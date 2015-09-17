Yeni bir eve taşındığımız zaman ya da eşyaları yenilemek gerektiğinde hem belli bir efor harcıyoruz hem de duruma göre bütçe denkleştirmeye çalışıyoruz. Özetle maddi ve manevi olarak bir külfeti oluyor bu işin. Eskiden olsa dükkan dükkan gezinerek hem dekorasyona uyum sağlayacak hem de bütçemizi çok zorlamayacak eşyalar bulmaya çalışırdık. Dolayısıyla çok yorucu olurdu. Özellikle de araba sahibi olmayanlar için. Ancak günümüzde internet ve gelişen teknoloji sayesinde dekorasyon sitelerinden mobilya kataloglarını gezebiliyor, uzmanların önerileri sayesinde nasıl dekorasyon yapacağımıza dair fikir alabiliyoruz.

Tabii yalnızca kataloglara, dekorasyon önerilerine daha kolay ulaşmak sorunun bir çözümü değil. Aynı zamanda evimizin mimari özelliklerini de hesaba katarak mümkün olduğunca pratik bir dekorasyon ortaya çıkarmalıyız. Bunun için de eşyaların düzeni kadar bazı pratik duvar raflarına yer vereceğiz. Aynı zamanda pratik tasarımlı mobilya örneklerini de inceleyerek pratik ev dekorasyonu için ilham vermeye çalışacağız.

Pratik dekorasyon önerileri sayesinde büyük değişiklikler ve bütçenizi zorlayan masraflar yapmadan da evinizi yenileyebilir, sizin için seçtiğimiz örnek resimleri inceleyerek birebir uygulayamasanız da benzer değişimler yaratabilirsiniz.