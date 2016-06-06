현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Orman içinde modern bir saray yavrusu

ümit atdağ ümit atdağ
Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Homify bu güz sizleri Polonya'nın ormanlarında yer alan  modern bir saray yavrusuna götürüyor. Kırsal eski bir evin yeniden inşa edilerek modern bir saray yavrusuna dönüştürülmesine şahit olacaksınız. dışarıdan oldukça basit görünen ancak içerisine adım attığınızda dışarıdan bağımsız bir dünya ile karşılaşacağınız bu modern evin iç dizaynı ve dekorasyonu sizleri büyüleyecek.  Yatak odası, mutfağı, salonu ile adeta bir rüya evi haline getirilen bu evi ziyaret ederek işlevsel ve fonksiyonel bir evin nasıl olması gerektiğini anlayacaksınız. Rahat konforlu ve basit bir dizayn ile en kötü evin dahi muhteşem bir ev haline getirilebileceğini anlıyorsunuz. Homify farkı ile modern saray yavrusu bu evin bütün detaylarını birlikte inceleyelim.

Basit dış cephe

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Evler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Evin dış cephesi tamamen yeniden inşa edilmiş, basit bir dış cephe inşa edilerek orman içinde klasik bir ev ortaya çıkarılmış. Renk tercihleri ve mimari yapının paylaştırılması evin dış cephesinin klasik evlerin dış cephesi gibi ancak aynı zamanda modern bir evin dış cephesi gibi olmasını sağlamış. Teras ve ana binanın her katında farklı renk tercih edilmesi görselliği de artırmış.

Yaşam alanları

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Evin içine adım attığınızda karşınıza son derece modern ve oldukça konforlu bir dekorasyon çıkıyor. İlk bakışta gördüğünüz görsellik ve şıklık sizi büyülüyor. Kırmızı geniş kolonlar, beyaz iç mekanlar ve koyu gri renkteki köşe takımından oluşan salon insanı mest ediyor. Zemin için seçilen parlak ahşap kaplamalar ve aydınlatmaların çok titiz bir şekilde tasarlanması evin içinin daha aydınlık olmasını sağlamış. Bir tüylü hali ve koyu renkli iki adet orta sehpa evin genel konseptini ortaya çıkarmış.

Zarafetin fotoğraf hali

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Yemek Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Yemek odası yerine salonun yarı açık mutfak şeklinde tasarlanan bölümü tercih edilmiş ve bu alana muhteşem güzellikte bir yemek masası takımı yerleştirilmiş. Cam ve şeffaf sandalyeler ile çok şık duran bu alan pencere kenarına yakın tutularak  yemek ziyafetinin muhteşem bahçe manzarası karşısında yapılmasına imkan sağlanmış

Fonksiyonel mutfak

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Evin mutfağı yarı açık bir mutfak şeklinde yapılmış ve mutfağın oldukça fonksiyonel olması için özel çaba gösterilmiş. Mutfak ile salon arasına bir yemek barı konularak doğal bir sınır oluşturulmuş. Bu yemek barı bir anlamda sınır görevi görürken bir anlamda da yemek yenilecek alan olarak kullanılabiliyor. İki adet cam ve şeffaf bar taburesi ile mutfağın görselliği de ön plana çıkarılmış.

Mutfağın içi

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Mutfağın iç kısmı oldukça minimalsit düzende dekore dilmiş ve sade bir mutfak ortaya çıkarılmış. Koyu renkler tercih edilerek mutfağın salondan ayrı bir bölüm gibi görünmesi sağlanmış. Aydınlatma ve zeminin beyaz olması zıt renklerin uyumunu ortaya çıkarmış.

Yatak odası

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Yatak Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Yatak dası bölümü de oldukça minimasit düzende dekore edilmiş. Geniş pencerelerin olduğu bir oda yatak odası olarak tercih edilmiş ve bir yatak takımı, komodin basit bir askılık ile yatak odası dekorasyonu çok sade bir şekilde tamamlanmış. Yatak takımı yine koyu renklerde seçilmiş ve açık tonlarda ki odanın içinde renk uyumu ile görsellik sağlanmış.

Banyo

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Banyo
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Banyoda da diğer bölümler gibi zıt renkler tercih edilmiş. Basit bir duş kabini, lavabo, klozet ve pisuvardan oluşan banyo beyaz ve siyah rengin uyumu ve sade dekorasyonu ile göz alıcı bir görselliğe sahip olmuş. Bu alanda da diğer bölümlerde olduğu gibi modern bir dekorasyon yapılarak evin baştan sona modern bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.

Taze bir başlangıca kim hayır diyebilir?
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler