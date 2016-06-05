Modern bir çatı terası için neler yapılmalı

Evinizin de keyifli zaman geçirmek için bir terasa ihtiyacınız vardır. Güzel ve şık bir teras oluşturmak ve bu terası bir yaşam alanı haline getirerek zarif bir şekilde dekore etmenin altın kuralları vardır. Bir terası zarif ve şık bir şekilde dekore etmediğiniz zaman boğucu ve kasvetli bir terasa sahip olursunuz. Doğal bir teras için öncelikle terasın yerini iyi bir şekilde belirlemek gerekir. evinizin çatısında, birinci katında veya bahçe içinde bir alanı belirlemeli ve bu alanın güneşi doğrudan aldığından emin olmalısınız. Aksi durumda yaz ve kış aylarında verim alamadığınız bir terasınız olur. Homify ; teras oluşturmak için dikkat edilmesi gereken altın kuralları görebileceğiniz modern terasları bir araya getiriyor. Bu kuralları dikkatli bir şekilde uyarlayarak evinizde mutlu olabileceğiniz huzurlu zamanlar geçirebileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz.