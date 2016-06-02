Modern ve fantastik merdiven tasarımları

Günümüzde çok katlı dublex ve triplex evler yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlanmıştır. Geniş aileler ve çok çocuklu aileler için fazla oda sayısı ihtiyacını karşılayan bu evlerde üst katlara ulaşım sağlamak için zemin kattan birinci ve ikinci kata uzayan merdiven kullanılır. Bu merdivenler iç mekanlarda bulunduğundan şık ve estetik tasarımlara sahip olmak zorundadır. Aksi halde evinizin içinde kötü bir tasarıma sahip, genel dekorasyonu daha kötü gösteren bir merdiven yer alır. Bu olumsuz durumla karşılaşmamak için modern ve fantastik merdiven tasarımlarını tercih etmeli ve bu merdivenlerin güzelliğini evinizin dekorasyonu ile birleştirmelisiniz. Homify modern merdiven tasarımlarını bir araya getirerek evinizde fantastik merdivenlerin nasıl görüneceği konusunda sizlere fikir veriyor. Aykırı tasarımlar ve modern görünümleri ile bu merdivenleri birlikte inceleyelim.