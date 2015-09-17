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Tasarıma yeni boyutlar kazandıran çalışma masaları

Murat Aksoy Murat Aksoy
moll Children Study Rooms, Ergolife Pte Ltd Ergolife Pte Ltd Çalışma OdasıÇalışma Masaları
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Toplumların nüfuslarının çoğunluğunu şehirli insanların oluşturduğu günümüzde, buna uygun olarak insanların büyük çoğunluğu artık masa başı işlerde çalışıyor. Hareketsizliğin getirdiği fizyobiyolojik tüm sorunların yanında, doğru ve konforlu oturuş tarzının uygulanamadığı durumlarda birçok şehirli insan omurga ve benzer ortopedik hastalıkların öznesi haline geldiğinden, ofis veya çalışma ortamlarında konfor, sağlık ve estetiğin bir arada bulunması gerekiyor. Günün en az 7-8 saatini (yani üçte birini) kapalı bir alanda ve oturarak geçiriyorsak hem sağlığımız hem de keyfimiz için bir dekorasyon tercih etmemiz normaldir.

Yine günümüzde önemi artan bir başka fenomen olan ‘freelancer’ çalışan insanların sayısı da artmakta, böylece evler aynı zamanda işyeri ve ofise dönüşebilmektedir. Dolayısıyla bu tarz çalışan insanlar gayet anlaşılır gerekçelerle yatak odası, salon, mutfak gibi ev bölümlerinde aradıkları konfora elbette çalışma odalarında da sahip olmak istemektedirler ki, çalışma odası dekorasyonlarındaki çeşitliliğin artmasının altında yatan gerekçelerden biri de bu olmalıdır. Bu konfor ve sağlık faktörlerinin yanında işin bir de estetik boyutu var. Her gün en az sekiz saatinizi geçirdiğiniz, sürekli gözünüzün önünde, elinizin altında olan objeleri elbette estetik olanlardan seçmek ya da estetik hale getirmek isteyeceksiniz. Bu isteklere elbette tasarım ve dekorasyon dünyası kayıtsız kalmadı. Masa başında geçirilen zamanın ve insan sayısının bu kadar artması tasarımcıları da ister istemez çalışma odası dekorasyonlarının üzerine daha bir ihtimamla eğilmelerini gerektirdi. Bunu da ne kadar başarılı yaptıklarını hem bu yazımızda hem de sitemizdeki çalışma odaları ve bununla bağlantılı sayfalarda görebilirsiniz. Çalışma odası dekorasyonu deyince elbette ilk akla gelecek mobilya, odanın varlık sebebi olan çalışma masasıdır.  Biz de bu yazımızda ülkemizin de içerisinde bulunduğu sekiz ülkeden on çalışma masası örneği eşliğinde çalışma masası tasarımındaki yeni stilleri  sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tüm bu söylediklerimizi toparlayacak olursak, doğru çalışma masasını bulmak için estetik, konfor ve sağlığın üçünü birden hesaba katarak bir sonuca ulaşmaya çalışmak beklentilerinizin karşılanması oranını maksimize etmek için şüphesiz en ideal yoldur. Şimdi gelin sizi ideal bir çalışma masasına sahip olmaya götürecek fikirler vermek için örnek modellerimize başvuralım.

Sıradışı çalışma masaları

Bureau design MMF5, Patrice Hamel Patrice Hamel Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Patrice Hamel

Patrice Hamel
Patrice Hamel
Patrice Hamel

Farklılıktan korkmuyorsanız bözle sıradışı çalışma masalarının sıkça görmeye ve elbette denemeye hazır olun. Fransız tasarımcı Patrice Hamel’in eseri olan bu değişik tasarım sadece beyaz renkten ve yekpare bir gövdeden oluşuyor. Tasarımından ötürü sadece duvar kenarına konumlandırılabilmesi dezavantaj gibi gözükse de modern ve estetik duruşu bu açığı fazlasıyla kapatıyor. Buruşturulmuş kağıdı andıran yandaki çöp kutusu ise harikulade bir tamamlayıcı unsur olarak öne çıkıyor.

Çocuk ve gençler için çalışma masaları

moll Children Study Rooms, Ergolife Pte Ltd Ergolife Pte Ltd Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Ergolife Pte Ltd

moll Children Study Rooms

Ergolife Pte Ltd
Ergolife Pte Ltd
Ergolife Pte Ltd

Bir işte çalışmak değilse de ders çalışmayı sıkıcılıktan kurtaracak olan bu tasarımı sizin için İngiltere’den seçtik. Genç okuyucularımızın ilgisini çekecek bu modelimiz ergonomik ve ahşapla metal elemanları birleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle gelişmekte olan vücutlar için, yukarıda da değindiğimiz gibi, ergonomi çok önemli olduğundan mükemmel bir opsiyon olan modelimizdeki turuncu ayrıntılar da tasarımın dikkat çekiciliğini bir kat daha arttırmış.

Geniş alana ihtiyaç duyanlar için masalar

Adore New York Çalışma Masası Duranlar Yapı Market ve AVM Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Duranlar Yapı Market ve AVM

Adore New York Çalışma Masası

Duranlar Yapı Market ve AVM
Duranlar Yapı Market ve AVM
Duranlar Yapı Market ve AVM

Yine beyazın hakim olduğu ve bu kez ülkemizden bir firmaya ait tasarımla devam ediyoruz.  Duranlar firmasının tasarladığı L şeklindeki bu çalışma masası, işi gereği geniş bir masa yüzeyine sahip olamsı gereken yoğun çalışan şehirli insanlara hitap ediyor. Beyaz rengiyle sıkıcı iş yaşantısına biraz olsun ferahlık getirmek konusunda başarılı olacağa benzeyen tasarım, çekmece kısmıyla da geniş bir öteberi saklama rolü de üstleniyor.

İskandinav tarzını sevenlere

Onlywood X Çalışma Masası Onlywood Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Onlywood

Onlywood X Çalışma Masası

Onlywood
Onlywood
Onlywood

Onlywood isimli İzmir kökenli firmamızın İskandinav tarzını örnek alarak dizayn ettiği bu çalışma masası; ahşap bacakları, yine ahşaptan konturları ve beyaz yüzeyinin verdiği sade ve modern görünümüyle dikkatleri topluyor. Daha küçük ebatlarda bir masayla yerden tasarruf ve ferahlık isteyenler için birebir gözüken masa, fotoğrafta görünen ergonomik bir sandalyeyle birlikte mükemmel bir ikili oluşturabilir.

Koyu renkten kaçmayanlar için çalışma masaları

MOBİLYA TASARIMI, İki İç Mimar İki İç Mimar Çalışma OdasıÇalışma Masaları
İki İç Mimar

MOBİLYA TASARIMI

İki İç Mimar
İki İç Mimar
İki İç Mimar

Daha önceki yazılarımızda da tasarımlarından faydalandığımız İki İç Mimar isimli firmanın bu kez bir başka çalışma masası tasarımıyla karşınızdayız. Koyu renk sevenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu modelde köşeleri yuvarlatılmış modern dörtgen şekiller dikkatimizi çekiyor. Ahşap görünümlü bu masa şıklığı, estetik ve modern duruşu ve kompakt yapısıyla tarzın sevenleri için makul bir seçenek oluşturuyor.

Ahşap dokular, endüstriyel tatlar

homify Çalışma OdasıÇalışma Masaları
homify

homify
homify
homify

Almanya’da S.L.Loftart isimli firma tarafından tasarlanan bu masa endüstriyel çizgisi ve ahşap malzemesiyle estetik ve çarpıcı bir duruş sunuyor. İsminden de anlaşılacağı üzere bir yük paletinin geliştirilip masa olarak tasarlanmasına dayanan yapısı yine ahşap bacaklar ve metal öğelerle desteklenmiş. Ahşap için seçilen açık renk ise paletin verebileceği olası bir hantal görüntüyü verdiği ferahlık ve iç açıcılıkla silip süpürmüş.

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Beyazın ve camın büyüsü

homify Çalışma OdasıÇalışma Masaları
homify

homify
homify
homify

Bu seferki örneğimiz İspanya’dan geliyor. Daha öncekiyazılarımızda belirttiğimiz gibi İspanyollar tasarım konusunda son yıllarda oldukça iddialılar, bu yüzden sitemizde İspanyol kökenli ürün ve uzmanları dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Fotoğrafını gördüğünüz örnek model hakkında ise sanırız fazla söz söylemeye gerek yok, model zaten kendini gayet güzel anlatmış. Angel Creda’nın bu tasarımı, beyaz yoğun bu modern yapıyı, camın masalsı güzelliğiyle süslemiş.

Geleceği yansıtan çalışma masaları

Scrivania Cozy, Roberto Corazza Roberto Corazza Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Roberto Corazza

Roberto Corazza
Roberto Corazza
Roberto Corazza

Modern kategorisinde değerlendirilen bu çalışma masasını hiç çekinmeden fütürist olarak da nitelendirebiliriz, zira tarzın hemen her karakteristiğine sahip. Distrett 021 firması tarafından İtalya’da tasarlandı. Geometrik çizgiler, yuvarlak hatlar: Her şey hem göz dinlendirecek hem de estetik bir şekilde tasarlanmış. İtalyanlar’dan görmeye alışmadığımız ama buna rağmen çok başarılı bir tasarım.

Camlı çalışma masaları

CONSENTABLE/WT, CONSENTABLE CONSENTABLE Çalışma OdasıÇalışma Masaları
CONSENTABLE

CONSENTABLE
CONSENTABLE
CONSENTABLE

Bu kez uzaklara uzanıyor ve Japonya’dan eklektik bir modelle karşınıza çıkıyoruz. Ahşaptan tasarlanan bu çalışma masası cam kaplama çekmecesiyle çok farklı ama çok estetik bir opsiyon sunuyor. Açık renk ahşap da cam da hemen hemen her zaman estetik parçalardır, bir araya geldiklerinde harmoni bozulmadığı gibi fotoğrafta da gördüğünüz üzere sadece estetik değil, fonksiyonel kaygılar da bir hayli karşılanmış.

Polonya’dan modern çalışma masası örnekleri

Dom z basenem, Comfort & Style Interiors Comfort & Style Interiors Çalışma OdasıÇalışma Masaları Ahşap
Comfort &amp; Style Interiors

Comfort & Style Interiors
Comfort &amp; Style Interiors
Comfort & Style Interiors

Son örneğimiz ise son zamanlarda dekorasyon ve tasarım konusunda öne çıkan bir başka sürpriz ülke olan Polonya’dan geliyor. Ahşabın ve kahverenginin efsanevi güzelliğini en muazzam şekilde yansıtan odamızdaki çalışma masası estetik yönünün dışında ebatları ve çekmeceleri sayesinde bir işlevsellik iddiası da ortaya koyuyor. Tarzı sevnlerin hiç kaçırmaması gereken çok başarılı bir tasarım. 

Bu yazıyı beğendiyseniz ve çalışma odası dekorasyonuyla ilgili başkaca fikir ve ilhamlarla da tanışmak istiyorsanız sizleri ‘Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma fikirleri’ başlıklı sitemizdeki yazıya da bir göz atmaya davet ediyoruz.

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