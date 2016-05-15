Bungalov: Tek katlı villalara en güzel örnekler

Tek katlı ya da yalnızca bir çatı odasına sahip sahip olacak şekilde çift katlı villalar yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Genellikle tek kat üzerinde yer alan, yayvan olarak tanımlayabileceğimiz, verandalı bungalov tarzı evler dilimize kelimenin hatalı bir biçimde girmesi sonucu birçok kimse tarafından yanlış tahayyül edilebiliyor. Tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler akla gelse de, bungalovun esas anlamı yukarıda da belirttiğimiz üzere epey farklı. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.

Bu sayfamızda oldukça kullanışlı olmaları nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin ve ileri yaşlarında konforunu düşünenlerin tercih ettiği bungalov tarzı evlerden bir seçki hazırladık. Farklı mimari prensiplere sahip olan bu konutlardan umuyoruz ki sizin ilginizi çeken modellerden de olacaktır.