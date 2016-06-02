Modern ve fantastik merdiven tasarımları

Günümüzde çok katlı dublex ve triplex evler yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlanmıştır. Geniş aileler ve çok çocuklu aileler için fazla oda sayısı ihtiyacını karşılayan bu evlerde üst katlara ulaşım sağlamak için zemin kattan birinci ve ikinci kata uzayan merdiven kullanılır. Bu merdivenler iç mekanlarda bulunduğundan şık ve estetik tasarımlara sahip olmak zorundadır. Aksi halde evinizin içinde kötü bir tasarıma sahip, genel dekorasyonu daha kötü gösteren bir merdiven yer alır. Bu olumsuz durumla karşılaşmamak için modern ve fantastik merdiven tasarımlarını tercih etmeli ve bu merdivenlerin güzelliğini evinizin dekorasyonu ile birleştirmelisiniz. Homify modern merdiven tasarımlarını bir araya getirerek evinizde fantastik merdivenlerin nasıl görüneceği konusunda sizlere fikir veriyor. Aykırı tasarımlar ve modern görünümleri ile bu merdivenleri birlikte inceleyelim.
Bir merdiveni; farklı aksesuarlar ile destekleyerek olağanüstü bir merdiven haline getirebilirsiniz. Bu merdiven örneğinde olduğu gibi merdivenin korkuluğunu tamamen camdan yaparak merdivenin saf güzelliğini ortaya koyabilirsiniz. Merdivenin basamaklarını aydınlatan bir aydınlatma sistemi ile merdivenin görselliğini en üst noktaya taşıyabilirsiniz.
Zarafet ve incelik bir merdiven için olmaz ise olmazdır. Merdivene zarafet kazandırmak ve karakterize etmek için siyah renk tercih edilmiş, cam korkuluk ile merdivenin tüm inceliği ön plana çıkarılmış. Merdiven ana gövdesi siyah ahşap ile yapılmış, alt ve üst katın siyah ağırlıklı dekorasyonu içinde muhteşem görünmesi sağlanmış.
Bu salon içinde yapılmış olan dekorasyon ruhu merdivene yansıtılmış. Bej ve krem renklerdeki dekorasyon içerisinde yıldız gibi parlaması amacıyla koyu renk tercih edilerek merdivenin görselliği dekorasyonun simgesi haline getirilmiş. Bu merdivende de cam korkuluk tercih edilerek şık ve estetik merdivenin tüm güzelliği sergilenmiş.
Salonun karakterize edilmesini sağlamak amacıyla fantastik tasarım yapılmış. Genç yaştaki insanların rahatlıkla kullanabilecekleri bir merdiven tasarlanmış. Bir ana gövde üzerinde birbiri ile bağımsız basamaklar ile aykırı bir tasarıma imza atılarak salona bir ruh kazandırılmış. Merdiven için korkuluk yapılmamış ve merdivenin yalın güzelliği olduğu gibi sergilenmiş.
Bazı merdivenler için hiç bir süsleme yapmanıza gerek kalmadan merdivenin güzelliğini ortaya çıkarabilirsiniz. Bu resimde yer alan merdivende olduğu gibi şık ve zarif bir merdiveni yalın bir şekilde sergileyebilirsiniz. Beyaz çerçeveler içerisinde koyu basamaklar il renk uyumu sağlanmış, cam korkuluklar panel halinde yapılarak görsel açıdan muhteşem bir merdiven yapılmış. beyaz dekorasyon içinde kusursuz bir güzelliğe sahip merdiven evin en şık parçası olmuş.
merdivenler tasarımları klasik ve standart merdivenler ve dönel merdivenler olarak ikiye ayrılır. Bu örnekte olduğu gibi harika bir mimariye sahip şık bir merdiven tasarımı yapabilir, salonunuzun daha modern ve daha şık olmasını sağlayabilirsiniz. Betonarme dönel merdiven metal korkulukları açık tonlardaki renkleri ile bulunduğu alana bir aydınlık kazandırmış.
Minimalist tarzda dekore edilmiş olan evin merdiveni de doğal olarak minimalist düşüncede yapılmış. Saf beyaz renkleri ile eve doğallık kazandıran merdiven minimalist mimarisi ile evin en görsel alanı haline gelmiş. Mimarisi ve korkuluk kullanılmadan tasarlanmış olması ile ortaya çok şık ve çok görsel bir merdiven çıkarılmış.
Bu resimde yer alan merdiven tamamen camdan imal edilmiş. Camın şekillendirilmesi ve birleştirilmesi sonucunda ortaya muhteşem güzellikte bir merdiven çıkarılmış. Camın saflığı sayesinde evin dekorasyonu ön plana çıkarılmış, görsel olarak dekorasyonun güzelliği ile merdivenin zarafeti birleştirilmiş. Güvenlik açısından son derece güvenli olan merdiven iki bölümden oluşuyor.