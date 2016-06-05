Modern bir çatı terası için neler yapılmalı

Evinizin de keyifli zaman geçirmek için bir terasa ihtiyacınız vardır. Güzel ve şık bir teras oluşturmak ve bu terası bir yaşam alanı haline getirerek zarif bir şekilde dekore etmenin altın kuralları vardır. Bir terası zarif ve şık bir şekilde dekore etmediğiniz zaman boğucu ve kasvetli bir terasa sahip olursunuz. Doğal bir teras için öncelikle terasın yerini iyi bir şekilde belirlemek gerekir. evinizin çatısında, birinci katında veya bahçe içinde bir alanı belirlemeli ve bu alanın güneşi doğrudan aldığından emin olmalısınız. Aksi durumda yaz ve kış aylarında verim alamadığınız bir terasınız olur. Homify ; teras oluşturmak için dikkat edilmesi gereken altın kuralları görebileceğiniz modern terasları bir araya getiriyor. Bu kuralları dikkatli bir şekilde uyarlayarak evinizde mutlu olabileceğiniz huzurlu zamanlar geçirebileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz.
Küçük bir alan teras haline getirilerek terasın kusursuz bir teras olması için terasa özel bir mutfak yapılmış, ideal bir zemin kaplaması yaparak bu alanı evin yemek salonu şeklinde dizayn edilmiş. Ahşap kaplama alanın kenarında taş kaplı bir alan bırakılmış ve bir plaj havası oluşturulmuş. Güneşlenmek ve serin havalarda uzanmak için şezlonglar yerleştirilmiş ve tam donanımlı bir teras ortaya çıkarılmış.
Evinizin çatısında kullanılacak bir alan var ise resimdeki gibi basit ve rahat bir teras oluşturabilirsiniz. Zemin ve duvarlar ahşap kaplanarak teras mobilyaları ahşap tercih edilmiş ve hem uyum sağlanmış hem de doğal bir teras yapılmış. Teras kenarında ahşap saksılar içine yeşil bitkiler yerleştirilmiş terasta bir bahçe havası oluşturularak doğallık en üst noktaya taşınmış.
Evin bahçesinde olduğu gibi çatısında da muhteşem bir teras oluşturabilirsiniz. Resimdeki teras örneğinde olduğu gibi yarı açık yarı kapalı bir teras yaparak yaz ve kış aylarında yaşam alanı olarak kullanabileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz. Koyu ahşap tercih edilerek zemin kaplanmış, teras mobilyaları burada da ahşap malzemelerden tercih edilerek doğal bir çatı terası oluşturulmuş.
Çatı terasına bir örnek olarak resimdeki teras örnek gösterilebilir. Çatının tüm alanı teras olarak tasarlanıp yeşiller içinde şık bir teras ortaya çıkarılmış. Basit bir kaç mobilya ile terasın tüm donanımı sağlanmış ve eksiksiz bir teras yapılmış.
Teraslar aynı zamanda romantik vakit geçirebileceğiniz ve kendiniz ile baş başa kalabileceğiniz alanlar olduğu için evinize resimdeki gibi bir şöminesi bulunan teras yaparak özel bir yaşam alanı sahibi olabilirsiniz. Bu terasta olduğu gibi aksesuarlar yerleştirerek terasınızın eşsiz bir teras olmasını sağlayabilirsiniz.
Bir terasın yaşam alanı olması için teras mobilyaları ile doldurulması şart değildir. Bu tür bir teras için resimdeki gibi basit bir masa ve sandalye takımı yanında renkli saksılar tercih ederek minimalist tarzı yansıtan bir terasa sahip olabilirsiniz.
Bir terası daha şık ve daha zarif hale getirmek için resimdeki terasta olduğu gibi şık bir aydınlatma yapabilir ve terasınızın bir yıldız gibi ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Bir yemek barı ile terasın modern bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.