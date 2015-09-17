Yeni bir eve taşındığımız zaman ya da eşyaları yenilemek gerektiğinde hem belli bir efor harcıyoruz hem de duruma göre bütçe denkleştirmeye çalışıyoruz. Özetle maddi ve manevi olarak bir külfeti oluyor bu işin. Eskiden olsa dükkan dükkan gezinerek hem dekorasyona uyum sağlayacak hem de bütçemizi çok zorlamayacak eşyalar bulmaya çalışırdık. Dolayısıyla çok yorucu olurdu. Özellikle de araba sahibi olmayanlar için. Ancak günümüzde internet ve gelişen teknoloji sayesinde dekorasyon sitelerinden mobilya kataloglarını gezebiliyor, uzmanların önerileri sayesinde nasıl dekorasyon yapacağımıza dair fikir alabiliyoruz.
Tabii yalnızca kataloglara, dekorasyon önerilerine daha kolay ulaşmak sorunun bir çözümü değil. Aynı zamanda evimizin mimari özelliklerini de hesaba katarak mümkün olduğunca pratik bir dekorasyon ortaya çıkarmalıyız. Bunun için de eşyaların düzeni kadar bazı pratik duvar raflarına yer vereceğiz. Aynı zamanda pratik tasarımlı mobilya örneklerini de inceleyerek pratik ev dekorasyonu için ilham vermeye çalışacağız.
Pratik dekorasyon önerileri sayesinde büyük değişiklikler ve bütçenizi zorlayan masraflar yapmadan da evinizi yenileyebilir, sizin için seçtiğimiz örnek resimleri inceleyerek birebir uygulayamasanız da benzer değişimler yaratabilirsiniz.
Örnekteki oturma odası dekorasyonu ilginç ve pratik bir tasarım. Bir duvarı farklı bir renge boyamak çok alışılmadık dekorasyon önerisi değil ancak duvara gömülü rafla birlikte hem pratik hem de estetik bir dekorasyon gerçekleştirilmiş. Duvar renginin dumanlı grisine paralel duvar resmi de hoş bir ambiyans sunmuş. Evinizdeki odaların duvar rengini değiştirirken duvara uygun objelerle zenginleştirmeyi unutmayın.
Örnekte gördüğünüz oturma odası aynı zamanda bir çatı katı. Çoğumuz çatı katında oturmasak da özellikle de yüksek tavanlı evler için pratik bir dekorasyon önerisine sahip. Resimde oturma odasının çatıya yakın kısmında, üçgen şeklindeki duvara ahşap raf ilave edilerek kitaplık olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Şayet ayrıca bir dolap alınsa veya o raflar başka bir duvara monte edilse şüphesiz daha çok yer kaplayacaktı. Ancak burada dekorasyonu pratikleştiren öneri, kullanmadığınız yüksek duvarları boş bırakmamak. Örnekteki merdiven gibi bir araçla kolaylıklara kitaplarınıza erişebileceksiniz. Bu dekorasyonda kitaplık önerisi uygulansa da farklı eşyalar da yerleştirebilirsiniz.
Heart Home Magazine imzalı dekorasyon önerisinde koltuk köşesine renkli aksesuar kullanılarak küçük ve pratik bir dekor oluşturulmuş. Klasik parçalardan ve soluk renklerden oluşan oturma odasını capcanlı kırmızı bir abajurla renklendirerek odaya dinamizm katılmış. Abajuru yalnız bırakmamak için de eski bir daktiloyla süslenmiş. Bu dekorasyon örneğinde olduğu gibi beyaz duvarlara ve ona paralel soluk eşyalara sahipseniz dekorasyona hareket katmak için renkli bir obje kullanarak pratik yöntemlere başvurabilirsiniz. Bu sayede masrafa girmeden de küçük bir renk müdahalesi ile odanıza gereken estetiği kazandırabilirsiniz.
Oturma odanız resimdeki gibi renkliyse dahi ilginç objelere ihtiyaç duyabilir. Mesela resimdeki oturma odası bir hayli canlı renklerden oluşuyor. Duvardaki uzak doğulu kadın görseli de oldukça ilgi çekici. Ancak yine de gösterişli bir dekorasyon istiyorsanız yetersiz. Oysa televizyon duvarının arkasındaki sarmal şeklindeki duvar rafı odanın tüm havasını değiştirmiş denilebilir. Pratik bir ev dekorasyonu için ilginç parçaları yine ilginç objelerle beraber değerlendirmelisiniz. Aynı zamanda duvar rafı kullanırken de sıra dışı tasarımlar tercih ederek pratik dekorasyonunuzu taçlandırmalısınız.
Pratik dekorasyon önerilerimizde yalnızca oturma odası gibi ilk anda akla gelen odalara el atmıyoruz. Çoğunlukla misafirlerimizi karşıladığımız koridor ve holleri de unutmadık. Kapı girişinden de kolayca görülebilen askılıkların ilginç tasarımlardan tercih edilmesi dekorasyon pratikliği açısından elzem. Zira tek düze bir askılık bir modeli göze dahi çarpmazken orijinal tasarımlı sıra dışı bir askılık tüm konuklarınızın ilgisini çekecek. Askılık yalnızca eğlenceli görünümünden ibaret değil aynı zamanda pratik ve fonksiyonel. Üst kısmında küçük bir bölüm ilave edilerek şapkalar için de yer ayrılmış. Hem esprili hem de işlevsel özelliklere sahip askılık modeli pratik dekorasyon önerilerine layıkıyla giriyor.
Örnekteki yatak tasarımı her ne kadar yurt düşünülerek yapılsa da çok çocuklu aileler için de pratik bir dekorasyon alternatifi. Hem küçük evlerde oturanların hem de birden fazla çocuğu olanların yatak odası dekorasyonunu pratikleştiren en bilindik öneri ranzalardır. Ancak ranza sistemi akıllı yataklara dönüştü günümüzde. Mesela resimde küçük bir odaya yerleştirilmiş 3 yatak var. Fakat yatak odası mobilyaları sırf yataktan ibaret değil elbette. Özellikle öğrenim çağındaki gençler için çalışma masası da önemli bir ihtiyaç. Işte tüm bu sorunların çözümünü akıllı yatak sistemleriyle pratik bir şekilde halledebiliyorsunuz. Üst tarafı yatak alt kısmı çalışma masasından oluşan yataklar, pratik bir dekorasyon için ideal bir öneri.
Küçük mutfağa sahip olup çok fazla araç gereci olanlar için pratik mutfak dekorasyonu bir ihtiyaç. Mutfak içinde bazı değişiklikler yaparak biraz yer açabilirsiniz ancak işinizi kolaylaştıracak dekorasyon önerimiz evinize uygun bir mutfak dolabı seçmek olacak. Örnekteki mutfak dolabı ise onlarca rafıyla bir hayli pratik bir tasarım. Elektronik eşyaları lavabo tezgahı altına yerleştiren, kalan dolapları da irili ufaklı farklı raf kombinasyonlarıyla süsleyen tasarım, göz dolduran bir model. Lavabo tezgahı içindeki neon ışıklandırma da estetik açıdan dikkat çekiyor.
Resimde gördüğünüz kitaplık dekorasyonu oturma odası için dizayn edilmiş. İlk bakışta bir oturma odasını andırmasa da kitap severler için oldukça cazip görünüyor. Örnekte gördüğünüz üzere küçük bir oturma odası için düşünülmüş. Bu tür küçük odalar için ayrıca dolap koymak çok yer kaplayacağından böyle bir kitaplık tasarımı pratik dekorasyon önerilerine rahatça giriyor.
Oturma odalarında her türden stilden çok farklı dekorasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Örnekteki dekorasyon ise alanı doğru kullanmak ve odayı bölmek temalı bir tasarım diyebiliriz. Kanepenin alt kısmı raf olarak kullanılırken paravan işlevi gören şöminenin diğer yanına da raf eklenerek kitaplık yapılmış. Bu görünüşüyle oldukça pratik bir dekorasyon önerisi.
Stüdyo tipi dairelerde olduğu gibi tek bir odayı tüm eviniz olarak kullanmanız gerekebilir. Böyle bir durumda paravan kullanmak yerine her bir köşeyi ayrı bir oda haline getirmek dekorasyon açısından daha pratik bir öneridir. Banyo hariç tüm odalarını gördüğümüz ev dekorasyonu hem estetik hem de kullanışlı duruyor. Değerlendirmeniz gereken başarılı bir öneri.
Şayet dekorasyon örneğindeki oturma odasında farklı bölümler olan bir eviniz varsa bu bölümleri değişik şekillerde dizayn edebilirsiniz. Çoğu zaman yemek bölümü yapılan bu kısımlara örnekteki gibi bir kitaplık haline getirebilirsiniz. Karşılık bakan iki kitaplık arasındaki koltuk da dinlenmek için pratik bir öneri. Farklı renkleriyle dolaplar ve onu tamamlayan halı da oldukça şık duruyor.
Pratik dekorasyon önerileri arasında raflar ön plana çıktı, zira her yere uyuyorlar ve çok kullanışlılar. Örnekteki kutu şeklinde raf modelinin ilginç özelliği bisikletinizi yerleştirmek için alan bırakması. Sadece bu özelliği sayesinde dahi hem diğer raflardan ayrılıyor hem de çok pratik görünüyor. dekorasyonu pratikleştiren aksesuarları ihmal etmeyerek sizler de yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz, unutmayın.
Daha çok raf modeli incelemek isterseniz ’Özgün tasarımlarıyla ilginizi çekecek duvar rafları’ başlığına göz atabilirsiniz.