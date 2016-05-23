Türkiye'den 10 çılgın salon dekorasyonu

Oturma odası veya salon dekorasyonlarında genelde fonksiyonellik, konfor ve şıklık gibi kriterler ön planda tutularak dizayn yapılır. Bu nedenle kullanılan mobilyalar stilleri, renkleri, modelleri ne kadar farklı olursa olsun benzer özelliklere sahiptir. Aynı şekilde, aydınlatma ögelerinden aksesuarlarına, duvar dekorasyonlarından tekstil ürünlerine kadar her detayı ile birbirine benzeyen dekorasyonlar görebilirsiniz. Eğer dekorasyonlarınızda her yerde görebileceğiniz tarz detaylar değil de çok daha farklı ve yaratıcı özellikler kullanmak istiyorsanız size birkaç tavsiyemiz olabilir. Bu yazımızda farklı özelliklere sahip olan detayları ile öne çıkan 10 salon dekorasyonu tanıtacağız. Türkiye'de bulunan ve sıradışı ögeleri ile dikkat çeken bu salonlar dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.
Sıradışı dekorasyonlara sahip olmanın etkili yollarından biri de dekorasyonlarda sanat eserlerine yer vermektir. Eğer sanat eserlerini dekorasyonda nasıl kullanacağınıza dair ipuçlarına ihtiyacınız varsa “Dekorasyonda sanat eserlerini nasıl kullanmalıyım?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Odaların büyük duvarlar ve dar kapılarla birbirinden ayrıldığı dekorasyonlara alışkın olduğumuzdan açık oda tipine biraz yabancıyız. Ancak ışığın en verimli şekilde nasıl kullanılacağını düşündüğümüzde açık oda tipinin ferahlık için ne kadar iyi bir çözüm olduğunu görebiliriz. Oldukça geniş bir mekanın oturma odası, mutfak, yemek odası, antre ve hatta çalışma odası olarak kullanılabilmesi ve bu bölümlerin birbirinden zemin döşemesi, paravan gibi yaratıcı çözümlerle ayrılması dekorasyonlara göz alıcı bir ferahlık ve farklılık kazandırıyor.
Evinizin tavanı bu dekorasyonda olduğu gibi yüksekse salon dizaynınız için büyük bir avantajınız var demektir. Yüksek tavan; hem aydınlık bir görüntü sağlamak hem de şık ve farklı aydınlatma ögeleri kullanmak için büyük bir fırsattır. Nuevo Tasarım imzası taşıyan bu dekorasyonda cumba pencere, gömme cam kitaplık, şömine ve ahşap duvar dekorasyonu gibi birçok farklı öge göze çarpıyor.
İç mekan tasarımından dekorasyonuna kadar her detayı ile saray temasına uygun olarak dizayn edilen salonlar son yıllarda oldukça popüler. Eğer siz de klasik stile ve gösterişli aksesuarlara ilgi duyuyorsanız, dekorasyonlarınızda saray temasına yer verebilirsiniz. İşlemeli tavan ve duvarları, pencere önü kasası, mimari özelliği ile dikkat çeken pencereleri, ihtişamlı avizesi ve mobilyaları ile benzerlerinden ayrılan bir dekorasyon.
Dekorasyonlarda seçtiğiniz bir tema ya da konsepte göre düzenleme yapmak her zaman evinize farklılık ve özgünlük kazandıracaktır. Çok sevdiğiniz ve ihtiyaçlarınızı da karşılayan bir konsepti seçerek dekorasyon yapabilirsiniz. Bu sayede dekorasyonunuzu sıradanlıktan kurtarabilirsiniz. Tıpkı bu konak konseptli oturma odasında olduğu gibi.
Dekorasyonlarda sıradışı tasarımlar kullanmak da odalarınızı özgünleştirebilir. Örneğin bu dekorasyonda kullanılan mobilya ve aksesuarlar fütüristik çizgileri ile odaya büyük bir farklılık kazandırmışlar. Modern ve minimal stilden hoşlanıyorsanız bu tarz hoşunuza gidebilir.
Sıradan dekorasyonlardan sıkıldıysanız size eklektik stil dekorasyonu tavsiye edebiliriz. Birçok stilden dikkat çeken özelliklerin dengeli bir armoni ile birleştirildiği eklektik stil, hem farklılık hem de özgünlük için ideal. Tasarımı ustalık gerektiren bu dekorasyon stilini keyifle kullanabilirsiniz.
Dekorasyona farklı ve çılgın özellikler kazandırmak için renklerle oynamak en etkili yöntem olabilir. Canlı ve sık kullanılmayan renkleri kullanarak sıradışı bir dekorasyon oluşturabileceğiniz gibi kendinize özel renk dengeleri de oluşturabilirsiniz.
Dekorasyonlarda kullanılan tavan aydınlatmalarının büyük ve gösterişli olması dizaynın havasını tamamen değiştirebilir. Özellikle modern görünümlü ve büyük tavan lambaları son yıllarda oldukça popüler. Bu dekorasyonda kullanılan siyah tavan lambalarının dekorasyona kazandırdığı güzelliğe dikkat çekmek isteriz.
Dekorasyonlarınızda farklılık yaratmak için işe doğrudan mobilyalardan da başlayabilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan sarmal duvar rafı hem kitaplık hem de vitrin olarak kullanılabilecek özellikte dizayn edilmiş. Üstelik son derece farklı ve dikkat çeken bir modeli var.
Göz alıcı bir salon dekorasyonu için geniş pencereler kullanmayı mutlaka düşünmelisiniz. Eğer bu dekorasyondaki gibi cam bir cephe oluşturma şansınız varsa hiç düşünmeden değerlendirin. Odanıza sonsuz bir ferahlık kazandıracak bu cephe dekorasyonunuzun havasını da baştan sona değiştirecek.