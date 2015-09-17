현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Pratik dekorasyon önerileri

nihal e. nihal e.
KAPPÔ – Weiß, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture Oturma OdasıRaflar
Loading admin actions …

Yeni bir eve taşındığımız zaman ya da eşyaları yenilemek gerektiğinde hem belli bir efor harcıyoruz hem de duruma göre bütçe denkleştirmeye çalışıyoruz. Özetle maddi ve manevi olarak bir külfeti oluyor bu işin. Eskiden olsa dükkan dükkan gezinerek hem dekorasyona uyum sağlayacak hem de bütçemizi çok zorlamayacak eşyalar bulmaya çalışırdık. Dolayısıyla çok yorucu olurdu. Özellikle de araba sahibi olmayanlar için. Ancak günümüzde internet ve gelişen teknoloji sayesinde dekorasyon sitelerinden mobilya kataloglarını gezebiliyor, uzmanların önerileri sayesinde nasıl dekorasyon yapacağımıza dair fikir alabiliyoruz. 

Tabii yalnızca kataloglara, dekorasyon önerilerine daha kolay ulaşmak sorunun bir çözümü değil. Aynı zamanda evimizin mimari özelliklerini de hesaba katarak mümkün olduğunca pratik bir dekorasyon ortaya çıkarmalıyız. Bunun için de eşyaların düzeni kadar bazı pratik duvar raflarına yer vereceğiz. Aynı zamanda pratik tasarımlı mobilya örneklerini de inceleyerek pratik ev dekorasyonu için ilham vermeye çalışacağız. 

Pratik dekorasyon önerileri sayesinde büyük değişiklikler ve bütçenizi zorlayan masraflar yapmadan da evinizi yenileyebilir, sizin için seçtiğimiz örnek resimleri inceleyerek birebir uygulayamasanız da benzer değişimler yaratabilirsiniz.

Bir duvarı farklı renge boyamak

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Örnekteki oturma odası dekorasyonu ilginç ve pratik bir tasarım. Bir duvarı farklı bir renge boyamak çok alışılmadık dekorasyon önerisi değil ancak duvara gömülü rafla birlikte hem pratik hem de estetik bir dekorasyon gerçekleştirilmiş. Duvar renginin dumanlı grisine paralel duvar resmi de hoş bir ambiyans sunmuş. Evinizdeki odaların duvar rengini değiştirirken duvara uygun objelerle zenginleştirmeyi unutmayın.

Alışılmadık köşeleri değerlendirin

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Klasik Oturma Odası
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

Örnekte gördüğünüz oturma odası aynı zamanda bir çatı katı. Çoğumuz çatı katında oturmasak da özellikle de yüksek tavanlı evler için pratik bir dekorasyon önerisine sahip. Resimde oturma odasının çatıya yakın kısmında, üçgen şeklindeki duvara ahşap raf ilave edilerek kitaplık olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Şayet ayrıca bir dolap alınsa veya o raflar başka bir duvara monte edilse şüphesiz daha çok yer kaplayacaktı. Ancak burada dekorasyonu pratikleştiren öneri, kullanmadığınız yüksek duvarları boş bırakmamak. Örnekteki merdiven gibi bir araçla kolaylıklara kitaplarınıza erişebileceksiniz. Bu dekorasyonda kitaplık önerisi uygulansa da farklı eşyalar da yerleştirebilirsiniz.

Fark yaratan kırmızı abajur

A 17th Century Historic Home in the English Countryside, Heart Home magazine Heart Home magazine Kırsal Oturma Odası
Heart Home magazine

A 17th Century Historic Home in the English Countryside

Heart Home magazine
Heart Home magazine
Heart Home magazine

Heart Home Magazine imzalı dekorasyon önerisinde koltuk köşesine renkli aksesuar kullanılarak küçük ve pratik bir dekor oluşturulmuş. Klasik parçalardan ve soluk renklerden oluşan oturma odasını capcanlı kırmızı bir abajurla renklendirerek odaya dinamizm katılmış. Abajuru yalnız bırakmamak için de eski bir daktiloyla süslenmiş. Bu dekorasyon örneğinde olduğu gibi beyaz duvarlara ve ona paralel soluk eşyalara sahipseniz dekorasyona hareket katmak için renkli bir obje kullanarak pratik  yöntemlere başvurabilirsiniz. Bu sayede masrafa girmeden de küçük bir renk müdahalesi ile odanıza gereken estetiği kazandırabilirsiniz.

Sıra dışı raf kullanımı

AI2 Home, Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni Asyatik Oturma Odası
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Oturma odanız resimdeki gibi renkliyse dahi ilginç objelere ihtiyaç duyabilir. Mesela resimdeki oturma odası bir hayli canlı renklerden oluşuyor. Duvardaki uzak doğulu kadın görseli de oldukça ilgi çekici. Ancak yine de gösterişli bir dekorasyon istiyorsanız yetersiz. Oysa televizyon duvarının arkasındaki sarmal şeklindeki duvar rafı odanın tüm havasını değiştirmiş denilebilir. Pratik bir ev dekorasyonu için ilginç parçaları yine ilginç objelerle beraber değerlendirmelisiniz. Aynı zamanda duvar rafı kullanırken de sıra dışı tasarımlar tercih ederek pratik dekorasyonunuzu taçlandırmalısınız.

Eğlenceli askılık

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

Pratik dekorasyon önerilerimizde yalnızca oturma odası gibi ilk anda akla gelen odalara el atmıyoruz. Çoğunlukla misafirlerimizi karşıladığımız koridor ve holleri de unutmadık. Kapı girişinden de kolayca görülebilen askılıkların ilginç tasarımlardan tercih edilmesi dekorasyon pratikliği açısından elzem. Zira tek düze bir askılık bir modeli göze dahi çarpmazken orijinal tasarımlı sıra dışı bir askılık tüm konuklarınızın ilgisini çekecek. Askılık yalnızca eğlenceli görünümünden ibaret değil aynı zamanda pratik ve fonksiyonel. Üst kısmında küçük bir bölüm ilave edilerek şapkalar için de yer ayrılmış. Hem esprili hem de işlevsel özelliklere sahip askılık modeli pratik dekorasyon önerilerine layıkıyla giriyor.

Pratik yatak düzeni

ODA BOYTORUN ARCHITECTS Modern Yatak Odası
BOYTORUN ARCHITECTS

ODA

BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS

Örnekteki yatak tasarımı her ne kadar yurt düşünülerek yapılsa da çok çocuklu aileler için de pratik bir dekorasyon alternatifi. Hem küçük evlerde oturanların hem de birden fazla çocuğu olanların yatak odası dekorasyonunu pratikleştiren en bilindik öneri ranzalardır. Ancak ranza sistemi akıllı yataklara dönüştü günümüzde. Mesela resimde küçük bir odaya yerleştirilmiş 3 yatak var. Fakat yatak odası mobilyaları sırf yataktan ibaret değil elbette. Özellikle öğrenim çağındaki gençler için çalışma masası da önemli bir ihtiyaç. Işte tüm bu sorunların çözümünü akıllı yatak sistemleriyle pratik bir şekilde halledebiliyorsunuz. Üst tarafı yatak alt kısmı çalışma masasından oluşan yataklar, pratik bir dekorasyon için ideal bir öneri.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Her türlü ihtiyacınızı karşılayan mutfak

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept Küçük Mutfak
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

Küçük mutfağa sahip olup çok fazla araç gereci olanlar için pratik mutfak dekorasyonu bir ihtiyaç. Mutfak içinde bazı değişiklikler yaparak biraz yer açabilirsiniz ancak işinizi kolaylaştıracak dekorasyon önerimiz evinize uygun bir mutfak dolabı seçmek olacak. Örnekteki mutfak dolabı ise onlarca rafıyla bir hayli pratik bir tasarım. Elektronik eşyaları lavabo tezgahı altına yerleştiren, kalan dolapları da irili ufaklı farklı raf kombinasyonlarıyla süsleyen tasarım, göz dolduran bir model. Lavabo tezgahı içindeki neon ışıklandırma da estetik açıdan dikkat çekiyor.

Oturma odasına kitaplık

Projects, Fifty Fifty Furniture Fifty Fifty Furniture Oturma OdasıRaflar
Fifty Fifty Furniture

Projects

Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture

Resimde gördüğünüz kitaplık dekorasyonu oturma odası için dizayn edilmiş. İlk bakışta bir oturma odasını andırmasa da kitap severler için oldukça cazip görünüyor. Örnekte gördüğünüz üzere küçük bir oturma odası için düşünülmüş. Bu tür küçük odalar için ayrıca dolap koymak çok yer kaplayacağından böyle bir kitaplık tasarımı pratik dekorasyon önerilerine rahatça giriyor.

Odayı bölmek

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Oturma Odası
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Oturma odalarında her türden stilden çok farklı dekorasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Örnekteki dekorasyon ise alanı doğru kullanmak ve odayı bölmek temalı bir tasarım diyebiliriz. Kanepenin alt kısmı raf olarak kullanılırken paravan işlevi gören şöminenin diğer yanına da raf eklenerek kitaplık yapılmış. Bu görünüşüyle oldukça pratik bir dekorasyon önerisi.

Tüm ev tek odada

Umbau einer Schreinerei zu Lofts - "Loft 3", tbia - Thomas Bieber InnenArchitekten tbia - Thomas Bieber InnenArchitekten Endüstriyel Oturma Odası
tbia – Thomas Bieber InnenArchitekten

tbia - Thomas Bieber InnenArchitekten
tbia – Thomas Bieber InnenArchitekten
tbia - Thomas Bieber InnenArchitekten

Stüdyo tipi dairelerde olduğu gibi tek bir odayı tüm eviniz olarak kullanmanız gerekebilir. Böyle bir durumda paravan kullanmak yerine her bir köşeyi ayrı bir oda haline getirmek dekorasyon açısından daha pratik bir öneridir. Banyo hariç  tüm odalarını gördüğümüz ev dekorasyonu hem estetik hem de kullanışlı duruyor. Değerlendirmeniz gereken başarılı bir öneri.

Oturma odalarına farklı tasarımlar

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

A.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Şayet dekorasyon örneğindeki  oturma odasında farklı bölümler olan bir eviniz varsa bu bölümleri değişik şekillerde dizayn edebilirsiniz. Çoğu zaman yemek bölümü yapılan bu kısımlara örnekteki gibi bir kitaplık haline getirebilirsiniz. Karşılık bakan iki kitaplık arasındaki koltuk da dinlenmek için pratik bir öneri. Farklı renkleriyle dolaplar ve onu tamamlayan halı da oldukça şık duruyor.

Çok amaçlı raflar

KAPPÔ – Weiß, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture Oturma OdasıRaflar
MIKILI – Bicycle Furniture

MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture

Pratik dekorasyon önerileri arasında raflar ön plana çıktı, zira her yere uyuyorlar ve çok kullanışlılar. Örnekteki kutu şeklinde raf modelinin ilginç özelliği bisikletinizi yerleştirmek için alan bırakması. Sadece bu özelliği sayesinde dahi hem diğer raflardan ayrılıyor hem de çok pratik görünüyor.  dekorasyonu pratikleştiren aksesuarları ihmal etmeyerek sizler de yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz, unutmayın. 

Daha çok raf modeli incelemek isterseniz ’Özgün tasarımlarıyla ilginizi çekecek duvar rafları’ başlığına göz atabilirsiniz.

Mutfak ve yemek odaları için ideal yuvarlak masa modelleri
Bu pratik dekorasyon önerilerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler