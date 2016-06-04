Eski bir evin öncesi ve sonrası

Bugün 1937 yılında inşa edilmiş ve tam bir dönüşüm geçirerek enerji yenileme de dahil olmak üzere , tam bir aile evi haline getirilmiş bir eve gidiyoruz. Bu projenin sorumlusu Zymara Loitzbauer Arc. BDA. mimarlık ofisi ve uzmanlarıdır. Sorumlu uzmanlar evi baştan aşağı yenileyerek kendi enerjisini kendi üreten çevre dostu bir ev ortaya çıkarmış ve es sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamışlar. Homify farkı ile bu evi ziyaret ederek evde meydana gelen dönüşümleri birlikte inceleyelim.
Bu fotoğrafta evin yenilenmeden önceki halini görüyorsunuz. Bir yerleşim yerinde bulunan sık binalar içinde kalan bu ev eski görüntüsü ve kötü dış cephe dekorasyonu ile çok vasat bir görüntüye sahip. Eskimiş hali, dış cepheye monte edilmiş örtü ve anteni ile çok eski kır evlerine benzemiş. Evin ana girişi varoş semtlerde yer alan evlere benzediği için kasvetli bir havaya sahip. Yağmur damlalarından korunmak için yapılan üst örtü de yıpranmışlığın simgesi olarak karşımızda duruyor.
Binanın dış cephesi yenileme işleminden sonra eski ve kötü görüntüsünden kurtulmuş, modern bir görünüme kavuşturulmuş. Evin dış cephesi için tercih edilen renkler zıt renklerin uyumu yakalanacak şekilde seçilmiş. Dış cephe de bulunan fazla yapılar ortadan kaldırılmış ve evin özgün yapısı ortaya çıkarılmış. Çatıya yerleştirilen güneş panelleri ile enerji üretimi yapılarak evin ihtiyaç duyduğu enerji karşılanmış.
Evin arka cephesi de modern bir şekilde yenilenmiş ve ısı tasarrufu sağlaması için ahşap ile mantolama yapılmış. Bu sayede dış cephe dekorasyonu ilke uğraşmak zorunda kalınmadan evin arka cephesi de modern bir görünüme kavuşturulmuş. Evin ana girişi de modern bir yapı şeklinde tasarlanmış ve şık bir görüntüye sahip olmuş. Eski ve kötü görüntünün rotadan kaldırılması evin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmış.
Evin iç kısımlarına girdiğinizde üst katın bir verandaya ve çatı katına sahip olduğunu göreceksiniz. Yenilemeden önce kullanılamayan bu bölümler yenileme işlemlerinden sonra yaşam alanı haline getirilmiş. Modern bir sürgülü kapı ile içeri ulaşım sağlanıyor. Ahşap döşemeler evin iç kısmının doğal bir havaya sahip olmasını sağlamış.
Yenileme çalışmaları sırasında evin içinde yer alan merdivenin antik bir yapıya sahip olduğu, eski çaplarda kullanılan tekniğin burada da kullanıldığı göze çarpıyor. Evin çatı katı kısmında yer alan merdiven ve merdiven boşluğu bu konudaki örnekler. Mimarisi ve tekniği ile çok potansiyelli bir yapı olan bu ev yenileme çalışmalarından sonra görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Bir ahşap merdiven evin en üst katına ulaşım sağlıyor. Çatı katına ulaşımı sağlayan bu merdiven ahşap malzemeleri ile doğal ve göz alıcı bir güzelliğe sahip. Çatı katında yer alan pencereler ve ışıklıklar merdivenin doğal bir aydınlığa sahip olmasını sağlıyor.
Çatı katının yenilenmesi sonucunda ortaya kullanılabilir yaşam alanları çıkartılmış. Modern bir dekorasyon ve açık tonlardaki renk tercihleri bu alanların muhteşem güzelliklere sahip olmasını sağlamış. Odalar arasında küçük üçgen geçişler bırakılmış olması aydınlığın diğer odalara ulaşmasını sağlıyor. Çatı da yer alan ışıklıklar ile çatı katı tamamen doğal bir şekilde aydınlatılmış.