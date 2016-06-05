Türkiye'deki evlerden konforlu köşe takımıları

Salon ve oturma odası dekorasyonlarının vazgeçilmezi olan köşe takımları ülkemizde çok yaygın olarak tercih edilmeye başlamıştır. Köşe takımları modüler oturma grupları olduğu için salonun veya oturma odasının yapısına göre minimal boyutlardan maksimum boyutlara kadar çeşitleri vardır. Salonunuzun rengine dekorasyonun konseptine göre tercih ederek evinizi daha görsel ve daha işlevsel bir ev haline getirebilirsiniz. Köşe takımları için homify, Türkiye'de zarif ve şık bir şekilde dekore edilmiş olan köşe takımlarını bir araya getirerek sizlere sunuyor. Maksimum güzellikte ve görsellikte köşe takımlarını inceleyerek eviniz için ideal bir köşe takımı seçimi yapabilirsiniz.