İşletmenizin dekorasyonunda temel öğeler: cafe masaları

Cafelerde kullanılan masalar dekorasyonun en temel elemanlarıdırlar. Çünkü müşterilerinizin işletmenizde geçireceği vakitleri daha konforlu ve rahat hissederek geçirmeleri için masaların ergonomisi, renkleri, tasarlandığı malzemesi, dükkanınızın mimarisine göre boyutlandırılması en önemli şeyler. Sizler için harika fikirler derledik. Yeni fikirler için keyifli okumalar!
Cafenizin iç mekanı dışında kullanılabilir bir dış alanı da varsa portatif masa ve sandalyeler sizin için oldukça ideal seçeneklerden. BİLGECE TASARIM dekore ettiği bu mekanın dış kısmında kullanılmak üzere açılır kapanır sandalye ve masaları kullanarak oldukça pratik bir çözüm sağlamış. Burada kullanılan bu oturma takımı ilk bakışta bildiğimiz tasarımlardan biriymiş gibi görünüyor. Ancak şeytan ayrıntıda gizli demişler, bu masa ve sandalyelerde bildiğimiz tasarıma eklenen kıvrımlar ve sandalyelerin sırt kısmında ergonomiyi arttıran eğim tasarımı farklılaştıran önemli detaylardan. Masanın beyaz konstrüksiyonu üzerine koyu ahşaplar ile eklenen tablası çizgileri ve kontrast etkisiyle art nouveau stilin modern bir yorumu gibi. Cafenizin dış görünümünü yükseltecek tasarımlardan.
Örnek fotoğrafta gördüğünüz cafe, aslında İstanbul'da bulunan bir butik otelin lobisi. Lobiler bildiğiniz gibi çok amaçlı kullanımlara açık alanlar olarak hayatlarımızda. Cafenin dekorasyonu birbirinden farklı malzemelerin müthiş uyumunu bizlere gösterirken, aynı zamanda stil farklılıklarıyla da zengin bir yapı barındırıyor. Metal doğramalı pencerelerin önündeki cafe masaları metal ve ahşabın yalın bütünlüğünü görmemizi sağlıyor. Duvara yakın konumlandırılmış ahşap masa, geniş tezgahıyla kalabalık ziyaretçiler için ideal. Ahşap ve beyaza boyanmış oyma ayaklar zeminin nostaljik etkisiyle bütünleşirken, aydınlatma elamanlarının endüstriyel üslubu klasik yapının sınırlarını zorlayarak modern bir atmosfer sağlıyor. Buraya uğramadan geçmeyin derim!
Masaların kullanım amaçları bellidir ve bu sebeple özellikle sahip olunan alanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyorsa masa tablaları standart ölçülerde masa tasarımına dahil olur. Siz de işlettiğiniz cafede standart ölçülerdeki masalarınızın mekana farklı bir hava katacak dekoratif özellikleri barındırmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ayak tasarımları olmalıdır. Bu örnekte hem stili bakımından hem de işlevsellik açısından doğru bir seçenek. Bükülmüş boruların bir araya gelmesiyle oluşan bu tasarım masaların köşe noktalarına doğru açılması sebebiyle gerek mekanı dekoratif bir öge olarak doldurması bakımından gerekse dört kişinin bir arada oturduğunda ayaklarını rahat bir şekilde konumlandırması bakımından güzel bir tasarım. Ne dersiniz bu güzel ayaklar ve ahşap tabla ile uyum sağlayacak sandalyelerle cafenizi farklılaştırmayı istemez misiniz?
Tek ayaklı masalar müşterilerin kullanımı açısından oldukça konforlu tasarımlardandır. Bununla birlikte bu masalar mekanın daha yalın bir görünüme kavuşmasını getirirken temizlik ve cafenin yeni gelecek insanlar için hızlı bir biçimde toplanmasını sağlarlar. Bu örnekteki tasarım da tek ayaklı masaların oldukça sempatik örneklerinden. Beyaz tabla kullanılan bu masada dilerseniz farklı renklerde tablalar da seçebilirsiniz. Ancak burada beyaz tabla sayesinde masa ayağının kırmızısı daha belirgin hale geliyor ve dekorasyonunuz için renkli tonet sandalyelerle birlikte uygulayabileceğiniz bir dekorasyon fikri de sunuluyor. Dilerseniz mekanınızın genel atmosferini beyaza yakın tonlarda tutarak bu takımlar aracılığıyla rengarenk ve dinamik bir cafeye sahip olabilirsiniz.
Bazı cafelerde mimari yapının biçimi gereği müşterilerin oturma biçimlerini akıllıca yönlendirerek mekanda hem müşterilerin hem de çalışanların daha rahat edebileceği dekorasyon çözümlemelerine yönlenmek gerekir. Burada da modern biçimlerin minimalist bir etkiyle dekorasyona ve işlevselliğe katkısı görünüyor. Venge rengindeki masalar aynı boyuttaki üç parçadan oluşuyor. Yan tarafları kapalı olan bu masalarda müşterilerin oturacağı alanlar belirlenmiş oluyor. İki veya dört kişinin rahatlıkla oturup yalıtılmış bir alana sahip olabileceği bu masalar gerektiğinde daha kalabalık gruplara göre bir araya getirilerek daha çok insanın kullanabileceği boyutlara da dönüşebiliyor. Masaların duvardaki yatay ahşaplarla aynı yükseklikte olması mekanın simetrisini sağlarken venge masaya eşlik eden bej döşeme sandalyeler de oluşan kontrastla mekanı daha cazip hale getirmekte.
Günümüzde mekanlar sadece dekorasyonlarıyla değil, özel kimlikleriyle de var oluyorlar. Örneğin modern stile sahip Leman Kültür'ün Bursa'daki şubesi, karikatür aşıkları için kesinlikle gidilmesi gereken bir mekan. Dekorasyona dahil tüm imajlar, Leman dergisi çizerlerinin karikatürleriyle yüklü. Bu görseller mekanı salt bir mekan olmaktan çıkarıp bir hikayeye dönüştürüyor. Tabi ki dekorasyon da buna paralel gelişerek her bir detayın orijinal olmasını gerektiriyor. Örnek fotoğraftaki cafe masaları iki ahşap kütüğün beyaza boyanarak-kireçli ağaçları anımsatırcasına- üzerine masif cilalı ahşap tezgah oturtulmasıyla çözülmüş. Masalar böylelikle hem doğal, hem orijinal hem de sade bir yapıya bürünmüş. Bursalılar, haydi alternatif mekanınız sizi bekliyor!
Cafeler sizin için başkalarının aksine huzurlu saatler geçirebileceğiniz mekanlarsa, sadeliğin adımlarını takip edebilirsiniz. Gördüğünüz cafe dekorasyonu neredeyse hiç bir aksesuar kullanılmadan tasarlanmış. Ahşabın baskın sıcaklığını tavandaki kirişlerle hissettiğiniz mekanda, boydan boya duvara sabitlenmiş bankın önündeki cafe masaları mekanın hakim duygusunu yansıtır nitelikte. Masa tezgahlarının üstü banka uygun şekilde siyaha boyanmış ve masa ayakları eski tip metal ayaklarla çözümlenmiş. Ahşabın ve metalin değişmez uyumu bir kez daha bu masalarda görünüyor. Dar uzun mimarideki bu cafede, minderlerle sınırları belirlenen blok sedir ve karşısına konumlanan sandalyelerin arasında aynı tabla ölçülerine ve oturan kişiyi etkilemeyecek ayaklara sahip bu masalar en iyi çözüm.
Bazen görmeye aşina olduğumuz biçim ve malzemeler kullanılarak tasarlanan ürünlerin birlikte kullanımı içimizi ısıtan tasarımlara dönüşebiliyor. Burada endüstriyel stile de dahil edilebilecek sandalye ve masalar görünmekte. Metal konstrüksiyon üzerine geniş ene sahip ahşaplar konularak tasarlanan masaya arkalığı kısa ve yine masa ile aynı stilde metal ve ahşap ile tasarlanan sandalyeler eşlik ediyor. Masanın griye boyanmış metal ayaklarının üzerinde hafif eskitme görünümündeki ahşap parçalar bu sempatik kombinasyona farklı bir hava katıyor. Yıllardır değişmeyen ve mekanın karakterinin bir parçası olan masalar olduğu havası… Müşterilerinizin dokunmaktan keyif alacağı bu tablada yeme içme keyfi de bir başka olacak.
Enerjisi yüksek bir cafe dekorasyonuna ulaşmak için mekanda kullanacağınız renklerin yanı sıra bu renklere eşlik edecek masa ve sandalyeler de önemlidir. Farklılıklar her zaman mekandaki genel stili hareketlendirir. Bu örnekte insanlara çekici gelen bir düzenleme göze çarpıyor. Tenteler, aydınlatmalar ve renklerle sıcak ve samimi bir ortam yaratılmış. Dış mekana da hem dayanıklı hem de doğal malzemeden masalar yerleştirilmiş. Ağaçtan alınan kesitler tabla olarak kullanılırken kenarları doğal haliyle bırakılmış. Bunun yanında masaların ayaklarının birbirinden farklı olması müşteriler için mekanın samimiyetini arttıran ve mekana dinamizm katan detaylar olarak öne çıkıyor.
Her köşesi özel olarak tasarlanan bu mekanda konukların kendilerini özel hissetmelerini sağlayacak bir ambiyans oluşmuş. Renkli deri kaplama ve farklı çizgilerdeki oturma elemanlarının arasına mekanın dengesini sağlayan masalar konulmuş. Bu masalarda da tek ayak kullanılırken siyah tablanın kenarlarında dönen ahşaplar dikkat çekiyor. Farklı oturma gruplarına göre farklı geometrik biçimlerdeki masalar konulan bu mekan oldukça şık bir atmosfer sunuyor.
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