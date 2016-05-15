Bungalov: Tek katlı villalara en güzel örnekler

Tek katlı ya da yalnızca bir çatı odasına sahip sahip olacak şekilde çift katlı villalar yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Genellikle tek kat üzerinde yer alan, yayvan olarak tanımlayabileceğimiz, verandalı bungalov tarzı evler dilimize kelimenin hatalı bir biçimde girmesi sonucu birçok kimse tarafından yanlış tahayyül edilebiliyor. Tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler akla gelse de, bungalovun esas anlamı yukarıda da belirttiğimiz üzere epey farklı. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.
Bu sayfamızda oldukça kullanışlı olmaları nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin ve ileri yaşlarında konforunu düşünenlerin tercih ettiği bungalov tarzı evlerden bir seçki hazırladık. Farklı mimari prensiplere sahip olan bu konutlardan umuyoruz ki sizin ilginizi çeken modellerden de olacaktır.
İlk örneğimiz Almaya'dan. FingerHaus GmbH tarafından inşa edilen bu bungalov bu açıdan baktığımızda klasik, sade bir yapıya sahipmiş gibi görünüyor; beyaz badanalı, kırmızı kiremit çatılı, bodrum katlı, bir ev. Bir de alttaki fotoğrafa göz atalım…
Eve diğer açıdan baktığımızda ise, eğimli çatısıyla ve yüksek tavanlarıyla modern bir yapı görüyoruz. Oturma odası boydan boya ve tabandan tavana pencereler ile donatılmış, gün boyu doğal ışık alır vaziyette. Bu çalışma konuta hem çağdaş bir hava katmış hem de doğal aydınlatmaya çözüm yaratmış.
Fotoğrafta yine Alam firma FingerHaus GmbH tarafından inşa edilmiş bir bungalov görüyoruz. Tamamen çağdaş ve minimalist bir disiplinle gerçekleştirilmiş olan tasarımda yapı iki parçadan oluşuyor. Düz çatılı kısım yatak odaları, eğimli, yüksek tavanlı kısım ise konutun yaşam alanı. Veranda fotoğraftan açıkça belli olduğu üzere yan cephede yer alıyor.
Ağaçtan yapılma bu bungalov ise Ankaralı firma Kuloğlu Orman Ürünleri tarafından tasarlanıp imal edilmiş. Bu ahşap evlerin birçok farklı modeli bulunuyor. Modüler yapıları ve sipariş üzerine seri bir şekilde tamamlanıp birkaç hafta içinde yaşanacak hale getirilmesi nedeniyle artık ülkemizde de popülerleşmeye başlayan prefabrik yapıların en iyi örneklerinden birini görüyoruz bu fotoğrafta. Aşağıda yer alan fotoğrafta siz bir de içini görün; şöminesi bile var!
Prefabrik ahşap kulübe deyince aklınıza derme çatma bir şey geldiyse, son derece yanılıyorsunuz! Üstteki fotoğrafta dış cephesini gördüğümüz ahşap bungalovun oturma odası ise işte böyle: Yüksek tavanlı, şömineli, şık.
Bu süper modern tasarım ise Co Mi̇marlık Dekorasyon İnşaat tarafından ofis olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. Eğimli çatısı, yüksek tavanı, enteresan verandası, geniş cam pencereleri ve iki yanını kapsayan havuzu ile son derece dikkat çekici bir çalışma.
Yapının oldukça geniş olması, açık planlı yerleşim planı ve apartman dairelerine oranla daha yüksek tavanlı olması mekana ferah ve lüks bir atmosfer kazandırmış.
Daha fazla bungalov örneği görmek için ’Modern yaşam alanları: Bungalov evler
, Eski bir bungalovdan çağdaş dublekse akıl almaz dönüşüm
ve Modern ve konforlu bir bungalov’ başlıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz.