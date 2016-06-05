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Türkiye'deki evlerden konforlu köşe takımıları

ümit atdağ ümit atdağ
homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Salon ve oturma odası dekorasyonlarının vazgeçilmezi olan köşe takımları ülkemizde çok yaygın olarak tercih edilmeye başlamıştır.  Köşe takımları modüler oturma grupları olduğu için salonun veya oturma odasının yapısına göre minimal boyutlardan maksimum boyutlara kadar çeşitleri vardır. Salonunuzun rengine dekorasyonun konseptine göre tercih ederek evinizi daha görsel ve daha işlevsel bir ev haline getirebilirsiniz. Köşe takımları için homify,  Türkiye'de zarif ve şık bir şekilde dekore edilmiş olan köşe takımlarını bir araya getirerek sizlere sunuyor. Maksimum güzellikte ve görsellikte köşe takımlarını inceleyerek eviniz için ideal bir köşe takımı seçimi yapabilirsiniz.

Beyaz ve saf

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bu köşe takımımız küçük bir salonu dolu dolu gösterecek boyutlarda tercih edilmiş ve beyaz renkte dekore edilmiş olan oda içinde uyumlu bir şekilde yerleştirilerek genel konsept bozulmamış. Köşe takımı modüler olarak tercih edilmiş ve bej desenlere sahip bir köşe takımı oluşturulmuş.

Narin ve beyaz

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Bu köşe takımı konsepti yine modüler bir şekilde tercih edilmiş, köşe kısmı oturma grubunun tamamlayıcısı olacak şekilde monte edilmiş. Geniş ve beyaz salonun ortasına yerleştirilen köşe takımı salon içerisinde narin bir şekilde yer alıyor. Basit bir ahşap orta masa ile köşe takımı desteklenmiş ve görselliği artırılmış.

Şark usulü

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu köşe takımı, şark köşesi olacak şekilde dekore edilmiş.Yerden ahşap çerçeveler ile yükseltilmiş ve tuğla duvarlardan olaşan salon içerisinde kırmızı renkli koltukları, desenli minderleri ile adeta bir Osmanlı divanı şeklinde dekore edilmiş. Kırmızı renkli salonda kırmızı renkli köşe takımı muhteşem bir görünüme sahip.

Sarının şıklığı

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Geniş bir salonunuz var ise yapmanız gereken resimdeki gibi geniş oturum alanları olan bir köşe takımı tercih etmek ve sarı rengi ile salonun parlayan yıldızı olacak bir dekorasyon yapmaktır. Resimde yer alan köşe takımı sarı rengi ve geniş koltukları ile kusursuz bir salon oluşturulmasına katkı sağlamış.

Turkuaz ve zarafet

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Resimde yer alan köşe takımı rengi ve konsepti ile görsel açıdan kusursuz duruyor. Köşe takımı bir büyük koltuk ve modüler parçalardan oluşturulmuş ve turkuaz tonuyla beyaz salon içerisinde çok şık durmuş.  Geniş bir salonun kusursuz bir şekilde dekore edilmesi ve renk cümbüşü oluşturarak salonun muhteşem bir güzelliğe sahip olması için çok ideal bir takım ve renk seçilmiş.

Dar salonlar

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evinizde salon için ayrılan oda dar ise yapacağınız en iyi tercih salonun üç duvarını kaplayacak şekilde köşe takımı tercih etmek ve misafirleriniz geldiğinde salonun yeterli olmasını sağlamaktır. Örnek resimde yer alan dar salon için bu yöntem tercih edilmiş ve salonun handikabı olan küçük boyut sorunu ortadan kaldırılmıştır. Renk seçimleri de muhteşem bir uyum içinde yapılarak salon adeta kraliyet salonu haline getirilmiş.

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Dekoratif köşe takımları

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Ferahlığın adresi

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Köşe takımları klasik köşe takımları kadar dekoratif köşe takımları şeklinde de tercih edilebilir. Bütçeniz uygun ise resimdeki gibi büyük geniş ve yüksek bütçeli bir köşe takımı sahibi olabilir ve salonunuzun muhteşem görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu köşe takımı seçilerek, salonun genel renklerine göre beyaz renkte tercih edilmiş ve salonun görsel açıdan kusursuz olması sağlanmış.

Rengarenk köşe takımları

Villa iç tasarımı-oturma odası m. rezan özge özdemir Eklektik Oturma Odası
m. rezan özge özdemir

Villa iç tasarımı-oturma odası

m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir

Bu köşe takımı tek renk yerine bir renk cümbüşü şeklinde tercih edilmiş ve salonun yarısından fazlasına hitap edecek boyutlarda yerleştirilmiş. Köşe kısmı biraz daha geniş tercih edilerek bu alanın bir yapay bir sınır alanı olması sağlanmış. Minderleri ile muhteşem bir renk cümbüşü oluşturan bu köşe takımı salonun genişliğine göre seçilmiş olmasına rağmen isteğe bağlı olarak büyütülebilir.

Kusursuz güzellik

Salon İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Salon

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Salonunuzun küçük bir kısmını dekore etmek istiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi şık, zarif, estetik bir köşe takımı tercih etmektir. Niş kitaplık önüne yerleştirilmiş olan bu köşe takımı, küçük sehpası ve orta masası ile eksiksiz bir oturma grubu olmuş. Köşe kısmı biraz daha geniş tercih edilmiş ve bu alanın bir dinlenme alanı olarak kullanılmasına imkan sağlanmış.

Salonun incisi

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Geniş bir salon dekore edecekseniz resimde yer alan şık ve zarif köşe takımını tercih edebilirsiniz. Üç parçadan oluşan ve modüler parçaların birleştirilmesi ile elde edilen bu köşe takımı tüm salonu dolu dolu gösteren ve şıklığından ödün vermeyen bir güzelliğe sahip. Orta masası ve kırmızı minderleri ile evinizin incisi olacak olan bu köşe takımını tercih ederek salonunuzu evin en görsel alanı haline getirebilirsiniz.

Ankara'da göz kamaştıran konfor
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