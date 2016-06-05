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Modern bir çatı terası için neler yapılmalı

ümit atdağ ümit atdağ
Hipico, Rhyzoma - Arquitectura y Diseño Rhyzoma - Arquitectura y Diseño Modern Odalar
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Evinizin de keyifli zaman geçirmek için bir terasa ihtiyacınız vardır. Güzel ve şık bir teras oluşturmak ve bu terası bir yaşam alanı haline getirerek zarif bir şekilde dekore etmenin altın kuralları vardır. Bir terası zarif ve şık bir şekilde dekore etmediğiniz zaman boğucu ve kasvetli bir terasa sahip olursunuz. Doğal bir teras için öncelikle terasın yerini iyi bir şekilde belirlemek gerekir. evinizin çatısında, birinci katında veya bahçe içinde bir alanı belirlemeli ve bu alanın güneşi doğrudan aldığından emin olmalısınız. Aksi durumda yaz ve kış aylarında verim alamadığınız bir terasınız olur. Homify ;  teras oluşturmak için dikkat edilmesi gereken altın kuralları görebileceğiniz modern terasları bir araya getiriyor.  Bu kuralları dikkatli bir şekilde uyarlayarak evinizde mutlu olabileceğiniz huzurlu zamanlar geçirebileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz.

Tam donanımlı bir teras

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina Modern Balkon, Veranda & Teras
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

Küçük bir alan teras haline getirilerek terasın kusursuz bir teras olması için terasa özel bir mutfak yapılmış, ideal bir zemin kaplaması yaparak bu alanı evin yemek salonu şeklinde dizayn edilmiş. Ahşap kaplama alanın kenarında taş kaplı bir alan bırakılmış ve bir plaj havası oluşturulmuş. Güneşlenmek ve serin havalarda uzanmak için şezlonglar yerleştirilmiş ve tam donanımlı bir teras ortaya çıkarılmış.

Basit ve rahat bir teras

London garden roof-top terace Decorum . London Modern Bahçe Masif Ahşap
Decorum . London

London garden roof-top terace

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

Evinizin çatısında kullanılacak bir alan var ise resimdeki gibi basit ve rahat bir teras oluşturabilirsiniz. Zemin ve duvarlar ahşap kaplanarak teras mobilyaları ahşap tercih edilmiş ve hem uyum sağlanmış hem de doğal bir teras yapılmış. Teras kenarında ahşap saksılar içine yeşil bitkiler yerleştirilmiş terasta bir bahçe havası oluşturularak doğallık en üst noktaya taşınmış.

Çatı terası

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in the Scottish Borders. homify Modern Bahçe outdoor living pod,louvered,roof,patio,terrace,canopy,garden,room
homify

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in the Scottish Borders.

homify
homify
homify

Evin bahçesinde olduğu gibi çatısında da muhteşem bir teras oluşturabilirsiniz. Resimdeki teras örneğinde olduğu gibi yarı açık yarı kapalı bir teras yaparak yaz ve kış aylarında yaşam alanı olarak kullanabileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz. Koyu ahşap tercih edilerek zemin kaplanmış, teras mobilyaları burada da ahşap malzemelerden tercih edilerek doğal bir çatı terası oluşturulmuş.

Yeşil çatı terası

Azoteas Verdes, Azoteas Verdes Azoteas Verdes Modern Balkon, Veranda & Teras
Azoteas Verdes

Azoteas Verdes
Azoteas Verdes
Azoteas Verdes

Çatı terasına bir örnek olarak resimdeki teras örnek gösterilebilir. Çatının tüm alanı teras olarak tasarlanıp yeşiller içinde şık bir teras ortaya çıkarılmış. Basit bir kaç mobilya ile terasın tüm donanımı sağlanmış ve eksiksiz bir teras yapılmış.

Romantik bir teras

​The roof terrace at the Chelsea House. Nash Baker Architects Ltd Klasik Balkon, Veranda & Teras
Nash Baker Architects Ltd

​The roof terrace at the Chelsea House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Teraslar aynı zamanda romantik vakit geçirebileceğiniz ve kendiniz ile baş başa kalabileceğiniz alanlar olduğu için  evinize resimdeki gibi bir şöminesi bulunan teras yaparak özel bir yaşam alanı sahibi olabilirsiniz. Bu terasta olduğu gibi aksesuarlar yerleştirerek terasınızın eşsiz bir teras olmasını sağlayabilirsiniz.

Minimalist teraslar

Vibrant Roof Terrace Yorkshire Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Yorkshire Gardens

Vibrant Roof Terrace

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Bir terasın yaşam alanı olması için teras mobilyaları ile doldurulması şart değildir. Bu tür bir teras için resimdeki gibi basit bir masa ve sandalye takımı yanında renkli saksılar tercih ederek minimalist tarzı yansıtan bir terasa sahip olabilirsiniz.

Aydınlatma ve şıklık

Hipico, Rhyzoma - Arquitectura y Diseño Rhyzoma - Arquitectura y Diseño Modern Odalar
Rhyzoma – Arquitectura y Diseño

Rhyzoma - Arquitectura y Diseño
Rhyzoma – Arquitectura y Diseño
Rhyzoma - Arquitectura y Diseño

Bir terası daha şık ve daha zarif hale getirmek için resimdeki terasta olduğu gibi şık bir aydınlatma yapabilir ve terasınızın bir yıldız gibi ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Bir yemek barı ile terasın modern bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.

Küçük bir apartman dairesinin dubleks eve dönüşümü
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