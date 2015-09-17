Tasarıma yeni boyutlar kazandıran çalışma masaları

Toplumların nüfuslarının çoğunluğunu şehirli insanların oluşturduğu günümüzde, buna uygun olarak insanların büyük çoğunluğu artık masa başı işlerde çalışıyor. Hareketsizliğin getirdiği fizyobiyolojik tüm sorunların yanında, doğru ve konforlu oturuş tarzının uygulanamadığı durumlarda birçok şehirli insan omurga ve benzer ortopedik hastalıkların öznesi haline geldiğinden, ofis veya çalışma ortamlarında konfor, sağlık ve estetiğin bir arada bulunması gerekiyor. Günün en az 7-8 saatini (yani üçte birini) kapalı bir alanda ve oturarak geçiriyorsak hem sağlığımız hem de keyfimiz için bir dekorasyon tercih etmemiz normaldir.
Yine günümüzde önemi artan bir başka fenomen olan ‘freelancer’ çalışan insanların sayısı da artmakta, böylece evler aynı zamanda işyeri ve ofise dönüşebilmektedir. Dolayısıyla bu tarz çalışan insanlar gayet anlaşılır gerekçelerle yatak odası, salon, mutfak gibi ev bölümlerinde aradıkları konfora elbette çalışma odalarında da sahip olmak istemektedirler ki, çalışma odası dekorasyonlarındaki çeşitliliğin artmasının altında yatan gerekçelerden biri de bu olmalıdır. Bu konfor ve sağlık faktörlerinin yanında işin bir de estetik boyutu var. Her gün en az sekiz saatinizi geçirdiğiniz, sürekli gözünüzün önünde, elinizin altında olan objeleri elbette estetik olanlardan seçmek ya da estetik hale getirmek isteyeceksiniz. Bu isteklere elbette tasarım ve dekorasyon dünyası kayıtsız kalmadı. Masa başında geçirilen zamanın ve insan sayısının bu kadar artması tasarımcıları da ister istemez çalışma odası dekorasyonlarının üzerine daha bir ihtimamla eğilmelerini gerektirdi. Bunu da ne kadar başarılı yaptıklarını hem bu yazımızda hem de sitemizdeki çalışma odaları ve bununla bağlantılı sayfalarda görebilirsiniz. Çalışma odası dekorasyonu deyince elbette ilk akla gelecek mobilya, odanın varlık sebebi olan çalışma masasıdır. Biz de bu yazımızda ülkemizin de içerisinde bulunduğu sekiz ülkeden on çalışma masası örneği eşliğinde çalışma masası tasarımındaki yeni stilleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tüm bu söylediklerimizi toparlayacak olursak, doğru çalışma masasını bulmak için estetik, konfor ve sağlığın üçünü birden hesaba katarak bir sonuca ulaşmaya çalışmak beklentilerinizin karşılanması oranını maksimize etmek için şüphesiz en ideal yoldur. Şimdi gelin sizi ideal bir çalışma masasına sahip olmaya götürecek fikirler vermek için örnek modellerimize başvuralım.
Farklılıktan korkmuyorsanız bözle sıradışı çalışma masalarının sıkça görmeye ve elbette denemeye hazır olun. Fransız tasarımcı Patrice Hamel’in eseri olan bu değişik tasarım sadece beyaz renkten ve yekpare bir gövdeden oluşuyor. Tasarımından ötürü sadece duvar kenarına konumlandırılabilmesi dezavantaj gibi gözükse de modern ve estetik duruşu bu açığı fazlasıyla kapatıyor. Buruşturulmuş kağıdı andıran yandaki çöp kutusu ise harikulade bir tamamlayıcı unsur olarak öne çıkıyor.
Bir işte çalışmak değilse de ders çalışmayı sıkıcılıktan kurtaracak olan bu tasarımı sizin için İngiltere’den seçtik. Genç okuyucularımızın ilgisini çekecek bu modelimiz ergonomik ve ahşapla metal elemanları birleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle gelişmekte olan vücutlar için, yukarıda da değindiğimiz gibi, ergonomi çok önemli olduğundan mükemmel bir opsiyon olan modelimizdeki turuncu ayrıntılar da tasarımın dikkat çekiciliğini bir kat daha arttırmış.
Yine beyazın hakim olduğu ve bu kez ülkemizden bir firmaya ait tasarımla devam ediyoruz. Duranlar firmasının tasarladığı L şeklindeki bu çalışma masası, işi gereği geniş bir masa yüzeyine sahip olamsı gereken yoğun çalışan şehirli insanlara hitap ediyor. Beyaz rengiyle sıkıcı iş yaşantısına biraz olsun ferahlık getirmek konusunda başarılı olacağa benzeyen tasarım, çekmece kısmıyla da geniş bir öteberi saklama rolü de üstleniyor.
Onlywood isimli İzmir kökenli firmamızın İskandinav tarzını örnek alarak dizayn ettiği bu çalışma masası; ahşap bacakları, yine ahşaptan konturları ve beyaz yüzeyinin verdiği sade ve modern görünümüyle dikkatleri topluyor. Daha küçük ebatlarda bir masayla yerden tasarruf ve ferahlık isteyenler için birebir gözüken masa, fotoğrafta görünen ergonomik bir sandalyeyle birlikte mükemmel bir ikili oluşturabilir.
Daha önceki yazılarımızda da tasarımlarından faydalandığımız İki İç Mimar isimli firmanın bu kez bir başka çalışma masası tasarımıyla karşınızdayız. Koyu renk sevenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu modelde köşeleri yuvarlatılmış modern dörtgen şekiller dikkatimizi çekiyor. Ahşap görünümlü bu masa şıklığı, estetik ve modern duruşu ve kompakt yapısıyla tarzın sevenleri için makul bir seçenek oluşturuyor.
Almanya’da S.L.Loftart isimli firma tarafından tasarlanan bu masa endüstriyel çizgisi ve ahşap malzemesiyle estetik ve çarpıcı bir duruş sunuyor. İsminden de anlaşılacağı üzere bir yük paletinin geliştirilip masa olarak tasarlanmasına dayanan yapısı yine ahşap bacaklar ve metal öğelerle desteklenmiş. Ahşap için seçilen açık renk ise paletin verebileceği olası bir hantal görüntüyü verdiği ferahlık ve iç açıcılıkla silip süpürmüş.
Bu seferki örneğimiz İspanya’dan geliyor. Daha öncekiyazılarımızda belirttiğimiz gibi İspanyollar tasarım konusunda son yıllarda oldukça iddialılar, bu yüzden sitemizde İspanyol kökenli ürün ve uzmanları dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Fotoğrafını gördüğünüz örnek model hakkında ise sanırız fazla söz söylemeye gerek yok, model zaten kendini gayet güzel anlatmış. Angel Creda’nın bu tasarımı, beyaz yoğun bu modern yapıyı, camın masalsı güzelliğiyle süslemiş.
Modern kategorisinde değerlendirilen bu çalışma masasını hiç çekinmeden fütürist olarak da nitelendirebiliriz, zira tarzın hemen her karakteristiğine sahip. Distrett 021 firması tarafından İtalya’da tasarlandı. Geometrik çizgiler, yuvarlak hatlar: Her şey hem göz dinlendirecek hem de estetik bir şekilde tasarlanmış. İtalyanlar’dan görmeye alışmadığımız ama buna rağmen çok başarılı bir tasarım.
Bu kez uzaklara uzanıyor ve Japonya’dan eklektik bir modelle karşınıza çıkıyoruz. Ahşaptan tasarlanan bu çalışma masası cam kaplama çekmecesiyle çok farklı ama çok estetik bir opsiyon sunuyor. Açık renk ahşap da cam da hemen hemen her zaman estetik parçalardır, bir araya geldiklerinde harmoni bozulmadığı gibi fotoğrafta da gördüğünüz üzere sadece estetik değil, fonksiyonel kaygılar da bir hayli karşılanmış.
Son örneğimiz ise son zamanlarda dekorasyon ve tasarım konusunda öne çıkan bir başka sürpriz ülke olan Polonya’dan geliyor. Ahşabın ve kahverenginin efsanevi güzelliğini en muazzam şekilde yansıtan odamızdaki çalışma masası estetik yönünün dışında ebatları ve çekmeceleri sayesinde bir işlevsellik iddiası da ortaya koyuyor. Tarzı sevnlerin hiç kaçırmaması gereken çok başarılı bir tasarım.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve çalışma odası dekorasyonuyla ilgili başkaca fikir ve ilhamlarla da tanışmak istiyorsanız sizleri ‘Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma fikirleri’ başlıklı sitemizdeki yazıya da bir göz atmaya davet ediyoruz.