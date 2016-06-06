Orman içinde modern bir saray yavrusu

Homify bu güz sizleri Polonya'nın ormanlarında yer alan modern bir saray yavrusuna götürüyor. Kırsal eski bir evin yeniden inşa edilerek modern bir saray yavrusuna dönüştürülmesine şahit olacaksınız. dışarıdan oldukça basit görünen ancak içerisine adım attığınızda dışarıdan bağımsız bir dünya ile karşılaşacağınız bu modern evin iç dizaynı ve dekorasyonu sizleri büyüleyecek. Yatak odası, mutfağı, salonu ile adeta bir rüya evi haline getirilen bu evi ziyaret ederek işlevsel ve fonksiyonel bir evin nasıl olması gerektiğini anlayacaksınız. Rahat konforlu ve basit bir dizayn ile en kötü evin dahi muhteşem bir ev haline getirilebileceğini anlıyorsunuz. Homify farkı ile modern saray yavrusu bu evin bütün detaylarını birlikte inceleyelim.
Evin dış cephesi tamamen yeniden inşa edilmiş, basit bir dış cephe inşa edilerek orman içinde klasik bir ev ortaya çıkarılmış. Renk tercihleri ve mimari yapının paylaştırılması evin dış cephesinin klasik evlerin dış cephesi gibi ancak aynı zamanda modern bir evin dış cephesi gibi olmasını sağlamış. Teras ve ana binanın her katında farklı renk tercih edilmesi görselliği de artırmış.
Evin içine adım attığınızda karşınıza son derece modern ve oldukça konforlu bir dekorasyon çıkıyor. İlk bakışta gördüğünüz görsellik ve şıklık sizi büyülüyor. Kırmızı geniş kolonlar, beyaz iç mekanlar ve koyu gri renkteki köşe takımından oluşan salon insanı mest ediyor. Zemin için seçilen parlak ahşap kaplamalar ve aydınlatmaların çok titiz bir şekilde tasarlanması evin içinin daha aydınlık olmasını sağlamış. Bir tüylü hali ve koyu renkli iki adet orta sehpa evin genel konseptini ortaya çıkarmış.
Yemek odası yerine salonun yarı açık mutfak şeklinde tasarlanan bölümü tercih edilmiş ve bu alana muhteşem güzellikte bir yemek masası takımı yerleştirilmiş. Cam ve şeffaf sandalyeler ile çok şık duran bu alan pencere kenarına yakın tutularak yemek ziyafetinin muhteşem bahçe manzarası karşısında yapılmasına imkan sağlanmış
Evin mutfağı yarı açık bir mutfak şeklinde yapılmış ve mutfağın oldukça fonksiyonel olması için özel çaba gösterilmiş. Mutfak ile salon arasına bir yemek barı konularak doğal bir sınır oluşturulmuş. Bu yemek barı bir anlamda sınır görevi görürken bir anlamda da yemek yenilecek alan olarak kullanılabiliyor. İki adet cam ve şeffaf bar taburesi ile mutfağın görselliği de ön plana çıkarılmış.
Mutfağın iç kısmı oldukça minimalsit düzende dekore dilmiş ve sade bir mutfak ortaya çıkarılmış. Koyu renkler tercih edilerek mutfağın salondan ayrı bir bölüm gibi görünmesi sağlanmış. Aydınlatma ve zeminin beyaz olması zıt renklerin uyumunu ortaya çıkarmış.
Yatak dası bölümü de oldukça minimasit düzende dekore edilmiş. Geniş pencerelerin olduğu bir oda yatak odası olarak tercih edilmiş ve bir yatak takımı, komodin basit bir askılık ile yatak odası dekorasyonu çok sade bir şekilde tamamlanmış. Yatak takımı yine koyu renklerde seçilmiş ve açık tonlarda ki odanın içinde renk uyumu ile görsellik sağlanmış.
Banyoda da diğer bölümler gibi zıt renkler tercih edilmiş. Basit bir duş kabini, lavabo, klozet ve pisuvardan oluşan banyo beyaz ve siyah rengin uyumu ve sade dekorasyonu ile göz alıcı bir görselliğe sahip olmuş. Bu alanda da diğer bölümlerde olduğu gibi modern bir dekorasyon yapılarak evin baştan sona modern bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.