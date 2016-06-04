Eski bir evin öncesi ve sonrası

Bugün 1937 yılında inşa edilmiş ve tam bir dönüşüm geçirerek enerji yenileme de dahil olmak üzere , tam bir aile evi haline getirilmiş bir eve gidiyoruz. Bu projenin sorumlusu Zymara Loitzbauer Arc. BDA. mimarlık ofisi ve uzmanlarıdır. Sorumlu uzmanlar evi baştan aşağı yenileyerek kendi enerjisini kendi üreten çevre dostu bir ev ortaya çıkarmış ve es sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamışlar. Homify farkı ile bu evi ziyaret ederek evde meydana gelen dönüşümleri birlikte inceleyelim.