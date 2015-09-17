İşletmenizin dekorasyonunda temel öğeler: cafe masaları

Her köşesi özel olarak tasarlanan bu mekanda konukların kendilerini özel hissetmelerini sağlayacak bir ambiyans oluşmuş. Renkli deri kaplama ve farklı çizgilerdeki oturma elemanlarının arasına mekanın dengesini sağlayan masalar konulmuş. Bu masalarda da tek ayak kullanılırken siyah tablanın kenarlarında dönen ahşaplar dikkat çekiyor. Farklı oturma gruplarına göre farklı geometrik biçimlerdeki masalar konulan bu mekan oldukça şık bir atmosfer sunuyor.

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