiye'de bulunan ve sıradışı ögeleri ile dikkat çeken bu salonlar dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.

Sıradışı dekorasyonlara sahip olmanın etkili yollarından biri de dekorasyonlarda sanat eserlerine yer vermektir. Eğer sanat eserlerini dekorasyonda nasıl kullanacağınıza dair ipuçlarına ihtiyacınız varsa “Dekorasyonda sanat eserlerini nasıl kullanmalıyım?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Açık oda tipi

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Odaların büyük duvarlar ve dar kapılarla birbirinden ayrıldığı dekorasyonlara alışkın olduğumuzdan açık oda tipine biraz yabancıyız. Ancak ışığın en verimli şekilde nasıl kullanılacağını düşündüğümüzde açık oda tipinin ferahlık için ne kadar iyi bir çözüm olduğunu görebiliriz. Oldukça geniş bir mekanın oturma odası, mutfak, yemek odası, antre ve hatta çalışma odası olarak kullanılabilmesi ve bu bölümlerin birbirinden zemin döşemesi, paravan gibi yaratıcı çözümlerle ayrılması dekorasyonlara göz alıcı bir ferahlık ve farklılık kazandırıyor.

Yüksek tavan avantajı

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Evinizin tavanı bu dekorasyonda olduğu gibi yüksekse salon dizaynınız için büyük bir avantajınız var demektir. Yüksek tavan; hem aydınlık bir görüntü sağlamak hem de şık ve farklı aydınlatma ögeleri kullanmak için büyük bir fırsattır. Nuevo Tasarım imzası taşıyan bu dekorasyonda cumba pencere, gömme cam kitaplık, şömine ve ahşap duvar dekorasyonu gibi birçok farklı öge göze çarpıyor.

Saray güzelliği

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı istanbul,yalı,boğaziçi,ahşap,ahşap ev,ahşap bina,restorasyon,restitüsyon,yali,dekorasyon,ahşap pencere,giyotin pencere
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

İç mekan tasarımından dekorasyonuna kadar her detayı ile saray temasına uygun olarak dizayn edilen salonlar son yıllarda oldukça popüler. Eğer siz de klasik stile ve gösterişli aksesuarlara ilgi duyuyorsanız, dekorasyonlarınızda saray temasına yer verebilirsiniz. İşlemeli tavan ve duvarları, pencere önü kasası, mimari özelliği ile dikkat çeken pencereleri, ihtişamlı avizesi ve mobilyaları ile benzerlerinden ayrılan bir dekorasyon.

Konak konsepti

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Dekorasyonlarda seçtiğiniz bir tema ya da konsepte göre düzenleme yapmak her zaman evinize farklılık ve özgünlük kazandıracaktır. Çok sevdiğiniz ve ihtiyaçlarınızı da karşılayan bir konsepti seçerek dekorasyon yapabilirsiniz. Bu sayede dekorasyonunuzu sıradanlıktan kurtarabilirsiniz. Tıpkı bu konak konseptli oturma odasında olduğu gibi.

Fütüristik çizgiler

Maltepe Tadilat Dekorasyon Şirketi Modern Oturma Odası
Dekorasyon Şirketi

Maltepe Tadilat

Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi

Dekorasyonlarda sıradışı tasarımlar kullanmak da odalarınızı özgünleştirebilir. Örneğin bu dekorasyonda kullanılan mobilya ve aksesuarlar fütüristik çizgileri ile odaya büyük bir farklılık kazandırmışlar. Modern ve minimal stilden hoşlanıyorsanız bu tarz hoşunuza gidebilir.

Görkemli bir stil

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Sıradan dekorasyonlardan sıkıldıysanız size eklektik stil dekorasyonu tavsiye edebiliriz. Birçok stilden dikkat çeken özelliklerin dengeli bir armoni ile birleştirildiği eklektik stil, hem farklılık hem de özgünlük için ideal. Tasarımı ustalık gerektiren bu dekorasyon stilini keyifle kullanabilirsiniz.

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Farklı renk dengeleri

Living Room Penintdesign İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Living Room

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Dekorasyona farklı ve çılgın özellikler kazandırmak için renklerle oynamak en etkili yöntem olabilir. Canlı ve sık kullanılmayan renkleri kullanarak sıradışı bir dekorasyon oluşturabileceğiniz gibi kendinize özel renk dengeleri de oluşturabilirsiniz.

Dikkat çeken aydınlatma ögeleri

Başkent LOFT Salon Çalışması Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Başkent LOFT Salon Çalışması

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Dekorasyonlarda kullanılan tavan aydınlatmalarının büyük ve gösterişli olması dizaynın havasını tamamen değiştirebilir. Özellikle modern görünümlü ve büyük tavan lambaları son yıllarda oldukça popüler. Bu dekorasyonda kullanılan siyah tavan lambalarının dekorasyona kazandırdığı güzelliğe dikkat çekmek isteriz.

Sıradışı mobilyalar

Durmaz Dekorasyon, durmaz dekarasyon durmaz dekarasyon Modern Oturma Odası
durmaz dekarasyon

Durmaz Dekorasyon

durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon

Dekorasyonlarınızda farklılık yaratmak için işe doğrudan mobilyalardan da başlayabilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan sarmal duvar rafı hem kitaplık hem de vitrin olarak kullanılabilecek özellikte dizayn edilmiş. Üstelik son derece farklı ve dikkat çeken bir modeli var.

Gökyüzüne ulaşan bir salon

CCT 164 / Bakrikoy, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 164 / Bakrikoy

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Göz alıcı bir salon dekorasyonu için geniş pencereler kullanmayı mutlaka düşünmelisiniz. Eğer bu dekorasyondaki gibi cam bir cephe oluşturma şansınız varsa hiç düşünmeden değerlendirin. Odanıza sonsuz bir ferahlık kazandıracak bu cephe dekorasyonunuzun havasını da baştan sona değiştirecek.

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Bu çılgın salon dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

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