Orman içinde modern bir saray yavrusu

Homify bu güz sizleri Polonya'nın ormanlarında yer alan modern bir saray yavrusuna götürüyor. Kırsal eski bir evin yeniden inşa edilerek modern bir saray yavrusuna dönüştürülmesine şahit olacaksınız. dışarıdan oldukça basit görünen ancak içerisine adım attığınızda dışarıdan bağımsız bir dünya ile karşılaşacağınız bu modern evin iç dizaynı ve dekorasyonu sizleri büyüleyecek. Yatak odası, mutfağı, salonu ile adeta bir rüya evi haline getirilen bu evi ziyaret ederek işlevsel ve fonksiyonel bir evin nasıl olması gerektiğini anlayacaksınız. Rahat konforlu ve basit bir dizayn ile en kötü evin dahi muhteşem bir ev haline getirilebileceğini anlıyorsunuz. Homify farkı ile modern saray yavrusu bu evin bütün detaylarını birlikte inceleyelim.