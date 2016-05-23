Türkiye'den 10 çılgın salon dekorasyonu

Oturma odası veya salon dekorasyonlarında genelde fonksiyonellik, konfor ve şıklık gibi kriterler ön planda tutularak dizayn yapılır. Bu nedenle kullanılan mobilyalar stilleri, renkleri, modelleri ne kadar farklı olursa olsun benzer özelliklere sahiptir. Aynı şekilde, aydınlatma ögelerinden aksesuarlarına, duvar dekorasyonlarından tekstil ürünlerine kadar her detayı ile birbirine benzeyen dekorasyonlar görebilirsiniz. Eğer dekorasyonlarınızda her yerde görebileceğiniz tarz detaylar değil de çok daha farklı ve yaratıcı özellikler kullanmak istiyorsanız size birkaç tavsiyemiz olabilir. Bu yazımızda farklı özelliklere sahip olan detayları ile öne çıkan 10 salon dekorasyonu tanıtacağız. Türkiye'de bulunan ve sıradışı ögeleri ile dikkat çeken bu salonlar dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.

Sıradışı dekorasyonlara sahip olmanın etkili yollarından biri de dekorasyonlarda sanat eserlerine yer vermektir. Eğer sanat eserlerini dekorasyonda nasıl kullanacağınıza dair ipuçlarına ihtiyacınız varsa “Dekorasyonda sanat eserlerini nasıl kullanmalıyım?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.