Tasarıma yeni boyutlar kazandıran çalışma masaları

Toplumların nüfuslarının çoğunluğunu şehirli insanların oluşturduğu günümüzde, buna uygun olarak insanların büyük çoğunluğu artık masa başı işlerde çalışıyor. Hareketsizliğin getirdiği fizyobiyolojik tüm sorunların yanında, doğru ve konforlu oturuş tarzının uygulanamadığı durumlarda birçok şehirli insan omurga ve benzer ortopedik hastalıkların öznesi haline geldiğinden, ofis veya çalışma ortamlarında konfor, sağlık ve estetiğin bir arada bulunması gerekiyor. Günün en az 7-8 saatini (yani üçte birini) kapalı bir alanda ve oturarak geçiriyorsak hem sağlığımız hem de keyfimiz için bir dekorasyon tercih etmemiz normaldir.

Yine günümüzde önemi artan bir başka fenomen olan ‘freelancer’ çalışan insanların sayısı da artmakta, böylece evler aynı zamanda işyeri ve ofise dönüşebilmektedir. Dolayısıyla bu tarz çalışan insanlar gayet anlaşılır gerekçelerle yatak odası, salon, mutfak gibi ev bölümlerinde aradıkları konfora elbette çalışma odalarında da sahip olmak istemektedirler ki, çalışma odası dekorasyonlarındaki çeşitliliğin artmasının altında yatan gerekçelerden biri de bu olmalıdır. Bu konfor ve sağlık faktörlerinin yanında işin bir de estetik boyutu var. Her gün en az sekiz saatinizi geçirdiğiniz, sürekli gözünüzün önünde, elinizin altında olan objeleri elbette estetik olanlardan seçmek ya da estetik hale getirmek isteyeceksiniz. Bu isteklere elbette tasarım ve dekorasyon dünyası kayıtsız kalmadı. Masa başında geçirilen zamanın ve insan sayısının bu kadar artması tasarımcıları da ister istemez çalışma odası dekorasyonlarının üzerine daha bir ihtimamla eğilmelerini gerektirdi. Bunu da ne kadar başarılı yaptıklarını hem bu yazımızda hem de sitemizdeki çalışma odaları ve bununla bağlantılı sayfalarda görebilirsiniz. Çalışma odası dekorasyonu deyince elbette ilk akla gelecek mobilya, odanın varlık sebebi olan çalışma masasıdır. Biz de bu yazımızda ülkemizin de içerisinde bulunduğu sekiz ülkeden on çalışma masası örneği eşliğinde çalışma masası tasarımındaki yeni stilleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tüm bu söylediklerimizi toparlayacak olursak, doğru çalışma masasını bulmak için estetik, konfor ve sağlığın üçünü birden hesaba katarak bir sonuca ulaşmaya çalışmak beklentilerinizin karşılanması oranını maksimize etmek için şüphesiz en ideal yoldur. Şimdi gelin sizi ideal bir çalışma masasına sahip olmaya götürecek fikirler vermek için örnek modellerimize başvuralım.